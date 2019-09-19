Что вас ожидает

Ницца сквозь века

Старый Город — не просто сердце Ниццы, это место истории. Бродить здесь можно часами, но легко заблудиться в лабиринтах и пропустить самое интересное. Мы, конечно, увидим цветочную Площадь Кур Салейя и монументальные сооружения на Дворцовой площади, но самое интересное кроется в глубине извилистых улочек. Я расскажу о разных периодах истории города, начиная от греков до периода становления французского господства. Вы поймете, почему именно Ницца стала местом, которое так хотели захватить турки и испанцы, и как французам удалось положить конец многовековым набегам.

Часовни католического братства и дегустация

Вы узнаете, что из себя представляло «Братство кающихся», и посетите связанные с его историей церкви и часовни. Мы вспомним фильм «Код Да Винчи». Я расскажу о стилях в искусстве и архитектуре на примере зданий, которые встретятся нам на пути, и покажу дома, где жили известные люди. А еще прямо на экскурсии вы сможете попробовать местные закуски и джелато у местных итальянцев.

От фонтана до фонтана

Мы немного расширим границы Старого Города и включим в экскурсию площадь Массена и площадь Гарибальди. Современная история тоже приготовила для вас интересные фрагменты: ограбление века, устроенный феминистками раздор и «обрезание» мужского достоинства у статуй. По ходу я поделюсь практическими рекомендациями: где купить вкусные подарки и сувениры, в каких местах получаются лучшие панорамные фотографии, где приятно поужинать, отведать морепродуктов и выпить вина.