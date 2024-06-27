1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Безопасный и удобный трансфер из аэропорта Парижа в город
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с русскоговорящим водителем. Встреча у терминала, помощь с багажом и ответы на все вопросы по пути к вашему адресу
Начало: В аэропорту
3 июля в 08:30
4 июля в 08:00
€92 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Комфортный трансфер из аэропорта Бове в Париж
Забудьте о длинных очередях и начните отдых с комфортом: наш водитель встретит вас и доставит в нужное место на автомобиле комфорт-класса
Начало: В аэропорту на выходе из вашего терминала
3 июля в 19:30
4 июля в 18:30
€160 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города
Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля
Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли»
3 июля в 17:00
5 июля в 13:00
352€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в Париж 1-7 человек
Начало: Аэропорт Шарль де голь или Орли
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
€88 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Аэропорт-Париж-аэропорт» - трансфер
Добраться до центра города и осмотреть его достопримечательности во время пересадочного рейса
Начало: В аэропорту
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
Доехать до знаменитого парка развлечений на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем
Начало: У входа в терминал аэропорта
3 июля в 08:30
4 июля в 08:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
Добраться до легендарных парков развлечений с русскоязычным водителем
Начало: У отеля или аэропорта
Сегодня в 08:00
3 июля в 08:00
€115 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл27 июня 2024Водитель Валерий показал себя профессионалом своего дела!
- ТТатьяна23 июня 2024Спасибо Роману за комфортный трансфер и встречу в аэропорте Шарль-де-Голль.
- AAleksandr17 июня 2024Всё прошло отлично, всегда были на связи, и оперативно отвечали на вопросы, услуги оказаны качественно.
- ААнна16 июня 2024Мы брали трансфер из аэропорта Шарль Де Голль до отеля. Нас встретил водитель Виктор в аэропорту с табличкой, на которой
- ААННА5 июня 2024Все отлично. Заказывали трансфер туда обратно. Лучше чем возиться с электричками и метро
- ЕЕлена5 июня 2024Замечательный гид Александр, путешествие планируется с учетом ваших пожеланий, интересная подача экскурсии, приятное общение. Однозначно буду всем рекомендовать!
- ЕЕвгений19 мая 2024Прекрасный человек и гид, все было сделано с максимальным качеством и знаниями! Информация структурирована и интересна, ответы были получены на все вопросы, однозначно рекомендуем Александра для полного погружения в жизнь и историческую часть Парижа!
- ИИрина23 марта 2024Благодарим Александра за познавательную экскурсию!
- ННаталья2 декабря 2023Задача была провести 5 часов в Париже и переехать из аэропорта в аэропорт. Все четко и удобно. Встретили, высадили в указанном месте, там же и забросали. Вещи оставляла в машине
- ТТатьяна2 октября 2023Всё очень понравилось. Ответственные ребята, всё выполняют чётко и вовремя. Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Из аэропорта»
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