Предлагаю совершить прогулку по небольшому городку Шартр, известного прежде всего своим кафедральным собором и живописными каналами, которые предают ему особый калорит.
Исторический центр представляет собой примечательный ансамбль мостовых, мостов и зданий Средневековья и Возрождения.
Исторический центр представляет собой примечательный ансамбль мостовых, мостов и зданий Средневековья и Возрождения.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Программа
- Знакомство с собором Шартской Богоматери. Собор уникален тем, что является лучше всего сохранившимся из всех подобных сооружений французской классической готики, его практически не тронуло время. Постоянные реставрации, которые ведутся с конца 90-х годов, возвращают собору былой облик, который он имел во время своего освящения в присутствии Людовика Святого в XIII столетии. Мы увидим романскую крипту, одну из крупнейших во Франции, полюбуемся ансамблем витражей XIII столетия, узнаем о секретах их изготовления, познакомимся с роскошной скульптурой, которая украшает фасады, а также знаменитым лабиринтом. Для желающих можем подняться на одну из башен и осмотреть Шартр с высоты птичьего полета.
- Прогулка по древним улочкам, знакомство с домами Средневековья, такими как «Дом Лосося», романский дом или башня королевы Берты.
- Церковь святого Аниана, центр единственного прихода города, восстановленного из имевшихся ранее 11, упраздненных во время Революции.
- Церковь Святого Петра, которая являлась до Французской Революции частью бенедиктинского аббатства. Второй по важности храм Шартра, сохранивший витражи Средних веков.
- Прогулка вдоль каналов с живописными видами на собор.
Организационные детали
- Отправляемся на поезде с вокзала Монпарнас (Gare Montparnasse) в Париже, время в пути один час в один конец.
- Ориентировочная длительность экскурсии — 7-8 часов (два с половиной часа из которых отводятся на дорогу).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 866 туристов
Добрый день, уважаемые путешественники. Франция для меня давно стала второй родиной. Меня зовут Максим, и я провожу экскурсии по историческим кварталам Парижа, по его пригородам, а также по провинции ужеЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Парижа
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
50 оттенков французского шоколада
Большая дегустация шоколада в легендарных бутиках квартала Сен-Жермен-де-Пре
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €265 за всё до 7 чел.
13 часов
Водная прогулка
Путешествие во Фландрию: Брюгге и Гент
Погрузитесь в атмосферу средневековой Фландрии, посетив Брюгге и Гент. Оцените старинные замки и уютные улочки, насладитесь водной прогулкой по каналам
Начало: На Avenue de la Porte d’Aubervilliers
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€734 за всё до 4 чел.
2 часа
Аудиогид
Аудиогид по собору Парижской Богоматери в вашем смартфоне
Открыть все тайны легендарного Нотр-Дама и найти его самые ценные артефакты
Начало: У археологического склепа Иль-де-ла-Сите
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€5 за человека