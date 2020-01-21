4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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в отпуск))) грамотно простроен маршрут и тайминг, что очень важно: сейчас январь, ветра дуют огого, а замки все холодные. В этот раз замерзнуть не успели даже, хотя и не бежали, а паузы в процессе рассказа и перемещений так точно продуманы, что успеваешь и информацию (которой много) переварить, и сфотографировать понравившиеся виды. Экскурсия отлично подойдет и тем, кто впервые во Франции - место ничуть не уступает основным достопримечательностям, и тем, кто уже видел почти все (как мы) - потому что, во-первых, тут меньше людей (все у Версаля), во-вторых, много интересных фактов о самом замке. И еще очень приятно, что Максим пошел навстречу, когда я тотально перекраивала расписание всех наших походов и просила его менять день и время. Поэтому отдельные благодарности и за саму экускурсию, и за человечность!)