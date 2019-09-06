3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по мировой столице витражного искусства и посетить уникальный Шартрский собор

Victoria
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Victoria – ваш гид
Один из самых живописных городов Франции, тихий Шартр будто создан для искушенных ценителей прекрасного, тонких душ и пытливых умов.

Здесь царит дух истории и настоящего Средневековья.

Я — единственный гид-хранитель ключа от подземной крипты Шартрского собора, и на моей экскурсии вы не будете пассивными слушателями: вы научитесь «читать» церковные витражи и интерпретировать истории с точки зрения жителей другой эпохи, увидите архитектуру старых кварталов и насладитесь прогулкой, которая на несколько часов переместит вас в неизведанное прошлое.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 8 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 9 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Шартр. Послания из Средневековья
Шартр. Послания из Средневековья

Что вас ожидает

Шартрский собор
Искусствоведы называют его «готическим королём»: это единственный в мире средневековый собор, который чудом сохранился в почти первозданном виде, и именно здесь хранится одна из величайших христианских реликвий — Покров Богородицы. С моей помощью вы научитесь читать витражные розы и расшифровывать послания из 13 века, которые каноники собора спрятали в символах на цветном стекле.

Подземная крипта
Вы вдохнёте сырой воздух в стенах самой большой крипты Франции, где мы подойдём к Покрову Богородицы настолько близко, что можно будет разглядеть переплетение нитей древнего тканого полотна. В тишине и полумраке подземелья я расскажу вам истории о том, как мужественная девочка заступалась здесь за первых христиан, а три каноника выжили под дымящимися руинами собора.

Владения епископов
В Шартре есть свой «Ватикан» — маленький город, выстроенный в 12 веке вокруг собора епископом, который захотел обозначить границы своих владений. За золотой кованой решёткой вы увидите каскадные сады-террасы с видом на город, травяной лабиринт, где сегодня часто играют обычные дети, и дворец с часовней и тюрьмой. Наслаждаясь живописными видами старинных островерхих крыш с высоты шартрского холма, вы узнаете леденящие душу истории средневекового правосудия.

Средневековый квартал
Узкие улочки и фахверковые дома города хранят не только истории простого люда — прачек, мясников, водоносов, но и зашифрованные послания. Для непосвящённых они выглядят как просто забавные изображения, но в них переплелись философия, юмор, нравы и быт средневекового человека. Почему вдруг у крокодила выросли заячьи уши, за что шартряне невзлюбили репу с морковкой — эти и многие другие открытия ждут вас на прогулке.

Если мы с вами на одной волне, то жду вас в Шартре — с ключами от Шартрского собора!

Организационные детали

  • Добраться из Парижа в Шартр вам нужно самостоятельно. Есть два способа:
     — Электричка от вокзала Монпарнас в Париже (время в пути примерно 1 час 15 мин, стоимость взрослого билета — 16 евро в одну сторону).
     — Трансфер с русскоязычным водителем: в среднем, 130-140 евро (зависит от водителя и авто).
  • Экскурсию можно продлить на 1,5 часа и посетить ещё больше интересных мест в Шартре. В таком случае стоимость экскурсии составит 340 евро.
Шартр. Послания из Средневековья
Шартр. Послания из Средневековья
Шартр. Послания из Средневековья
Шартр. Послания из Средневековья
Шартр. Послания из Средневековья
Шартр. Послания из Средневековья
Шартр. Послания из Средневековья
Шартр. Послания из Средневековья
Шартр. Послания из Средневековья
Шартр. Послания из Средневековья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Victoria
Victoria
Здравствуйте! Я единственный русскоязычный гид, проживающий в Шартре и получивший аккредитацию Шартрского собора. Мой символ — это ключ. Я даю ключи к чтению средневековых витражей, чтобы мои гости могли понимать их язык. С ключами я имею доступ к самой большой подземной крипте Франции. Я помогаю людям не просто увидеть стены, террасы и мостовые, но осознать, что в них прячется целое видение мира средневекового человека. Вы вернетесь из Шартра на голову выше себя прежнего. Не просто с ощущением «я знаю, я видел, я прикоснулся», но с мыслью «теперь я понимаю и могу». До встречи в Шартре!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась. Виктория - высокопрофессиональный гид, влюблена в собор. Самые сложные вещи излагает просто и ясно. Рекомендуем однозначно.
19 ноября 2018
Экскурсия была в туманный и сырой день, к сожалению, мы не все были одеты по погоде и продрогли до костей, но!! нам настолько понравился наш гид Виктория, настолько все прошло увлекательно, благодаря туману и ее рассказам мы окунулись в эпоху 11 века!! и о том, что мы замерзли поняли уже только в электричке! Виктория, спасибо огромное за экскурсию, было ОЧЕНЬ интересно! Если в Шартр - то только к Виктории!! Тем более у нее есть ключи от Шартра и она сможет показать вам такое, что вы еще долго будете помнить эту экскурсию! Спасибо Виктория!
21 октября 2018
Как показывает наш опыт путешествий, экскурсии особенно увлекательны и познавательны, если рядом с вами знающий экскурсовод. В Шартре нам повезло. Нашим экскурсоводом была Виктория - необычный, эмоциональный, увлеченный и любящий свое дело человек.

Благодаря ей мы познакомились с очаровательным городком, его историей, улочками и его жемчужиной – Шартрским кафедральным собором. Тихий Шартр нам показался более теплым и душевным, чем холодный красавец Руан. А начала Виктория с пяти ключей… впрочем, послушайте саму Викторию, не пожалеете!

Шартрский собор считается самым изящным и наиболее хорошо сохранившимся готическим кафедральным собором Европы. Он известен своими изумительными витражами, которые Виктория научила нас читать. После этого на витражи других храмов мы смотрели совершенно другими глазами!

По нашему мнению Шартр стоит посетить в обязательном порядке, но не стоит соединять в один день приезд сюда и, например, посещение Версаля. Летние вечера Шартра тоже имеют свою прелесть - с апреля по октябрь с наступлением темноты здесь проходит потрясающие световые шоу.

Шартр настолько многообразен и интересен, что без хорошего экскурсовода не обойтись!

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