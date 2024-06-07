1 чел.
По популярности
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
«После 2-часовой прогулки вы сможете отдохнуть на кораблике, посмотреть на исторический центр города с воды и закрепить свои знания о нём»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
€45 за человека
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
«Вас ждут пешеходная и речная прогулка по центральным улочкам»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
€41 за человека
Аудиогид
1 час
Прогулка по Сене с аудиогидом
Начало: У памятника Шарлю де Голлю
«Выдача билетов на кораблик - каждый день в 15:00 у памятника Шарлю де Голлю»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
от €25 за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие во Фландрию: Брюгге и Гент
Увидеть города, словно с открытки, узнать их историю, проплыть по каналам и насладиться видами
Начало: На Avenue de la Porte d’Aubervilliers
«А ещё в обоих городах у вас будет возможность покататься на лодке по каналам»
Сегодня в 13:00
15 июня в 08:30
€650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Охота за сокровищами Сент-Уана
Посетить крупнейший антикварный рынок в мире, где можно найти всё: от пуговиц до подводной лодки
Начало: На станции метро Porte de Clignancourt
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€260 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander7 июня 2024Валерия очень квалифицированая гид, много знаний, неожиданных фактов. Очень милая, приятная, энергичная. За 5 дней мы провели 6 экскурсий с этой
- ВВиктория6 июня 2024Экскурсия средненькая. Очень сильно не хватало аудиогида. Много перемещений между локациями, когда экскурсовод ничего не рассказывает. Половина времени экскурсии тратится
- ООксана28 мая 2024Отличная, познавательная и при этом легкая экскурсия. Были с сыном 9 лет - доволен.
- GGALINA25 мая 2024Всё понравилось! Советую пользоваться услугами этой компании
- ММихаил20 мая 2024Очень рекомендую гида! Все в лучшем виде, четкие тайминги и очень внимателен к деталям, все с комфортом. Спасибо!
- ЮЮлия12 мая 2024Нам все понравилось Людмила излучала энергию и радость заражая хорошим настроением всех нас. Много полезной и интересной информации. Очень хорошая экскурсия для общего ознакомления с городом Спасибо большое
- TTatiana4 мая 2024Создалось впечатление, что гид не была готова к этой экскурсии. Также нет наушников у экскурсантов, плохо слышно экскурсовода.
- AAnfissa15 февраля 2020Нам очень понравилось. Удобно сидеть, смотровые площадки, аутогид прекрасный.
- ssales10 сентября 2019Прогулка нормальная, но аудиогид все время отваливается. Девушка которая выдает билеты не очень понятно объяснила как пройти, если бы это
- ЕЕкатерина28 августа 2019Легко и непринуждённо. Всё запомнилось. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Париже в категории "Водные развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 25 до 650. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Водные экскурсии в Париже на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024