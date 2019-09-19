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  3. Ницца — прогулка по Старому городу

Насыщенная экскурсия по историческому центру с погружением в его прошлое

Dina
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Dina – ваш гид
Вы увидите главные площади, дворцы, церкви и дома старинной части Ниццы; узнаете особенности ее истории и архитектуры, в которой слились итальянское и французское начала.

Я проведу вас по самым интересным улочкам, расскажу городские легенды и покажу дома, где жили известные люди.

А еще поделюсь практическими советами: где купить подарки, сделать лучшие фотографии и приятно провести вечер.
45 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча площадь Гарибальди
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Ницца — прогулка по Старому городу
Ницца — прогулка по Старому городу

Что вас ожидает

Ницца сквозь века
Старый Город — не просто сердце Ниццы, это место истории. Бродить здесь можно часами, но легко заблудиться в лабиринтах и пропустить самое интересное. Мы, конечно, увидим цветочную Площадь Кур Салейя и монументальные сооружения на Дворцовой площади, но самое интересное кроется в глубине извилистых улочек. Я расскажу о разных периодах истории города, начиная от греков до периода становления французского господства. Вы поймете, почему именно Ницца стала местом, которое так хотели захватить турки и испанцы, и как французам удалось положить конец многовековым набегам.

Часовни католического братства и дегустация
Вы узнаете, что из себя представляло «Братство кающихся», и посетите связанные с его историей церкви и часовни. Мы вспомним фильм «Код Да Винчи». Я расскажу о стилях в искусстве и архитектуре на примере зданий, которые встретятся нам на пути, и покажу дома, где жили известные люди. А еще прямо на экскурсии вы сможете попробовать местные закуски и джелато у местных итальянцев.

От фонтана до фонтана
Мы немного расширим границы Старого Города и включим в экскурсию площадь Массена и площадь Гарибальди. Современная история тоже приготовила для вас интересные фрагменты: ограбление века, устроенный феминистками раздор и «обрезание» мужского достоинства у статуй. По ходу я поделюсь практическими рекомендациями: где купить вкусные подарки и сувениры, в каких местах получаются лучшие панорамные фотографии, где приятно поужинать, отведать морепродуктов и выпить вина.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
  • Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии: закуски 3-5 евро, джелато 3-5 евро, напитки 1-5 евро.
Ницца — прогулка по Старому городу
Ницца — прогулка по Старому городу
Ницца — прогулка по Старому городу
Ницца — прогулка по Старому городу

Экскурсия проводится во вторник и четверг в 14:30, в субботу в 11:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура площадь Гарибальди.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Dina
Dina
Я, как и вы, путешественник, и объездила множество разных стран. Люблю искусство, историю, фотографию, мне нравится наблюдать за людьми и пытаться уловить особенности каждого города. Также я умею ценить природные красоты, знаю места с лучшими видами, прогулочными тропами и аутентичным образом жизни. Кроме туристических мест со мной вы откроете для себя необычные уголки Ниццы и места региона, которые вы видели на красочных открытках. Позвольте мне вас удивить!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

19 сентября 2019
Лучше 1 раз увидеть, чем сто раз услышать...

Dina проводит ещё 2 экскурсии

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