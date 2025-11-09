Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Эта индивидуальная экскурсия предлагает путешествие по историческим улочкам Старого города Ниццы, где каждый уголок хранит свою историю. Прогулка начинается с площади Массена и ведет через узкие улочки к Провансальскому рынку. Здесь можно попробовать фирменные блюда «Нисуаз» и приобрести уникальные сувениры. Завершает тур посещение Замкового холма, откуда открываются захватывающие виды на город 5 причин купить эту экскурсию 🌟 Уникальный исторический маршрут

🍽️ Дегустация местных деликатесов

🏞️ Виды с Замкового холма

🛍️ Возможность купить сувениры

👣 Индивидуальный подход

Gaya Ваш гид в Ницце Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇬🇧 английский

🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком Когда Ежедневно с 10:00 €150 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

даты Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть Старый город Ниццы

Замковый холм

Провансальский рынок

Описание экскурсии Что вас ждёт? Я начинаю свой тур с площади Массена (центр города) и углубляюсь в улицы Старого города Ниццы. В каждом уголке уютного старого города вы увидите множество исторических деталей. В тур также включена прогулка по Провансальскому рынку, где вы сможете смаковать фирменные блюда «Нисуаз»: вкусы — это самое важное, что люди смогут запомнить и взять с собой в качестве сувениров.

