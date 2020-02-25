Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Лазурному Берегу: Ницца, Монако, Канны
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Лазурного Берега с посещением знаменитых городов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€249 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Лазурный берег: экскурсия по Ницце, Эзу, Монако, Каннам и Антибам
Погрузитесь в волшебство Лазурного берега с индивидуальной экскурсией. Откройте великолепие Ниццы, Эза, Монако, Канн и Антибов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€689 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Незабываемая пешая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Ниццы, прогуливаясь по её старинным улочкам и наслаждаясь местными деликатесами на Провансальском рынке
Начало: Плас Массена
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 10:00
16 апр в 10:00
€150 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- VViktoriia25 февраля 2020Все было замечательно. Спасибо Владимиру!
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Кап-де-Нис»
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Сколько стоит экскурсия по Ницце в апреле 2025
Сейчас в Ницце в категории "Кап-де-Нис" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 689. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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