34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по замку и знакомство с его «жителями»

Вы познакомитесь с многовековой историей замка, неповторимым шармом его залов и полюбуетесь многочисленными фигурами сказочных персонажей. Повстречаете Золушку, заглянете в гости к Красной Шапочке, навестите Спящую Красавицу, спуститесь в подвал к Мальчику-с-Пальчику, познакомитесь с принцесой в ослиной шкуре и, конечно же, вас будет ждать Кот в Сапогах.

История аристократической династии Бретой

Я расскажу вам об истории Франции в периоды правления трех Людовиков, о роли семьи Бретой в жизни страны, о подковерных играх и интригах Версальского двора. Пожалуй, самая «громкая» знакома многим по роману Александра Дюма «Ожерелье королевы». Эпизод этой истории представлен в одном из залов, где вы как будто попадете на страницу книги.