Экскурсии по Старому городу в Ницце

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Ницце на русском языке, цены от €53, скидки до 30%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Ницца - прогулка по Старому городу
Пешая
5 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Ницца - прогулка по Старому городу
Прогулка по Старому городу Ниццы: площади, дворцы, церкви и дома. Узнайте историю и архитектуру, попробуйте местные закуски и джелато
Начало: Площадь Гарибальди
«Старый Город — не просто сердце Ниццы, это место истории»
Расписание: во вторник и четверг в 14:30, в субботу в 11:00
21 янв в 14:30
23 янв в 14:30
53 за человека
Незабываемая пешая экскурсия: старый город и Замковый холм
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемая пешая экскурсия: старый город и Замковый холм
Начало: Плас Массена
«Я начинаю свой тур с площади Массена (центр города) и углубляюсь в улицы Старого города Ниццы»
Расписание: Ежедневно с 11:00.
24 янв в 11:00
25 янв в 11:00
90 за всё до 4 чел.
Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Пешая
скидка
30%
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Ницца манит своей историей и культурой. Прогулка по площади Массена, Английской набережной и средневековому Старому городу откроет вам её секреты
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
230161 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    OlesyaVisimut
    1 января 2025
    Ницца - прогулка по Старому городу
    Все понравилось, были и исторические факты, и легенды, и современность. Спасибо
  • М
    Максим
    8 ноября 2024
    Ницца - прогулка по Старому городу
    Отличная прогулка по городу. Много полезной и интересной информации.
  • о
    оксана
    7 ноября 2024
    Ницца - прогулка по Старому городу
    Очаровательная экскурсия с Диной по старому городу. 2.5 часов пролетели на одном дыхании. Дина прекрасный рассказчик! Кроме ярких впечатлений и
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    фото в активе рекомендации по лучшим смотровым площадкам, и ресторанчикам, и суперский старинный магазинчик, где делают шоколад и фрукты в сиропе! Всячески рекомендую эту экскурсию Большое спасибо Дине!

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Старый город»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
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Сколько стоит экскурсия по Ницце в январе 2025
Сейчас в Ницце в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 53 до 161 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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