Эта индивидуальная экскурсия предлагает путешествие по историческим улочкам Старого города Ниццы, где каждый уголок хранит свою историю. Прогулка начинается с площади Массена и ведет через узкие улочки к Провансальскому рынку. Здесь можно попробовать фирменные блюда «Нисуаз» и приобрести уникальные сувениры. Завершает тур посещение Замкового холма, откуда открываются захватывающие виды на город
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный исторический маршрут
- 🍽️ Дегустация местных деликатесов
- 🏞️ Виды с Замкового холма
- 🛍️ Возможность купить сувениры
- 👣 Индивидуальный подход
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Старый город Ниццы
- Замковый холм
- Провансальский рынок
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Я начинаю свой тур с площади Массена (центр города) и углубляюсь в улицы Старого города Ниццы. В каждом уголке уютного старого города вы увидите множество исторических деталей. В тур также включена прогулка по Провансальскому рынку, где вы сможете смаковать фирменные блюда «Нисуаз»: вкусы — это самое важное, что люди смогут запомнить и взять с собой в качестве сувениров.
Ежедневно с 10:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Курсалея
- Замковый холм
- Водопад
- Провансальский рынок
- Кафедраль Св. Репараты
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Плас Массена
Завершение: Плас Гарибальди
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ниццы
Похожие экскурсии из Ниццы
Индивидуальная
до 15 чел.
Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Ницца манит своей историей и культурой. Прогулка по площади Массена, Английской набережной и средневековому Старому городу откроет вам её секреты
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
от €120 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Первое рандеву с Ниццей
Прогуляйтесь по Старой Ницце и узнайте, как она стала одним из самых известных курортов Европы. Погрузитесь в атмосферу и сделайте незабываемые фото
Начало: На площади Массена
11 ноя в 09:30
14 ноя в 09:30
€146 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ницца - первое свидание: история, культура и вкусы
Вместе мы раскроем тайны Ниццы, пройдемся по историческим местам и отведаем традиционные угощения
Начало: Площадь Массена, около фонтана Аполлон
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:30
€134 за всё до 7 чел.