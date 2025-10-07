34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В великолепном замке 17 века гостил принц Галльский (будущий король Англии Эдуард VII), известный писатель Марсель Пруст и знаменитый на весь мир сказочник Шарль Перро. Вы пройдёте по залам шато, встретитесь с героями его сказок и узнаете много нового об истории Франции — ведь предки династии Бретей долгое время служили при дворе французских королей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €300 за экскурсию

Ваш гид в Париже

Описание экскурсии

Вы познакомитесь с многовековой историей замка, неповторимым шармом его залов и полюбуетесь многочисленными фигурами сказочных персонажей.

Повстречаете Золушку, заглянете в гости к Красной шапочке, навестите Спящую красавицу, спуститесь в подвал к Мальчику-с-пальчику.

Встретитесь с принцесой в ослиной шкуре и, конечно же, вас будет ждать Кот в сапогах.

А я расскажу вам об истории Франции в периоды правления трёх Людовиков, о роли семьи Бретей в жизни страны, о подковерных играх и интригах Версальского двора.

Организационные детали