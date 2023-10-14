Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз

Насладиться природой и историческим наследием, а также забраться повыше и полюбоваться видами

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Старая деревня Эз — одна из самых красивых на Лазурном берегу. Она находится на высоте 427 м, откуда открывается великолепная панорама Средиземного моря.

Помимо классической прогулки по уютным каменным улочкам деревни, предлагаю совершить хайкинг вокруг неё. На выбор есть два лёгких маршрута — с подъёмом на гору Бастид или к форту Ревер.
Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз
Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз
Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз
Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз
Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз
Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз
Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз
Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз
Ближайшие даты:
14
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Два маршрута на выбор:

Гора Бастид и деревня Эз. Начнём с подъёма на высоту 570 м — на вершину горы Бастид. С высоты вы рассмотрите городок Сен-Жан-Кап-Ферра, косу Сен-Оспис и знаменитую виллу «Ла Фиорентина». Мы организуем небольшой пикник, чтобы отдохнуть и насладиться моментом. Затем спустимся в деревню Эз и погуляем по ней.

Обратите внимание: горная тропа извилистая, состоит из камней и неровностей. Иногда она будет проходить над крутым обрывом. Подъём и спуск в общей сложности займут 1–1,5 ч.

Форт Ревер и деревня Эз. Сперва поднимемся к форту, который был сооружён в 1879–85 гг. на высоте 700 метров н. у. м. Возле него оборудована отличная парковая зона, где мы устроим небольшой пикник и полюбуемся потрясающими панорамными видами на побережье, в том числе на Эз и Кап-Ферра. Передохнув, спустимся в Эз и немного погуляем по деревне. Тропа комфортная и живописная. Иногда будут неровности. В общей сложности подъём и спуск займут 1,5–2 ч.

Организационные детали

  • Начало экскурсии в Ницце на площади Гарибальди — с неё отправляемся на автобусе в деревню Эз. Билет на автобус стоит 2,5 €.
  • Продолжительность экскурсии вместе с хайкингом — 3–4 часа
  • Пикник включён в стоимость, набор еды согласуем перед путешествием
  • Обувь обязательно должна быть удобной и спортивной

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Гарибальди
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ниццы

Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Летние
Природа и пейзажи
Выездные

Похожие туры из Ниццы

По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс
Побывать в средневековой деревне, где творили гениальные художники и другие люди искусства
14 окт
15 окт
16 окт
17 окт
170 за всё до 4 чел.
Из Ниццы - в деревушку Эз-Вилляж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Из Ниццы - в деревушку Эз-Вилляж
Совместить путешествие в средние века с погружением в историю парфюмерии
возле собора Eglise Notre Dame du Port
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
39 за человека
Русская Ницца
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Русская Ницца
Обойти или объехать город и познакомиться с его историей в век аристократического туризма
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
от 130 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ницце. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ницце
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ