Экскурсия в Музее Родена предлагает уникальную возможность познакомиться с жизнью и творчеством великого скульптора.
Посетители смогут увидеть его работы и работы Камиллы Клодель, узнать о дружбе с Клодом Моне и страстном
Посетители смогут увидеть его работы и работы Камиллы Клодель, узнать о дружбе с Клодом Моне и страстном
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные произведения Родена
- 🏛 Исторический особняк и сад
- 🗣 Увлекательные истории о жизни скульптора
- 👩🎨 Работы Камиллы Клодель
- 🖼 Новаторство в искусстве
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Музей Родена
- Особняк Родена
- Сад дома-музея
Описание экскурсии
На экскурсии по парижскому особняку, где Огюст Роден жил и работал в последние годы, вы узнаете:
- Почему скульптор создал свой музей ещё при жизни
- Какие объекты составляли его личную коллекцию
- В чём заключается новаторство Родена в искусстве скульптуры
- О дружбе и разногласиях с Клодом Моне
- Почему Родена сравнивают с Микеланджело
- О поклонницах и ученицах мэтра
- Деталях страстного романа с Камиллой Клодель
- Почему будущий великий скульптор отказался от монашеской схимы
- Какая женщина помешала дружбе Родена с немецким поэтом Рильке
- И многое другое!
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей — €13, а до 18 лет — бесплатно. Резиденты Евросоюза имеют право на бесплатный вход до 26 лет. Также можно купить билет в два музея — Музей Орсэ и Музей Родена — за €25 вместо €29
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 13 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с Музеем Родена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 2649 туристов
За свою жизнь я сменила несколько профессий: все они так или иначе связаны с историей, культурой и визуальными жанрами. Изучала историю искусств в разных учебных заведениях России и Франции. РаботалаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Аделина
25 июн 2025
Несодержательный и непоследовательный рассказ, пришлось выспрашивать информацию. Знает факты, но все вперемешку. Экскурсовод сама по себе вялая и недовольная.
Встреча началась с того, что мы задерживались на 10-15 мин, т к
Встреча началась с того, что мы задерживались на 10-15 мин, т к
Марина
Ответ организатора:
Спасибо за ваше мнение, Аделина!
Согласитесь, было бы корректно, если бы вы меня предупредили об опоздании заранее, ведь мне пришлось стоять
Согласитесь, было бы корректно, если бы вы меня предупредили об опоздании заранее, ведь мне пришлось стоять
И
Ирина
2 апр 2025
Потрясающий музей, потрясающая познавательная экскурсия. Марина очень знающий гид, и приятная девушка. Рекомендую эту экскурсию именно с Мариной
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Индивидуальная
до 5 чел.
Париж Родена: музей и сад
Откройте тайны творчества Родена в его музее и саду. Погрузитесь в атмосферу искусства и истории, исследуя шедевры мастера
Начало: В районе метро Varenne
13 ноя в 10:30
15 ноя в 10:00
от €210 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Музей Орсе - мир импрессионистов
Индивидуальная экскурсия в музее Орсе: уникальная возможность увидеть шедевры импрессионизма и постимпрессионизма в самом сердце Парижа
Начало: Около музея Орсе
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
€216 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Музей Орсе - мир импрессионистов. Групповая экскурсия
Художественные особенности и истории шедевров второго главного музея Парижа
Начало: Около музея Орсе
Расписание: во вторник, среду, пятницу и субботу в 09:30 и 14:00, в четверг в 09:30, 14:00 и 17:00
16 дек в 09:30
17 дек в 09:30
€60 за человека