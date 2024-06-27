Экскурсии из аэропорта Парижа

Найдено 7 экскурсий в категории «Из аэропорта» в Париже на русском языке, цены от €88, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
108 отзывов
Безопасный и удобный трансфер из аэропорта Парижа в город
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с русскоговорящим водителем. Встреча у терминала, помощь с багажом и ответы на все вопросы по пути к вашему адресу
Начало: В аэропорту
3 июля в 08:30
4 июля в 08:00
92 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Бове в Париж
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Комфортный трансфер из аэропорта Бове в Париж
Забудьте о длинных очередях и начните отдых с комфортом: наш водитель встретит вас и доставит в нужное место на автомобиле комфорт-класса
Начало: В аэропорту на выходе из вашего терминала
3 июля в 19:30
4 июля в 18:30
160 за всё до 3 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города
Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля
Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли»
3 июля в 17:00
5 июля в 13:00
352300 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Париж 1-7 человек
Индивидуальная
1 час
9 отзывов
Трансфер из аэропорта в Париж 1-7 человек
Начало: Аэропорт Шарль де голь или Орли
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
88 за всё до 7 чел.
«Аэропорт-Париж-аэропорт» - трансфер
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
«Аэропорт-Париж-аэропорт» - трансфер
Добраться до центра города и осмотреть его достопримечательности во время пересадочного рейса
Начало: В аэропорту
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
200 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
Доехать до знаменитого парка развлечений на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем
Начало: У входа в терминал аэропорта
3 июля в 08:30
4 июля в 08:30
100 за всё до 4 чел.
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
Добраться до легендарных парков развлечений с русскоязычным водителем
Начало: У отеля или аэропорта
Сегодня в 08:00
3 июля в 08:00
115 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Из аэропорта»

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  1. Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж»
  2. Трансфер из аэропорта Бове в Париж
  3. Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
  4. Трансфер из аэропорта в Париж 1-7 человек
  5. «Аэропорт-Париж-аэропорт» - трансфер
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  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
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  5. Набережная
  6. Остров Сите
  7. Эйфелева башня
  8. Собор Парижской Богоматери
  9. Опера Гарнье
  10. Музей Орсе
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июле 2024
Сейчас в Париже в категории "Из аэропорта" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 88 до 300 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 198 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Из аэропорта», 198 ⭐ отзывов, цены от €88. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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