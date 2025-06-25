Мои заказы

Экспрессия в любви и революция в скульптуре - экскурсия в Музее Родена

Откройте для себя мир Огюста Родена в его доме-музее в Париже. Узнайте о его творческом пути, личной жизни и влиянии на искусство
Экскурсия в Музее Родена предлагает уникальную возможность познакомиться с жизнью и творчеством великого скульптора.

Посетители смогут увидеть его работы и работы Камиллы Клодель, узнать о дружбе с Клодом Моне и страстном
романе с Камиллой.

Особняк и сад, где Роден жил и творил, откроют перед вами тайны его личной коллекции и новаторства в искусстве.

Эта экскурсия станет настоящим путешествием в мир любви и искусства, где каждый найдет что-то для себя

3.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные произведения Родена
  • 🏛 Исторический особняк и сад
  • 🗣 Увлекательные истории о жизни скульптора
  • 👩‍🎨 Работы Камиллы Клодель
  • 🖼 Новаторство в искусстве
© Марина


Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя18
ноя19
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Музей Родена
  • Особняк Родена
  • Сад дома-музея

Описание экскурсии

На экскурсии по парижскому особняку, где Огюст Роден жил и работал в последние годы, вы узнаете:

  • Почему скульптор создал свой музей ещё при жизни
  • Какие объекты составляли его личную коллекцию
  • В чём заключается новаторство Родена в искусстве скульптуры
  • О дружбе и разногласиях с Клодом Моне
  • Почему Родена сравнивают с Микеланджело
  • О поклонницах и ученицах мэтра
  • Деталях страстного романа с Камиллой Клодель
  • Почему будущий великий скульптор отказался от монашеской схимы
  • Какая женщина помешала дружбе Родена с немецким поэтом Рильке
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей — €13, а до 18 лет — бесплатно. Резиденты Евросоюза имеют право на бесплатный вход до 26 лет. Также можно купить билет в два музея — Музей Орсэ и Музей Родена — за €25 вместо €29
  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 13 лет

Марина
Марина — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 2649 туристов
За свою жизнь я сменила несколько профессий: все они так или иначе связаны с историей, культурой и визуальными жанрами. Изучала историю искусств в разных учебных заведениях России и Франции. Работала
журналистом, видеооператором и гидом. Влюбилась в Париж с первого вздоха и легко помогу вам) Мои друзья — люди творческих профессий: художники, музыканты, киношники и круг русской эмиграции. Пою в известном русском хоре в Париже. Буду рада не только открыть вам Париж, но и сохранить ваши эмоции посредством фотографии на фоне одного из самых красивых городов мира!

Отзывы и рейтинг


Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
А
Аделина
25 июн 2025
Несодержательный и непоследовательный рассказ, пришлось выспрашивать информацию. Знает факты, но все вперемешку. Экскурсовод сама по себе вялая и недовольная.
Встреча началась с того, что мы задерживались на 10-15 мин, т к
потребовалось зайти в аптеку. Естественно, я предупредила, что мы в пути. Экскуосовод уже через 10 мин стала писать, что у нее еще следующая экскурсия, с какой целью? Как реагировать на такое? Хотелось вообще развернуться и не приходить, все настроение испортила, естественно мы не занимали больше положенного времени экскурсовода, да даже если б пришли через час, ну провели бы час экскурсию. Просто ноль компетенции.

Марина
Марина
Ответ организатора:
‎Спасибо за ваше мнение, Аделина!
Согласитесь, было бы корректно, если бы вы меня предупредили об опоздании заранее, ведь мне пришлось стоять
20 минут под палящим солнцем, в то время как в Париже 30-35 градусов.
Но вы ответили, что задерживаетесь лишь после третьего моего звонка.
Считаю своим профессиональным долгом предупредить, что у меня есть другие экскурсии, когда они есть.
Это совершенно нормально: гиды всегда планируют свое рабочее время:)
Я провела экскурсию в полном объеме, не сократив ни по времени, ни по объему материала.
Очень сожалею, что вы остались недовольны и желаю вам приятных путешествий:)

И
Ирина
2 апр 2025
Потрясающий музей, потрясающая познавательная экскурсия. Марина очень знающий гид, и приятная девушка. Рекомендую эту экскурсию именно с Мариной

