Замок маркизы Монтенон, второй супруги Людовика XIV, некоронованной королевы Франции.
Женщина с удивительной судьбой: правнучка известного поэта и историка Агриппы д’Обинье, в молодости вышла замуж за не менее знаменитого поэта Скаррона.
Описание экскурсии
Великолепный замок, подаренный Людовиком, стал любим королевской четой и был оформлен с большим вкусом. Прекрасный парк был разбит Ленотром — королевским архитектором садов. Украшением парка является грандиозный акведук, предназначавшийся для доставки воды в сады Версаля. Его так и не использовали, но оставили для украшения пейзажа. В этом замке, с видом на акведук, снимался фильм «Профессионал» с Жаном Полем Бельмондо в главной роли. Важная информация:
Экскурсию можно совместить с посещением города Шартр, в знаменитoм готическом соборе которого хранится Плат пресвятой Богородицы.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Монтенон
- Город Шартр (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
