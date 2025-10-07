34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Замок настоящего маркиза, или В гостях у кота в сапогах

Прогуляться по залам шато Бретей и встретиться с героями сказок Шарля Перро (из Парижа)
В великолепном замке 17 века гостил принц Галльский (будущий король Англии Эдуард VII), известный писатель Марсель Пруст и знаменитый на весь мир сказочник Шарль Перро.

Вы пройдёте по залам шато, встретитесь с героями его сказок и узнаете много нового об истории Франции — ведь предки династии Бретей долгое время служили при дворе французских королей.
5
39 отзывов
Замок настоящего маркиза, или В гостях у кота в сапогах
Замок настоящего маркиза, или В гостях у кота в сапогах
Замок настоящего маркиза, или В гостях у кота в сапогах

Описание экскурсии

Вы познакомитесь с многовековой историей замка, неповторимым шармом его залов и полюбуетесь многочисленными фигурами сказочных персонажей.

Повстречаете Золушку, заглянете в гости к Красной шапочке, навестите Спящую красавицу, спуститесь в подвал к Мальчику-с-пальчику.

Встретитесь с принцесой в ослиной шкуре и, конечно же, вас будет ждать Кот в сапогах.

А я расскажу вам об истории Франции в периоды правления трёх Людовиков, о роли семьи Бретей в жизни страны, о подковерных играх и интригах Версальского двора.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в замок: взрослый — €16.20, детский — €13.20
  • Посещение замка происходит отдельно от основных групп
  • До замка вы добираете самостоятельно на общественном транспорте (время в пути от Нотр-Дам — 45 мин). За доплату по предварительной договорённости я могу заказать вам трансфер

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сен-Реми-ле-Шеврёз
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1749 туристов
Моя любовь к Франции открылась однажды и навсегда. Я пересекла страну с севера на юг и с запада на восток, по уютным городкам и живописным деревням в поисках своего идеального
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места, но судьбой мне был уготован сам Париж. До профессии гида я работала в туризме: составляла индивидуальные маршруты с сопровождением по Европе. Самостоятельно разработала несколько авторских экскурсий для знакомства с Парижем и Францией в целом. В 2018 году окончила Институт культуры, а также прошла годовой курс детской психологии. Это помогает мне легко находить подход к юным путешественникам. С 2020 года я также занимаюсь организацией частных мероприятий: дни рождения в замках с костюмированными ужинами, предложения руки и сердца — от камерных до VIP-формата, а также необычные сюрпризы к важным датам. Могу устроить посещение ювелирного дома или исполнение серенады под окном — и удивить вас и ваших близких.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
1
3
2
1
Владислав
Просто прекрасный и тур и красивый замок. Особенно вдохновило посещение аббатства, древность и вкусный обед. Анна прекрасный рассказчик!
Просто прекрасный и тур и красивый замок. Особенно вдохновило посещение аббатства, древность и вкусный обед. Анна прекрасный рассказчик!
Просто прекрасный и тур и красивый замок. Особенно вдохновило посещение аббатства, древность и вкусный обед. Анна прекрасный рассказчик!
Просто прекрасный и тур и красивый замок. Особенно вдохновило посещение аббатства, древность и вкусный обед. Анна прекрасный рассказчик!
Просто прекрасный и тур и красивый замок. Особенно вдохновило посещение аббатства, древность и вкусный обед. Анна прекрасный рассказчик!
Просто прекрасный и тур и красивый замок. Особенно вдохновило посещение аббатства, древность и вкусный обед. Анна прекрасный рассказчик!
Просто прекрасный и тур и красивый замок. Особенно вдохновило посещение аббатства, древность и вкусный обед. Анна прекрасный рассказчик!
Просто прекрасный и тур и красивый замок. Особенно вдохновило посещение аббатства, древность и вкусный обед. Анна прекрасный рассказчик!
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Елизавета
Очень понравилось! Спасибо)
Очень понравилось! Спасибо)
Очень понравилось! Спасибо)
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Яна
Ездили с сыном. Ему все очень понравилось) это главное.
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Екатерина
Приехали в замок из Парижа самостоятельно. Анна предварительно очень подробно написала и рассказала,как добраться до нужной нам станции. На вокзале она нас и встречала.
Конечно, если вы уже бывали в замках
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Германии, Австрии или Франции, то вряд ли Вы сильно удивитесь или восхититесь. Но здесь есть особенность, которая нас и привлекла- рассказывая о быте семьи маркиза с многовековой историей (современный маркиз,кстати, здесь же и живет) Вы периодически попадаете в сказки Шарля Перо. Для детей- это прекрасный вариант экскурсии. Даже мой 15-летний сын с удовольствием вспоминал известные с раннего возраста сюжеты.
Экскурсия совершенно не утомляет: Анна прекрасно рассказывает, сама весьма позитивна, отзывчива и энергична. Скучно точно не будет. Жаль, что не удалось пообедать в этом уголке Франции: не знала, что о своем намерении надо было сообщать экскурсоводу заранее: читала в отзывах других туристов и думала, что проблем с обедом не возникнет. Но может мой отзыв поможет другим туристам спланировать посещение этой экскурсии, но с обедом. Отдельное спасибо Анне за внимание и участие в решении небольшой проблемы, возникшей в самом начале нашей встречи…. Однозначно рекомендую для семейного посещения.

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Е
Анна, замечательный гид! Очень грамотно подходит к делу. Нашла сразу подход к ребенку(9 лет)и увлекла его. Сняла с нас негатив от другой экскурсии и увлекла процессом!
Замок это место, которое нужно
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посетить. Великая семья сквозь время показывает историю просто и с любовью. Старинный замок - скорее дом для туристов, чем музей с особым запахом.
Я не представляю эту экскурсию без Анны. Это настоящая экскурсия для детей. Ребенок в ней участвует сам,на его глазах оживает история и сказки!!!! Эмоций очень много и хотелось бы вернуться! Вадим, Елена и Алексей Благодарны за подаренное время))))))))

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Александр
Не найду слов, чтобы описать восторг от этой экскурсии! Изначально, мы планировали занять полдня по прилету, так чтобы было интересно девятилетней дочке, а фактически … фактически, мы не хотели расставаться
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с Анной! Во первых, Аня - это очень-очень компанейская девушка, влюбленная в свою новую Родину и обожающая свою работу! Так интересно и увлечённо рассказывать истории может только такой человек! Во-вторых, описать содержание экскурсии - это как описать бриллиант словами! Нет таких слов, чтобы описать каждую грань этого места - любители истории узнают и увидят много интересного, любителям сказок найдётся чем себя развлечь. Живой дом с многовековой историей, историю которого так душевно разворачивала перед нами Анна, произвёл очень яркое впечатление и на нас с женой и на дочку! Что там говорить, дочь просто не хотела оттуда уезжать! Ну и конечно, теперь мы хотим продолжить наши путешествия с Аней!
Отдельное спасибо за помощь с ужином, после экскурсии - ресторан был восхитительным!

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