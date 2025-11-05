Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и приятная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться красотой парка и исторических улиц. Октябрь и апрель также подойдут для посещения, но могут быть прохладнее. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что некоторые элементы парка могут быть менее доступны.

Путешествие в Шантийи и Санлис открывает перед туристами мир французской аристократии и средневековой истории. Замок Шантийи славится парком, созданным дизайнером Версаля, и богатой коллекцией искусства с работами Рафаэля и Ботичелли. В Санлисе, одном из старейших городов Франции, можно пройтись по улочкам, где избрали королём Гюго Капета. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре, не покидая окрестности Парижа

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Шантийи: дух французской аристократии

Вы познакомитесь с историей комплекса, уходящего корнями в 10 век, когда здесь возвели первую крепость. Узнаете, как в соответствии с военным искусством разных эпох сооружение модернизировалось. А когда мы долистаем до страницы 15 века, перед нами развернётся история преображения цитадели, доставшейся влиятельному роду Монморанси.

Дальше — интереснее. Я расскажу, как новый хозяин — Людовик II де Бурбон-Конде — перестроил замок в роскошный дворец с великолепным парком, над которым трудился автор Версальского парка.

Перенесёмся в 18 век и вообразим, как здесь появляется огромный ипподром с конюшней и знаменитые памятники Галантного века. Сейчас в комплексе находится Музей лошади, где и проводятся зрелищные конные спектакли.

Также мы поговорим о том, как Шантийи стал обителью бесценных произведений искусства. Вы узнаете о герцоге Омальском, благодаря которому здесь появилось более тысячи полотен великих мастеров и коллекция из 30 000 старинных книг.

Старинный городок Санлис

Во второй части путешествия мы отправимся в одно из старейших поселений во Франции. Здесь находилась королевская резиденции династии Каролингов. В Санлисе избрали королём Гюго Капета, основателя династии Капетингов и, как следствие, последующих Валуа и Бурбонов. А в середине 11 века сюда прибыла дочь Ярослава Мудрого, будущая королева Франции.

У нас есть два варианта экскурсии по городу.

1. Небольшая прогулка по старинным улочкам с посещением Нотр-Дам де Санлис, собора 12 века. После чего остаётся время на обед в одном из местных ресторанчиков (выберем заранее).

2. Большая прогулка по улочкам города с посещениенем Нотр-Дам де Санлис.

Организационные детали