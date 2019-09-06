3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Шартрский собор

Искусствоведы называют его «готическим королём»: это единственный в мире средневековый собор, который чудом сохранился в почти первозданном виде, и именно здесь хранится одна из величайших христианских реликвий — Покров Богородицы. С моей помощью вы научитесь читать витражные розы и расшифровывать послания из 13 века, которые каноники собора спрятали в символах на цветном стекле.

Подземная крипта

Вы вдохнёте сырой воздух в стенах самой большой крипты Франции, где мы подойдём к Покрову Богородицы настолько близко, что можно будет разглядеть переплетение нитей древнего тканого полотна. В тишине и полумраке подземелья я расскажу вам истории о том, как мужественная девочка заступалась здесь за первых христиан, а три каноника выжили под дымящимися руинами собора.

Владения епископов

В Шартре есть свой «Ватикан» — маленький город, выстроенный в 12 веке вокруг собора епископом, который захотел обозначить границы своих владений. За золотой кованой решёткой вы увидите каскадные сады-террасы с видом на город, травяной лабиринт, где сегодня часто играют обычные дети, и дворец с часовней и тюрьмой. Наслаждаясь живописными видами старинных островерхих крыш с высоты шартрского холма, вы узнаете леденящие душу истории средневекового правосудия.

Средневековый квартал

Узкие улочки и фахверковые дома города хранят не только истории простого люда — прачек, мясников, водоносов, но и зашифрованные послания. Для непосвящённых они выглядят как просто забавные изображения, но в них переплелись философия, юмор, нравы и быт средневекового человека. Почему вдруг у крокодила выросли заячьи уши, за что шартряне невзлюбили репу с морковкой — эти и многие другие открытия ждут вас на прогулке.

Если мы с вами на одной волне, то жду вас в Шартре — с ключами от Шартрского собора!