Комфортабельный транспорт для путешественников, ценящих удобство и свое время.
Водитель встретит Вас с табличкой, на чистом автомобиле, оснащенном зарядными устройствами, Wi-Fi, питьевой водой.
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание водной прогулкиПочему мы Хотите начать свое путешествие с положительных эмоций, без стресса и длительного ожидания в аэропорту? Уверены, что после долгого перелета, изрядно устав, Вам меньше всего захочется стоять в очереди за такси, волноваться о своей безопасности на дороге и о финальной сумме поездки, и уж тем более, получать неприятные сюрпризы в виде прокуренного и/или грязного автомобиля, не говорящего на Вашем языке водителя. Ваш шофер будет ожидать Вас в зале прилета с именной табличкой в руках, поможет с багажом и заселением в отель. В салоне каждого автомобиля вы найдете wi-fi, питьевую воду и зарядные устройства. Все это Вы получаете по фиксированной и заранее известной цене. Тарифы:
- Стандартный: 70 eur/час (минимум 3 часа), группа до 6 человек;
- Представительский, S-класс: 110 eur/час (минимум 4 часа), 3 человека.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Опытный гид-водитель
- Комфортабельный автомобиль (wi-fi, питьевая вода и зарядные устройства).
Место начала и завершения?
Аэропорт/отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
