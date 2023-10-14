Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис

Посетить аристократическую резиденцию и погулять по одному из старейших городков Франции

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В путешествии вы откроете два атмосферных места в ближайших пригородах Парижа. Шантийи очарует вас парком, над которым работал версальский дизайнер, и, конечно, самим замком.

Мы поговорим о прошлом шато и его потрясающей коллекции, в которую входят работы Рафаэля, Ботичелли, Энгра, Пуссена.

А после погуляем по уютному городу, где в 10 веке взошёл на престол основатель династии французских королей.
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
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Описание

Что вас ожидает

Шантийи: дух французской аристократии

Вы познакомитесь с историей комплекса, уходящего корнями в 10 век, когда здесь возвели первую крепость. Узнаете, как в соответствии с военным искусством разных эпох сооружение модернизировалось. А когда мы долистаем до страницы 15 века, перед нами развернётся история преображения цитадели, доставшейся влиятельному роду Монморанси.

Дальше — интереснее. Я расскажу, как новый хозяин — Людовик II де Бурбон-Конде — перестроил замок в роскошный дворец с великолепным парком, над которым трудился автор Версальского парка.

Перенесёмся в 18 век и вообразим, как здесь появляется огромный ипподром с конюшней и знаменитые памятники Галантного века. Сейчас в комплексе находится Музей лошади, где и проводятся зрелищные конные спектакли.

Также мы поговорим о том, как Шантийи стал обителью бесценных произведений искусства. Вы узнаете о герцоге Омальском, благодаря которому здесь появилось более тысячи полотен великих мастеров и коллекция из 30 000 старинных книг.

Старинный городок Санлис

Во второй части путешествия мы отправимся в одно из старейших поселений во Франции. Здесь находилась королевская резиденции династии Каролингов. В Санлисе избрали королём Гюго Капета, основателя династии Капетингов и, как следствие, последующих Валуа и Бурбонов. А в середине 11 века сюда прибыла дочь Ярослава Мудрого, будущая королева Франции.

У нас есть два варианта экскурсии по городу.
1. Небольшая прогулка по старинным улочкам с посещением Нотр-Дам де Санлис, собора 12 века. После чего остаётся время на обед в одном из местных ресторанчиков (выберем заранее).
2. Большая прогулка по улочкам города с посещениенем Нотр-Дам де Санлис.

Организационные детали

  • Транспортные услуги включены в стоимость. Экскурсия проходит на просторном, комфортабельном автомобиле HONDA CR-V Exclusive (2022 год) с панорамной крышей.
  • Время в пути до Шантийи составит примерно 1 час
  • Дополнительные расходы: входные билеты в замок, парк и конюшни — 17 евро за взрослого, 13,5 евро за ребёнка до 17 лет, а также обед (по желанию)
  • Я могу провести экскурсию для большего количества участников. Стоимость экскурсии для 3-4 человек — 300 евро, 5-6 человек — 320 евро.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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