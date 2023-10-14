В путешествии вы откроете два атмосферных места в ближайших пригородах Парижа. Шантийи очарует вас парком, над которым работал версальский дизайнер, и, конечно, самим замком. Мы поговорим о прошлом шато и его потрясающей коллекции, в которую входят работы Рафаэля, Ботичелли, Энгра, Пуссена. А после погуляем по уютному городу, где в 10 веке взошёл на престол основатель династии французских королей.

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Описание

Что вас ожидает

Шантийи: дух французской аристократии

Вы познакомитесь с историей комплекса, уходящего корнями в 10 век, когда здесь возвели первую крепость. Узнаете, как в соответствии с военным искусством разных эпох сооружение модернизировалось. А когда мы долистаем до страницы 15 века, перед нами развернётся история преображения цитадели, доставшейся влиятельному роду Монморанси.

Дальше — интереснее. Я расскажу, как новый хозяин — Людовик II де Бурбон-Конде — перестроил замок в роскошный дворец с великолепным парком, над которым трудился автор Версальского парка.

Перенесёмся в 18 век и вообразим, как здесь появляется огромный ипподром с конюшней и знаменитые памятники Галантного века. Сейчас в комплексе находится Музей лошади, где и проводятся зрелищные конные спектакли.

Также мы поговорим о том, как Шантийи стал обителью бесценных произведений искусства. Вы узнаете о герцоге Омальском, благодаря которому здесь появилось более тысячи полотен великих мастеров и коллекция из 30 000 старинных книг.

Старинный городок Санлис

Во второй части путешествия мы отправимся в одно из старейших поселений во Франции. Здесь находилась королевская резиденции династии Каролингов. В Санлисе избрали королём Гюго Капета, основателя династии Капетингов и, как следствие, последующих Валуа и Бурбонов. А в середине 11 века сюда прибыла дочь Ярослава Мудрого, будущая королева Франции.

У нас есть два варианта экскурсии по городу.

1. Небольшая прогулка по старинным улочкам с посещением Нотр-Дам де Санлис, собора 12 века. После чего остаётся время на обед в одном из местных ресторанчиков (выберем заранее).

2. Большая прогулка по улочкам города с посещениенем Нотр-Дам де Санлис.

Организационные детали