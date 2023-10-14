Старая деревня Эз — одна из самых красивых на Лазурном берегу. Она находится на высоте 427 м, откуда открывается великолепная панорама Средиземного моря. Помимо классической прогулки по уютным каменным улочкам деревни, предлагаю совершить хайкинг вокруг неё. На выбор есть два лёгких маршрута — с подъёмом на гору Бастид или к форту Ревер.

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Описание

Что вас ожидает

Два маршрута на выбор:

Гора Бастид и деревня Эз. Начнём с подъёма на высоту 570 м — на вершину горы Бастид. С высоты вы рассмотрите городок Сен-Жан-Кап-Ферра, косу Сен-Оспис и знаменитую виллу «Ла Фиорентина». Мы организуем небольшой пикник, чтобы отдохнуть и насладиться моментом. Затем спустимся в деревню Эз и погуляем по ней.

Обратите внимание: горная тропа извилистая, состоит из камней и неровностей. Иногда она будет проходить над крутым обрывом. Подъём и спуск в общей сложности займут 1–1,5 ч.

Форт Ревер и деревня Эз. Сперва поднимемся к форту, который был сооружён в 1879–85 гг. на высоте 700 метров н. у. м. Возле него оборудована отличная парковая зона, где мы устроим небольшой пикник и полюбуемся потрясающими панорамными видами на побережье, в том числе на Эз и Кап-Ферра. Передохнув, спустимся в Эз и немного погуляем по деревне. Тропа комфортная и живописная. Иногда будут неровности. В общей сложности подъём и спуск займут 1,5–2 ч.

Организационные детали