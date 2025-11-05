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Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис

Путешествие в мир французской аристократии и средневековой истории. Узнайте о шедеврах искусства и исторических событиях
Путешествие в Шантийи и Санлис открывает перед туристами мир французской аристократии и средневековой истории.

Замок Шантийи славится парком, созданным дизайнером Версаля, и богатой коллекцией искусства с работами Рафаэля и Ботичелли.

В Санлисе, одном из старейших городов Франции, можно пройтись по улочкам, где избрали королём Гюго Капета. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре, не покидая окрестности Парижа
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура замка
  • 🎨 Шедевры мирового искусства
  • 🏙️ Исторические улочки Санлиса
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 📚 Богатая история и культура

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и приятная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться красотой парка и исторических улиц. Октябрь и апрель также подойдут для посещения, но могут быть прохладнее. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что некоторые элементы парка могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис

Что можно увидеть

  • Замок Шантийи
  • Музей лошади
  • Нотр-Дам де Санлис

Описание экскурсии

Шантийи: дух французской аристократии

Вы познакомитесь с историей комплекса, уходящего корнями в 10 век, когда здесь возвели первую крепость. Узнаете, как в соответствии с военным искусством разных эпох сооружение модернизировалось. А когда мы долистаем до страницы 15 века, перед нами развернётся история преображения цитадели, доставшейся влиятельному роду Монморанси.

Дальше — интереснее. Я расскажу, как новый хозяин — Людовик II де Бурбон-Конде — перестроил замок в роскошный дворец с великолепным парком, над которым трудился автор Версальского парка.

Перенесёмся в 18 век и вообразим, как здесь появляется огромный ипподром с конюшней и знаменитые памятники Галантного века. Сейчас в комплексе находится Музей лошади, где и проводятся зрелищные конные спектакли.

Также мы поговорим о том, как Шантийи стал обителью бесценных произведений искусства. Вы узнаете о герцоге Омальском, благодаря которому здесь появилось более тысячи полотен великих мастеров и коллекция из 30 000 старинных книг.

Старинный городок Санлис

Во второй части путешествия мы отправимся в одно из старейших поселений во Франции. Здесь находилась королевская резиденции династии Каролингов. В Санлисе избрали королём Гюго Капета, основателя династии Капетингов и, как следствие, последующих Валуа и Бурбонов. А в середине 11 века сюда прибыла дочь Ярослава Мудрого, будущая королева Франции.

У нас есть два варианта экскурсии по городу.
1. Небольшая прогулка по старинным улочкам с посещением Нотр-Дам де Санлис, собора 12 века. После чего остаётся время на обед в одном из местных ресторанчиков (выберем заранее).
2. Большая прогулка по улочкам города с посещениенем Нотр-Дам де Санлис.

Организационные детали

  • Транспортные услуги включены в стоимость. Экскурсия проходит на просторном, комфортабельном автомобиле HONDA CR-V Exclusive (2022 год) с панорамной крышей.
  • Время в пути до Шантийи составит примерно 1 час
  • Дополнительные расходы: входные билеты в замок, парк и конюшни — 17 евро за взрослого, 13,5 евро за ребёнка до 17 лет, а также обед (по желанию)
  • Я могу провести экскурсию для большего количества участников. Стоимость экскурсии для 3-4 человек — 300 евро, 5-6 человек — 320 евро.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности с путешественником
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3450 туристов
Нашу команду объединяет общая цель: сделать работу так, чтобы, вернувшись домой, вы с теплотой вспоминали поездку. Мы создаём комфортные, классические и необычные путешествия по всей Франции, Бельгии и странам ЕС. Нас
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трое, и мы профессионалы, которые всегда взаимозаменяемы: Александр — инициатор проекта и координатор. Гид с опытом организации путешествий с 2004 года. Виктория — знаток истории искусств и переводчик. Её приоритет — нестандартные маршруты. Юрий — знаток истории, ответственный и отзывчивый эксперт по регионам Франции и Бельгии. Сила команды — в эмпатии и индивидуальном подходе. Мы предлагаем всё: от встреч в аэропорту и трансферов до экскурсий по музеям, пеших и велопрогулок. Проводим автомобильные туры по городам Бенилюкса и даже полёты на легкомоторном самолёте. Поможем выбрать отель в Париже, зарезервировать ресторан или дегустацию. Наша задача — оставить в вашей памяти яркое и светлое ощущение от Европы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Е
Огромное спасибо Александру за его профессионализм. Очень тактичный, грамотный, знающий свое дело.
Экскурсия, впрочем как и сама поездка, прошли на прекрасном уровне. Время до и от шато пролетело незаметно за интересным рассказом. Отдельное спасибо Александру за доп бонус: отличные фото в мой архив Благодарю еще раз!
Огромное спасибо Александру за его профессионализм. Очень тактичный, грамотный, знающий свое дело.
Огромное спасибо Александру за его профессионализм. Очень тактичный, грамотный, знающий свое дело.
Огромное спасибо Александру за его профессионализм. Очень тактичный, грамотный, знающий свое дело.
Огромное спасибо Александру за его профессионализм. Очень тактичный, грамотный, знающий свое дело.
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И
Диана - превосходный рассказчик и отличный знаток искусства и истории. в ее сопровождении визит в замок и окрестности оказался прекрасным путешествием для нас с дочерью. очень красивое место, красивая история замка.
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Андрей
Любителям истории и искусства советуем посетить замок Шантийи. Гид Александр обладает обширными знаниями по истории Франции. Было увлекательно и познавательно. Спасибо
Любителям истории и искусства советуем посетить замок Шантийи. Гид Александр обладает обширными знаниями по истории Франции.
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М
Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!
Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!
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К
Экскурсия в замок замечательная, очень понравилась, также красивые окрестности замка. Большой вклад в наши впечатления внес гид, обладающий впечатляющими знаниями и эрудицией наряду с уважительным и внимательным отношением к клиентам.
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Что особенно приятно, что гид не отвлекался на посторонние темы и максимально использовал отведенное время экскурсии, чтобы украсить экскурсию малоизвестными историческими фактами относящимися к владельцам и посетителя замка в период его существования. Константин и Наталья

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Анна
Спасибо большое Александру за прекрасную организацию, интересную экскурсию и умение подстроиться под ситуацию, нам пришлось перенести экскурсию на другой день. Получилось короче, чем хотели, но все прошло хорошо.
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