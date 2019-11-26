34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по залам шато и встреча с героями сказок Шарля Перро

Anna
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Anna – ваш гид
В великолепном замке XVII века гостил принц Галльский (будущий король Англии Эдуард VII), известный писатель Марсель Пруст и знаменитый на весь мир сказочник Шарль Перро.

Гуляя по залам шато, вы встретитесь с героями его сказок и узнаете много нового об истории Франции – ведь предки владельцев замка, династии Бретей, долгое время служили при дворе французских королей.
185 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии34 отзыва
4.97
Замок настоящего маркиза или в гостях у кота в сапогах
Замок настоящего маркиза или в гостях у кота в сапогах

Что вас ожидает

Прогулка по замку и знакомство с его «жителями»
Вы познакомитесь с многовековой историей замка, неповторимым шармом его залов и полюбуетесь многочисленными фигурами сказочных персонажей. Повстречаете Золушку, заглянете в гости к Красной Шапочке, навестите Спящую Красавицу, спуститесь в подвал к Мальчику-с-Пальчику, познакомитесь с принцесой в ослиной шкуре и, конечно же, вас будет ждать Кот в Сапогах.

История аристократической династии Бретой
Я расскажу вам об истории Франции в периоды правления трех Людовиков, о роли семьи Бретой в жизни страны, о подковерных играх и интригах Версальского двора. Пожалуй, самая «громкая» знакома многим по роману Александра Дюма «Ожерелье королевы». Эпизод этой истории представлен в одном из залов, где вы как будто попадете на страницу книги.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в замок: взрослый — 16,20 евро, детский — 13,20 евро
  • Посещение замка происходит отдельно от основных групп
  • Есть несколько способов добраться до замка. Я могу заказать вам трансфер. Или вы можете воспользоваться общественным транспортом. Нужно доехать на RER В до станции Saint-Remy-les-Chevreuse (время в пути от Нотре Дам 45 минут). Поезд ходит каждые 12-15 минут. Стоимость билета 5,05 евро. На станции я вас встречаю на машине и мы отправляемся в замок. После экскурсии я вас также сопровождаю на станцию.
  • Количество участников может быть больше 4-х человек, если вы заказываете трансфер (микроавтобус)
Замок настоящего маркиза или в гостях у кота в сапогах
Замок настоящего маркиза или в гостях у кота в сапогах
Замок настоящего маркиза или в гостях у кота в сапогах
Замок настоящего маркиза или в гостях у кота в сапогах
Замок настоящего маркиза или в гостях у кота в сапогах
Замок настоящего маркиза или в гостях у кота в сапогах
Замок настоящего маркиза или в гостях у кота в сапогах
Замок настоящего маркиза или в гостях у кота в сапогах
Замок настоящего маркиза или в гостях у кота в сапогах
Замок настоящего маркиза или в гостях у кота в сапогах
Замок настоящего маркиза или в гостях у кота в сапогах
Замок настоящего маркиза или в гостях у кота в сапогах
Замок настоящего маркиза или в гостях у кота в сапогах
Замок настоящего маркиза или в гостях у кота в сапогах
Замок настоящего маркиза или в гостях у кота в сапогах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Моя любовь к Франции открылась однажды и навсегда. Я пересекла ее бескрайние просторы с севера на юг и с запада на восток, по уютным городкам и живописным деревням в поисках своего идеального места, но судьбой мне был уготовлен сам Париж. Прежде чем я пришла в профессию гида, работала в туризме, составляла индивидуальные маршруты с сопровождением по Европе. Самостоятельно я разработала несколько экскурсий для знакомства с Парижем и Франции в целом.
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34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 ноября 2019
Нам очень понравилась экскурсия, вот очень рекомендую для детей. Мы ходили по старинному замку-дому одни, нам показали все комнаты, рассказали о быте и укладе жизни во времена написания сказок Шарлем Перро. Дети под большим впечатлением. Нас встретили у метро и довезли до замка и обратно. Все очень организованно , очень мило и приятно. Анна очень интересно все рассказывала. Человек любит это место и увлечен своим делом. Спасибо огромное
15 ноября 2019
6 ноября 2019 года мы были на экскурсии в замке Бретей с Анной. Нас было пятеро: двое взрослых и трое детей 15, 13 и 5 лет. Экскурсия прошла на одном дыхании, все было интересно и ненавязчиво. Анна смогла заинтересовать не только взрослых, но и пятилетнего мальчишку рассказами о замке и его хозяевах. Спасибо огромное!
22 сентября 2019
Очень интересная и необычная экскурсия. Была с тремя детьми возраста 6, 4 и 2 года. Даже им было интересно и познавательно.
Вероника
14 июля 2019
Замечательная экскурсия, ребёнку очень понравилось. Природа чудесная и главное совсем не было толпы.
2 июля 2019
Я была на экскурсии с дочерью (13 лет). Видно глубокое знание материала, очень интересная подача - понравилось обеим. Потрясающая семья с интересной исторической судьбой. Чтобы узнать настоящую Францию, там надо побывать!
27 июня 2019
Потрясающий экскурсовод! Знает все и немного больше!! Интересно, весело, интригующе, информативно! Очень рекомендую Анну!
24 июня 2019
отличная экскурсия!
Ольга
8 мая 2019
Экскурсия была интересна не только детям, но и взрослым. Истрия одной семьи, которая уже 400 лет живет в замке, переплетается с историей страны, сказками, королями и королевами. Детям было очень интересно, слушали Анну, открыв рот. В хорошую погоду можно ещё и провести время в парке, есть детская площадка.
7 мая 2019
Отличная экскурсия, особенно деткам будет интересно. Анна отличный гид- много узнали интересного и не только про замок. Спасибо, Анна, очень увлекательно
2 мая 2019
Анна! Вы молодец! Дети не утомились, впечатления не выветрились
Ещё 24 отзыва

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