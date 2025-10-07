34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В великолепном замке 17 века гостил принц Галльский (будущий король Англии Эдуард VII), известный писатель Марсель Пруст и знаменитый на весь мир сказочник Шарль Перро.
Вы пройдёте по залам шато, встретитесь с героями его сказок и узнаете много нового об истории Франции — ведь предки династии Бретей долгое время служили при дворе французских королей.
Вы пройдёте по залам шато, встретитесь с героями его сказок и узнаете много нового об истории Франции — ведь предки династии Бретей долгое время служили при дворе французских королей.
Описание экскурсии
Вы познакомитесь с многовековой историей замка, неповторимым шармом его залов и полюбуетесь многочисленными фигурами сказочных персонажей.
Повстречаете Золушку, заглянете в гости к Красной шапочке, навестите Спящую красавицу, спуститесь в подвал к Мальчику-с-пальчику.
Встретитесь с принцесой в ослиной шкуре и, конечно же, вас будет ждать Кот в сапогах.
А я расскажу вам об истории Франции в периоды правления трёх Людовиков, о роли семьи Бретей в жизни страны, о подковерных играх и интригах Версальского двора.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в замок: взрослый — €16.20, детский — €13.20
- Посещение замка происходит отдельно от основных групп
- До замка вы добираете самостоятельно на общественном транспорте (время в пути от Нотр-Дам — 45 мин). За доплату по предварительной договорённости я могу заказать вам трансфер
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сен-Реми-ле-Шеврёз
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1749 туристов
Моя любовь к Франции открылась однажды и навсегда. Я пересекла страну с севера на юг и с запада на восток, по уютным городкам и живописным деревням в поисках своего идеального
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Просто прекрасный и тур и красивый замок. Особенно вдохновило посещение аббатства, древность и вкусный обед. Анна прекрасный рассказчик!
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Очень понравилось! Спасибо)
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Ездили с сыном. Ему все очень понравилось) это главное.
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Приехали в замок из Парижа самостоятельно. Анна предварительно очень подробно написала и рассказала,как добраться до нужной нам станции. На вокзале она нас и встречала.
Конечно, если вы уже бывали в замках
Конечно, если вы уже бывали в замках
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Е
Анна, замечательный гид! Очень грамотно подходит к делу. Нашла сразу подход к ребенку(9 лет)и увлекла его. Сняла с нас негатив от другой экскурсии и увлекла процессом!
Замок это место, которое нужно
Замок это место, которое нужно
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Не найду слов, чтобы описать восторг от этой экскурсии! Изначально, мы планировали занять полдня по прилету, так чтобы было интересно девятилетней дочке, а фактически … фактически, мы не хотели расставаться
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