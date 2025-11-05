Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и приятная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться красотой парка и исторических улиц. Октябрь и апрель также подойдут для посещения, но могут быть прохладнее. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что некоторые элементы парка могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Замок Шантийи
Музей лошади
Нотр-Дам де Санлис
Описание экскурсии
Шантийи: дух французской аристократии
Вы познакомитесь с историей комплекса, уходящего корнями в 10 век, когда здесь возвели первую крепость. Узнаете, как в соответствии с военным искусством разных эпох сооружение модернизировалось. А когда мы долистаем до страницы 15 века, перед нами развернётся история преображения цитадели, доставшейся влиятельному роду Монморанси.
Дальше — интереснее. Я расскажу, как новый хозяин — Людовик II де Бурбон-Конде — перестроил замок в роскошный дворец с великолепным парком, над которым трудился автор Версальского парка.
Перенесёмся в 18 век и вообразим, как здесь появляется огромный ипподром с конюшней и знаменитые памятники Галантного века. Сейчас в комплексе находится Музей лошади, где и проводятся зрелищные конные спектакли.
Также мы поговорим о том, как Шантийи стал обителью бесценных произведений искусства. Вы узнаете о герцоге Омальском, благодаря которому здесь появилось более тысячи полотен великих мастеров и коллекция из 30 000 старинных книг.
Старинный городок Санлис
Во второй части путешествия мы отправимся в одно из старейших поселений во Франции. Здесь находилась королевская резиденции династии Каролингов. В Санлисе избрали королём Гюго Капета, основателя династии Капетингов и, как следствие, последующих Валуа и Бурбонов. А в середине 11 века сюда прибыла дочь Ярослава Мудрого, будущая королева Франции.
У нас есть два варианта экскурсии по городу. 1. Небольшая прогулка по старинным улочкам с посещением Нотр-Дам де Санлис, собора 12 века. После чего остаётся время на обед в одном из местных ресторанчиков (выберем заранее). 2. Большая прогулка по улочкам города с посещениенем Нотр-Дам де Санлис.
Организационные детали
Транспортные услуги включены в стоимость. Экскурсия проходит на просторном, комфортабельном автомобиле HONDA CR-V Exclusive (2022 год) с панорамной крышей.
Время в пути до Шантийи составит примерно 1 час
Дополнительные расходы: входные билеты в замок, парк и конюшни — 17 евро за взрослого, 13,5 евро за ребёнка до 17 лет, а также обед (по желанию)
Я могу провести экскурсию для большего количества участников. Стоимость экскурсии для 3-4 человек — 300 евро, 5-6 человек — 320 евро.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности с путешественником
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3450 туристов
Нашу команду объединяет общая цель: сделать работу так, чтобы, вернувшись домой, вы с теплотой вспоминали поездку. Мы создаём комфортные, классические и необычные путешествия по всей Франции, Бельгии и странам ЕС.
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трое, и мы профессионалы, которые всегда взаимозаменяемы:
Александр — инициатор проекта и координатор. Гид с опытом организации путешествий с 2004 года.
Виктория — знаток истории искусств и переводчик. Её приоритет — нестандартные маршруты.
Юрий — знаток истории, ответственный и отзывчивый эксперт по регионам Франции и Бельгии.
Сила команды — в эмпатии и индивидуальном подходе. Мы предлагаем всё: от встреч в аэропорту и трансферов до экскурсий по музеям, пеших и велопрогулок. Проводим автомобильные туры по городам Бенилюкса и даже полёты на легкомоторном самолёте. Поможем выбрать отель в Париже, зарезервировать ресторан или дегустацию. Наша задача — оставить в вашей памяти яркое и светлое ощущение от Европы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
Огромное спасибо Александру за его профессионализм. Очень тактичный, грамотный, знающий свое дело. Экскурсия, впрочем как и сама поездка, прошли на прекрасном уровне. Время до и от шато пролетело незаметно за интересным рассказом. Отдельное спасибо Александру за доп бонус: отличные фото в мой архив Благодарю еще раз!
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И
Ирина
Диана - превосходный рассказчик и отличный знаток искусства и истории. в ее сопровождении визит в замок и окрестности оказался прекрасным путешествием для нас с дочерью. очень красивое место, красивая история замка.
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Андрей
Любителям истории и искусства советуем посетить замок Шантийи. Гид Александр обладает обширными знаниями по истории Франции. Было увлекательно и познавательно. Спасибо
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М
Марина
Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!
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К
Константин
Экскурсия в замок замечательная, очень понравилась, также красивые окрестности замка. Большой вклад в наши впечатления внес гид, обладающий впечатляющими знаниями и эрудицией наряду с уважительным и внимательным отношением к клиентам. читать дальшеуменьшить
Что особенно приятно, что гид не отвлекался на посторонние темы и максимально использовал отведенное время экскурсии, чтобы украсить экскурсию малоизвестными историческими фактами относящимися к владельцам и посетителя замка в период его существования. Константин и Наталья
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Анна
Спасибо большое Александру за прекрасную организацию, интересную экскурсию и умение подстроиться под ситуацию, нам пришлось перенести экскурсию на другой день. Получилось короче, чем хотели, но все прошло хорошо.
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