4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Экскурсия в любимое место пребывания королей Франции в 20 минутах от центра Парижа

Maxim
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Maxim – ваш гид
Мы познакомимся с королевской резиденцией, расположенной на окраине Париже в 20-ти минутах от центра города.

Венсенский замок известен как любимое место пребывания королей Франции.

Из старинных построек особенно впечатляют донжон XIV столетия и Святая капелла, сооруженная по образцу ее парижской сестры.
От 75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Венсенский замок (Château de Vincennes)
Венсенский замок (Château de Vincennes)

Программа

  • История возникновения королевской резиденции
  • Замок: донжон, крепостные стены
  • Святая Капелла (Sainte-Chapelle)
  • Постройки 17 века. Павильоны короля и королевы. Галерея. Триумфальная арка
  • Венсенская фарфоровая мануфактура. Севрский фарфор
  • Военное прошлое замка. Арсенал. Тюрьма. Казни.
  • Венсенский лес (Bois de Vincennes). Английский парк. Искусственные озера

У меня всегда при себе профессиональный фотоаппарат, и я с радостью, совершенно бесплатно, сделаю вам запоминающиеся снимки по вашему желанию.

Организационные детали

Добираться будем на общественном транспорте (первая линия метро, 20 минут от центра Парижа).

Венсенский замок (Château de Vincennes)
Венсенский замок (Château de Vincennes)
Венсенский замок (Château de Vincennes)
Венсенский замок (Château de Vincennes)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maxim
Maxim
Добрый день, Франция для меня давно стала второй родиной. Первая – Россия. Меня зовут Максим, я родился и вырос в Санкт-Петербурге. Страстно увлеченный Францией и ее богатейшей историей студент… До недавнего времени я учился в Реймсе (регион Шампань-Арденн), а теперь перебрался в Париж. Занимаюсь переводами и фотографией, пишу статьи на исторические темы, веду свой исторический форум, а также провожу экскурсии по Парижу и пригородам. Буду рад, если Вы прогуляетесь со мной по прекрасной Франции.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 января 2020
Были вместе с подругой, обеим очень понравилось! Максим - кладезь интереснейшей информации! Понравилось, как умеет рассказывать - без такого вот менторского тона, легко и непринужденно, будто просто делится, как съездил в отпуск))) грамотно простроен маршрут и тайминг, что очень важно: сейчас январь, ветра дуют огого, а замки все холодные. В этот раз замерзнуть не успели даже, хотя и не бежали, а паузы в процессе рассказа и перемещений так точно продуманы, что успеваешь и информацию (которой много) переварить, и сфотографировать понравившиеся виды. Экскурсия отлично подойдет и тем, кто впервые во Франции - место ничуть не уступает основным достопримечательностям, и тем, кто уже видел почти все (как мы) - потому что, во-первых, тут меньше людей (все у Версаля), во-вторых, много интересных фактов о самом замке. И еще очень приятно, что Максим пошел навстречу, когда я тотально перекраивала расписание всех наших походов и просила его менять день и время. Поэтому отдельные благодарности и за саму экускурсию, и за человечность!)
22 января 2017
Максим - очень эрудированный молодой человек, с ним было интересно поговорить не только по теме экскурсии, но и о сопутствующих темах. Нам очень понравилось, спасибо!
20 ноября 2016
Мы брали экскурсию у Максима по кварталу Маре. Максим очень интересный собеседник, отлично знает историю Франции, умничка, учится в Сорбонне и работает. Это пешая прогулка по истерическому кварталу, очень красивые дома... Ходить по этим улочкам и слушать про королеву Марго... Можно бесконечно )) В следующий приезд будем слушат другие рассказы Максима.
3 октября 2016
Венсенский замок находится вдалеке от обычных туристких троп поэтому мы благодарны Максиму за его экскурсию и содержательный рассказ. Мы и не заметели как пролетело 2 часа и пришло время

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