Насладиться природой и историческим наследием, а также забраться повыше и полюбоваться видами
Помимо классической прогулки по уютным каменным улочкам деревни, предлагаю совершить хайкинг вокруг неё. На выбор есть два лёгких маршрута — с подъёмом на гору Бастид или к форту Ревер.
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Два маршрута на выбор:
Гора Бастид и деревня Эз. Начнём с подъёма на высоту 570 м — на вершину горы Бастид. С высоты вы рассмотрите городок Сен-Жан-Кап-Ферра, косу Сен-Оспис и знаменитую виллу «Ла Фиорентина». Мы организуем небольшой пикник, чтобы отдохнуть и насладиться моментом. Затем спустимся в деревню Эз и погуляем по ней.
Обратите внимание: горная тропа извилистая, состоит из камней и неровностей. Иногда она будет проходить над крутым обрывом. Подъём и спуск в общей сложности займут 1–1,5 ч.
Форт Ревер и деревня Эз. Сперва поднимемся к форту, который был сооружён в 1879–85 гг. на высоте 700 метров н. у. м. Возле него оборудована отличная парковая зона, где мы устроим небольшой пикник и полюбуемся потрясающими панорамными видами на побережье, в том числе на Эз и Кап-Ферра. Передохнув, спустимся в Эз и немного погуляем по деревне. Тропа комфортная и живописная. Иногда будут неровности. В общей сложности подъём и спуск займут 1,5–2 ч.
Организационные детали
- Начало экскурсии в Ницце на площади Гарибальди — с неё отправляемся на автобусе в деревню Эз. Билет на автобус стоит 2,5 €.
- Продолжительность экскурсии вместе с хайкингом — 3–4 часа
- Пикник включён в стоимость, набор еды согласуем перед путешествием
- Обувь обязательно должна быть удобной и спортивной
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Гарибальди
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.