4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Добро пожаловать в одну из сохранившихся королевских резиденций Франции всего в 20 минутах от центра Парижа! Мы прогуляемся по крепостным стенам, поднимемся к средневековому донжону, заглянем в готическую Святую капеллу. И обсудим, как дворец превращался из охотничьего дома в символ монархической власти.
Описание билета
Вы увидите:
- Донжон 14 века — самый высокий в Европе.
- Массивные крепостные стены и ров.
- Великолепную Сент-Шапель — готическую капеллу, построенную по образцу парижской.
- Королевские павильоны 17 века — место пребывания монархов.
- Триумфальную арку и архитектурную галерею.
- Остатки арсенала, внутреннего двора и бывших тюремных камер.
- Уютные уголки Венсенского леса с искусственными озёрами и английским парком.
Вы узнаете:
- как охотничий домик превратился в королевскую резиденцию.
- кто из королей Франции жил и правил здесь.
- почему донжон стал символом королевской власти и обороны.
- историю Святой Капеллы и её уникальной архитектуры.
- чем знаменита Венсенская фарфоровая мануфактура.
- какие трагические страницы истории связаны с тюрьмой и казнями в замке.
Организационные детали
- До места встречи вам нужно добраться самостоятельно (первая линия метро, 20 минут от центра Парижа).
- Входной билет в замок оплачивается дополнительно — €13. Билет для гида покупать не нужно.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Château de Vincennes»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1073 туристов
Я провожу экскурсии по историческим кварталам Парижа, его пригородам, а также по французской провинции. Страстно увлечённый Францией и её богатейшей историей, я защитил в ноябре 2023 года диссертацию по истории 17
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Были вместе с подругой, обеим очень понравилось! Максим - кладезь интереснейшей информации! Понравилось, как умеет рассказывать - без такого вот менторского тона, легко и непринужденно, будто просто делится, как съездил
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И
Мы брали экскурсию у Максима по кварталу Маре. Максим очень интересный собеседник, отлично знает историю Франции, умничка, учится в Сорбонне и работает. Это пешая прогулка по истерическому кварталу, очень красивые дома… Ходить по этим улочкам и слушать про королеву Марго… Можно бесконечно)) В следующий приезд будем слушат другие рассказы Максима.
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П
Благодарим Максима за интересную экскурсию по историческому центру Парижа, адаптированную для нашей семейной группы с детьми-подростками, родителями и бабушкой. Рекомендованные ресторанчик и булочная нам очень понравились:) Все остались очень довольны! Рекомендуем!
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А
Венсенский замок находится вдалеке от обычных туристких троп поэтому мы благодарны Максиму за его экскурсию и содержательный рассказ. Мы и не заметели как пролетело 2 часа и пришло время
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Н
Максим - очень эрудированный молодой человек, с ним было интересно поговорить не только по теме экскурсии, но и о сопутствующих темах. Нам очень понравилось, спасибо!
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