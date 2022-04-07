Экскурсия в Шартр

Смешанная: автомобильно-пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильно-пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).
Экскурсия в Шартр
Экскурсия в Шартр
Экскурсия в Шартр
Экскурсия в Шартр

Что вас ожидает 🤩

  • Исторический центр Шартра
  • Шартрский собор Богоматери
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Шартр (Chartres) – небольшой городок в 90 км от Парижа, сохранивший значительное архитектурное наследие на старых средневековых улочках, но знаменит он, прежде всего, своим собором.

Историю собора можно отсчитывать от 1194 г., когда началось строительство дошедшего до нас здания, возведенного на пепелищах своих предшественников. Еще в IX в. французский король Карл Лысый, внук императора Карла Великого, при освещении очередной церкви в Шартре, дарит ей драгоценную реликвию – покрывало Богоматери. Последний пожар, предшествующий нынешнему знанию, «чудесным образом» не повредил реликвию. Шартр становится центром паломничества. Шартрский собор – один из наиболее сохранившихся в своем первозданом виде готических соборов: около 80% скульптур и 60% витражей – оригинальны.

Экскурсия проходит по историческому центру Шартра с посещением Шартрского собора Богоматери, иззвестного своими витражами с доминантой особой «Шартрской сини».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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