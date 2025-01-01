2.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Ницца - прогулка по Старому городу
Прогулка по Старому городу Ниццы: площади, дворцы, церкви и дома. Узнайте историю и архитектуру, попробуйте местные закуски и джелато
Начало: Площадь Гарибальди
«Старый Город — не просто сердце Ниццы, это место истории»
Расписание: во вторник и четверг в 14:30, в субботу в 11:00
21 янв в 14:30
23 янв в 14:30
€53 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемая пешая экскурсия: старый город и Замковый холм
Начало: Плас Массена
«Я начинаю свой тур с площади Массена (центр города) и углубляюсь в улицы Старого города Ниццы»
Расписание: Ежедневно с 11:00.
24 янв в 11:00
25 янв в 11:00
€90 за всё до 4 чел.
скидка
30%
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Ницца манит своей историей и культурой. Прогулка по площади Массена, Английской набережной и средневековому Старому городу откроет вам её секреты
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
230€161 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlesyaVisimut1 января 2025Все понравилось, были и исторические факты, и легенды, и современность. Спасибо
- ММаксим8 ноября 2024Отличная прогулка по городу. Много полезной и интересной информации.
- ооксана7 ноября 2024Очаровательная экскурсия с Диной по старому городу. 2.5 часов пролетели на одном дыхании. Дина прекрасный рассказчик! Кроме ярких впечатлений и
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Старый город»
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