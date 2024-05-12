Старая деревня Эз на Лазурном берегу - одно из самых живописных мест. На высоте 427 м открывается потрясающая панорама Средиземного моря. Предлагается два маршрута хайкинга: подъём на гору Бастид или

к форту Ревер. На вершине горы Бастид, высотой 570 м, можно увидеть Сен-Жан-Кап-Ферра и виллу «Ла Фиорентина». Тропа извилистая и каменистая, подъём и спуск займут до полутора часов. Форт Ревер, построенный в 1879-85 гг., находится на высоте 700 м. Возле него есть парковая зона для пикника. Подъём и спуск займут до двух часов. Начало экскурсии в Ницце на площади Гарибальди, билет на автобус стоит 2,5 €. Экскурсия длится 3-4 часа и подходит для детей от 14 лет. Обувь должна быть удобной и спортивной

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Два маршрута на выбор:

Гора Бастид и деревня Эз. Начнём с подъёма на высоту 570 м — на вершину горы Бастид. С высоты вы рассмотрите городок Сен-Жан-Кап-Ферра, косу Сен-Оспис и знаменитую виллу «Ла Фиорентина». Мы организуем небольшой пикник, чтобы отдохнуть и насладиться моментом. Затем спустимся в деревню Эз и погуляем по ней.

Обратите внимание: горная тропа извилистая, состоит из камней и неровностей. Иногда она будет проходить над крутым обрывом. Подъём и спуск в общей сложности займут 1–1,5 ч.

Форт Ревер и деревня Эз. Сперва поднимемся к форту, который был сооружён в 1879–85 гг. на высоте 700 метров н. у. м. Возле него оборудована отличная парковая зона, где мы устроим небольшой пикник и полюбуемся потрясающими панорамными видами на побережье, в том числе на Эз и Кап-Ферра. Передохнув, спустимся в Эз и немного погуляем по деревне. Тропа комфортная и живописная. Иногда будут неровности. В общей сложности подъём и спуск займут 1,5–2 ч.

Организационные детали