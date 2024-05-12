Старая деревня Эз на высоте 427 м предлагает великолепные виды на Средиземное море. Прогулка по каменным улочкам и хайкинг на выбор: гора Бастид или форт Ревер
Старая деревня Эз на Лазурном берегу - одно из самых живописных мест. На высоте 427 м открывается потрясающая панорама Средиземного моря. Предлагается два маршрута хайкинга: подъём на гору Бастид или читать дальшеуменьшить
к форту Ревер. На вершине горы Бастид, высотой 570 м, можно увидеть Сен-Жан-Кап-Ферра и виллу «Ла Фиорентина». Тропа извилистая и каменистая, подъём и спуск займут до полутора часов. Форт Ревер, построенный в 1879-85 гг., находится на высоте 700 м. Возле него есть парковая зона для пикника. Подъём и спуск займут до двух часов. Начало экскурсии в Ницце на площади Гарибальди, билет на автобус стоит 2,5 €. Экскурсия длится 3-4 часа и подходит для детей от 14 лет. Обувь должна быть удобной и спортивной
Гора Бастид и деревня Эз. Начнём с подъёма на высоту 570 м — на вершину горы Бастид. С высоты вы рассмотрите городок Сен-Жан-Кап-Ферра, косу Сен-Оспис и знаменитую виллу «Ла Фиорентина». Мы организуем небольшой пикник, чтобы отдохнуть и насладиться моментом. Затем спустимся в деревню Эз и погуляем по ней.
Обратите внимание: горная тропа извилистая, состоит из камней и неровностей. Иногда она будет проходить над крутым обрывом. Подъём и спуск в общей сложности займут 1–1,5 ч.
Форт Ревер и деревня Эз. Сперва поднимемся к форту, который был сооружён в 1879–85 гг. на высоте 700 метров н. у. м. Возле него оборудована отличная парковая зона, где мы устроим небольшой пикник и полюбуемся потрясающими панорамными видами на побережье, в том числе на Эз и Кап-Ферра. Передохнув, спустимся в Эз и немного погуляем по деревне. Тропа комфортная и живописная. Иногда будут неровности. В общей сложности подъём и спуск займут 1,5–2 ч.
Организационные детали
Начало экскурсии в Ницце на площади Гарибальди — с неё отправляемся на автобусе в деревню Эз. Билет на автобус стоит 2,5 €.
Продолжительность экскурсии вместе с хайкингом — 3–4 часа
Экскурсия подходит для детей от 14-16 лет
Пикник в стоимость не включен
Обувь обязательно должна быть удобной и спортивной
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Гарибальди
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элина — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 705 туристов
Дорогие гости Лазурного берега, приветствую вас! Я предлагаю вам совершить увлекательную прогулку с русским акцентом по блистательной Ницце! Ведь Ницца давно стала частью российской истории. Меня всегда интересовало прошлое русских читать дальшеуменьшить
диаспор в различных странах и поэтому выбор истории, которую я хотела бы вам рассказать, неслучаен. Здесь жили, любили, творили и умирали те, кого позже назовут цветом русской нации. И вместе с вами мне бы хотелось прикоснуться к истории русской Ниццы и разделить свою любовь к этому прекрасному городу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
К сожалению, не могу ничего сказать про экскурсию, так как она не состоялась. Первый раз мы перенесли экскурсию вместе с Элиной по обоюдному согласию с 3 мая на 7 мая. читать дальшеуменьшить
Но 7 мая были какие- то проблемы на дороге в Эз: такси отказывались ехать, автобусы разворачивались, не доезжая до конечной точки (деревня Эз). Могу только сказать, что Элина очень ответственный человек, приятный в общении. Она приехала к нам в Ментон, где мы проживали, чтобы отдать аванс, который мы заплатили, и продукты, купленные на пикник, включенный в экскурсию. Уверена, что и экскурсия была бы проведена добросовестно, ответственно, душевно! Но на следующий день мы уже уезжали, к сожалению!
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оксана
Чудесный поход по красивой горной тропе и неспешная прогулка по деревушке Эз в компании Элины. Рекомендую!
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