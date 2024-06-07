Экскурсии по воде в Париже

Найдено 5 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Париже на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
«После 2-часовой прогулки вы сможете отдохнуть на кораблике, посмотреть на исторический центр города с воды и закрепить свои знания о нём»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
45 за человека
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Групповая
3.5 часа
51 отзыв
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
«Вас ждут пешеходная и речная прогулка по центральным улочкам»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
41 за человека
Прогулка по Сене с аудиогидом
Аудиогид
1 час
9 отзывов
Прогулка по Сене с аудиогидом
Начало: У памятника Шарлю де Голлю
«Выдача билетов на кораблик - каждый день в 15:00 у памятника Шарлю де Голлю»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
от 25 за человека
Путешествие во Фландрию: Брюгге и Гент
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие во Фландрию: Брюгге и Гент
Увидеть города, словно с открытки, узнать их историю, проплыть по каналам и насладиться видами
Начало: На Avenue de la Porte d’Aubervilliers
«А ещё в обоих городах у вас будет возможность покататься на лодке по каналам»
Сегодня в 13:00
15 июня в 08:30
650 за всё до 4 чел.
Охота за сокровищами Сент-Уана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Охота за сокровищами Сент-Уана
Посетить крупнейший антикварный рынок в мире, где можно найти всё: от пуговиц до подводной лодки
Начало: На станции метро Porte de Clignancourt
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
260 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    7 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Валерия очень квалифицированая гид, много знаний, неожиданных фактов. Очень милая, приятная, энергичная. За 5 дней мы провели 6 экскурсий с этой
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    компанией, одна лучше другой. Я не работаю на эту компанию. При выборе очень внимательно слежу за reviews. Советую. Прекрасный communication, высокий профессиональный подход.

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Экскурсия средненькая. Очень сильно не хватало аудиогида. Много перемещений между локациями, когда экскурсовод ничего не рассказывает. Половина времени экскурсии тратится
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    на эти переходы в тишине. С аудиогидом можно было это время занять историей Франции, предоставить больше информации, лайфхаками. Но очень скрасил впечатление кораблик. Однако имейте ввиду, что на корабле надо сразу сканировать QR код, который расклеен внутри корабля. Нужен интернет. Иначе останетесь без аудиогида.

  • О
    Оксана
    28 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Отличная, познавательная и при этом легкая экскурсия. Были с сыном 9 лет - доволен.
  • G
    GALINA
    25 мая 2024
    Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
    Всё понравилось! Советую пользоваться услугами этой компании
  • М
    Михаил
    20 мая 2024
    Путешествие во Фландрию: Брюгге и Гент
    Очень рекомендую гида! Все в лучшем виде, четкие тайминги и очень внимателен к деталям, все с комфортом. Спасибо!
    Очень рекомендую гида!Очень рекомендую гида!Очень рекомендую гида!Очень рекомендую гида!Очень рекомендую гида!
  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
    Нам все понравилось Людмила излучала энергию и радость заражая хорошим настроением всех нас. Много полезной и интересной информации. Очень хорошая экскурсия для общего ознакомления с городом Спасибо большое
  • T
    Tatiana
    4 мая 2024
    Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
    Создалось впечатление, что гид не была готова к этой экскурсии. Также нет наушников у экскурсантов, плохо слышно экскурсовода.
  • A
    Anfissa
    15 февраля 2020
    Прогулка по Сене с аудиогидом
    Нам очень понравилось. Удобно сидеть, смотровые площадки, аутогид прекрасный.
  • s
    sales
    10 сентября 2019
    Прогулка по Сене с аудиогидом
    Прогулка нормальная, но аудиогид все время отваливается. Девушка которая выдает билеты не очень понятно объяснила как пройти, если бы это
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    был наш первый день в Париже, то она бы испортила точно нам настроение, но благо мы уже немного имели представление о том что нам искать и где. Это единственное что смазало впечатление и не дает советовать вас другим.

  • Е
    Екатерина
    28 августа 2019
    Прогулка по Сене с аудиогидом
    Легко и непринуждённо. Всё запомнилось. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Водные развлечения»

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  1. Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
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  3. Прогулка по Сене с аудиогидом
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  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
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  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Водные развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 25 до 650. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Водные экскурсии в Париже на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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