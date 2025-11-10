Очаровательный старинный город в глубинке Франции, ещё до завоевания римлянами в 50-е годы до нашей эры здесь селилось племя карнаутов.
Центр города сохранил средневековый стиль-узкие улочки и многочисленные коломбажные дома XIII-XVIII веков.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПрогулка по нижнему городу, у речушки Эр — это просто погружение в старину, даже удивляют стайки школьников или редкие гуляющие и кажется, что сейчас из-за поворота покажется рыцарь или средневековый горожанин Большинство путешественников приезжают посмотреть на знаменитый Шартрский собор Нотр Дам — жемчужину готической архитектуры. Но тут сохранились и другие интереснейшие храмы:
- Аббатство Сен-Пер-ан-Валле • Церкви Сен-Брис и Сент-Андре • Готический собор Сен-Пьер • Ренессансный собор Сент-Аньян Но именно в Нотр Даме хранится ценнейшая реликвия всего христианского мира — Плат пресвятой Богородицы. Многие паломники, приезжающие поклониться Святыне, бывают приятно удивлены тем, что и сама по себе прогулка по этому старинному самобытному городку так приятна. Даже если вас ни в коей мере не интересуют религиозные места, Шартр остаётся прекрасным местом для знакомства с историческим наследием Европы. Важная информация:.
- Экскурсию можно совместить с посещением замка Монтенон.
По согласованию с гидом.
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
