Шартр (Chartres) – небольшой городок в 90 км от Парижа, сохранивший значительное архитектурное наследие на старых средневековых улочках, но знаменит он, прежде всего, своим собором.

Историю собора можно отсчитывать от 1194 г., когда началось строительство дошедшего до нас здания, возведенного на пепелищах своих предшественников. Еще в IX в. французский король Карл Лысый, внук императора Карла Великого, при освещении очередной церкви в Шартре, дарит ей драгоценную реликвию – покрывало Богоматери. Последний пожар, предшествующий нынешнему знанию, «чудесным образом» не повредил реликвию. Шартр становится центром паломничества. Шартрский собор – один из наиболее сохранившихся в своем первозданом виде готических соборов: около 80% скульптур и 60% витражей – оригинальны.

Экскурсия проходит по историческому центру Шартра с посещением Шартрского собора Богоматери, иззвестного своими витражами с доминантой особой «Шартрской сини».