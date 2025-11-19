Великолепный замок, подаренный Людовиком, стал любим королевской четой и был оформлен с большим вкусом. Прекрасный парк был разбит Ленотром — королевским архитектором садов. Украшением парка является грандиозный акведук, предназначавшийся для доставки воды в сады Версаля. Его так и не использовали, но оставили для украшения пейзажа. В этом замке, с видом на акведук, снимался фильм «Профессионал» с Жаном Полем Бельмондо в главной роли. Важная информация:

Экскурсию можно совместить с посещением города Шартр, в знаменитoм готическом соборе которого хранится Плат пресвятой Богородицы.