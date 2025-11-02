В красивейшем здании (бывшем вокзале!) на левом берегу Сены вы перенесётесь во времена зарождения и расцвета импрессионизма и постимпрессионизма. Я расскажу об идеях и художественных приёмах мастеров эпохи и обращу ваше внимание на детали полотен и скульптур. Кроме того, в программе шедевры реализма и школы Барбизона. А особой темой станут скандальные истории экспонатов — именно они сделали многие произведения знаменитыми.

Описание экскурсии

Скандальные шедевры

Несколько слов о здании музея, любимого горожанами, и вы перенесётесь в XIX век, во времена бушующих страстей. Исторически в музее Орсе оказалось много картин и скульптур, вызвавших бурные дискуссии критиков и зрителей. С такого «скандального» ракурса вы взглянете на гигантскую картину Курбэ «Похороны в Орнане» и его же откровенное «Происхождение мира», работу Мане «Завтрак на траве», «Бал в Мулен де ла Галлетт» кисти Ренуара и скульптуру Родена «Бронзовый век», прославившую автора в 37 лет.

Коллекция работ импрессионистов и постимпрессионистов

В музее Орсе вы познакомитесь с особенностями четырёх направлений в живописи и узнаете о революционности полотен их представителей. Проходя по залам с произведениями искусства середины XIX века — 1930-х годов XX века, увидите картины импрессионистов Мане, Ренуара, Моне, Сезанна, Писсаро и постимпрессионистов Гогена, Ван Гога, Серо. Кроме того, вы изучите полотна представителей школы Барбизона, реалистического и символистического движений — Курбэ и Пюви де Шаванна — и рассмотрите скульптурную композиция «Врата Ада», над которой всю жизнь работал великий Роден.

Организационные детали

Входной билет в музей не включён в стоимость экскурсии (€14). Детям до 18 лет бесплатно (важно иметь подтверждающий документ).