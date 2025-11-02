Несколько слов о здании музея, любимого горожанами, и вы перенесётесь в XIX век, во времена бушующих страстей. Исторически в музее Орсе оказалось много картин и скульптур, вызвавших бурные дискуссии критиков и зрителей. С такого «скандального» ракурса вы взглянете на гигантскую картину Курбэ «Похороны в Орнане» и его же откровенное «Происхождение мира», работу Мане «Завтрак на траве», «Бал в Мулен де ла Галлетт» кисти Ренуара и скульптуру Родена «Бронзовый век», прославившую автора в 37 лет.
Коллекция работ импрессионистов и постимпрессионистов
В музее Орсе вы познакомитесь с особенностями четырёх направлений в живописи и узнаете о революционности полотен их представителей. Проходя по залам с произведениями искусства середины XIX века — 1930-х годов XX века, увидите картины импрессионистов Мане, Ренуара, Моне, Сезанна, Писсаро и постимпрессионистов Гогена, Ван Гога, Серо. Кроме того, вы изучите полотна представителей школы Барбизона, реалистического и символистического движений — Курбэ и Пюви де Шаванна — и рассмотрите скульптурную композиция «Врата Ада», над которой всю жизнь работал великий Роден.
Организационные детали
Входной билет в музей не включён в стоимость экскурсии (€14). Детям до 18 лет бесплатно (важно иметь подтверждающий документ).
во вторник, среду, пятницу и субботу в 09:30 и 14:00, в четверг в 09:30, 14:00 и 17:00
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около музея Орсе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 6299 туристов
Я профессиональный гид. Живу в Париже с 1997 года. Более 12 лет работала в сфере высокой моды, но с самого моего приезда во Францию я страстно увлеклась её историей, искусством, читать дальше
архитектурой и традициями.
Это увлечение привело меня на занятия в знаменитую Школу Лувра и в Сорбонну. А после обучения возникло желание поменять профессию и стать гидом-экскурсоводом и всё, что я узнала, увидела и полюбила, рассказать вам, любознательные путешественники.
Получила диплом и Государственную лицензию гида, приглашаю вас на встречу с Парижем.
А
Анна
2 ноя 2025
Экскурсия мне невероятно понравилась, Ольга нас чудесно встретила, наша экскурсия была в 9.30 и мы не успели позавтракать, я об этом сказала, и мы получили возможность зайти в кафе на читать дальше
кофе, за это время как раз нам рассказали вводную часть про здание музея Сама экскурсия очень интересная и время пролетает незаметно, узнала много про период становления импрессионизма, про их жизнь, подбор картин, которые именно мы с экскурсией смотрели мне очень понравился. Большое спасибо!
юлия
1 ноя 2025
Спасибо за прекрасную познавательную экскурсию в самом замечательном музее мира. Все очень понравилось, экскурсия длилась даже дольше чем запланировано ♥️ получили огромное удовольствие
L
Liubov
30 окт 2025
Дочка просила именно эту экскурсию, ждала ее. Ожидания оправдались, очень насыщенная и интересная. Рекомендуем! Ольга, спасибо!
Н
Нармина
26 окт 2025
Невероятный восторг от Ольги. Получила совершенно уникальные знания от экскурсии, время пролетело незаметно. Ольга- местный житель, изумительный знаток истории, эстет и занимательный рассказчик, с этим человеком, несомненно, хочется повторить эту читать дальше
экскурсию чтобы закрепить материал и обратить внимания на большее количество картин. Полное погружение в атмосферу истории Франции, выверенное хронологическое повествование, она смогла раскрыть такие интересные перспективы, помогла разобраться детально во многих вещах. Узнала очень много нового, благодарю, до новых встреч.
Н
Наталья
24 окт 2025
Ольга - потрясающий знаниями и любовью к своему делу гид. Незабываемая экскурсия, спасибо большое!
Н
Никита
15 окт 2025
Благодарю за чудесную экскурсию! Ольга великолепный рассказчик, профессионал и просто приятный человек. Понравились интересные истории и факты, маршрут и общение. Обязательно порекомендую гида своим друзьям и знакомым. Гульназ
Марина
11 окт 2025
Ольга - это восторг! Мы случайно купили экскурсию, хотели сами. Как хорошо, что попали к этому гиду. Она сделала нашу поездку в Париж. Музей Орсе обязателен к посещению:)) с Ольгой Великолепная подача материала. Много интересных фактов. Увлеченность и знание материла. Это было замечательно. Огромная благодарность гиду за такую экскурсию.
Марина
9 окт 2025
Ольга, полный восторг от вашей экскурсии! Я в восхищении. Спасибо огромное. Вы просто кладезь информации. Очень, очень понравилось. Время пролетело, а хотелось вас слушать и слушать.
Я
Яна
5 окт 2025
Потрясающий экскурсовод: пришла в профессию из-за любви к искусству и это очень чувствуется в ее рассказах и описании картин. Обязательно буду рекомендовать экскурсовода друзьям и с радостью сходу сама еще не раз.
В
Вячеслав
1 окт 2025
Ольга, очень высокий профи. 3,5 часа держать внимание группы из разных людей рассказывая о картинах, скульптуре и при этом еще постоянно перемещаясь по можно сказать тесному помещению, это может, только профи. Рассказ гида построен логически и временно выверен, а повествование очень интересное и увлекательное.
Olga
27 июл 2025
Побывав с Ольгой на экскурсии в Лувре, в музей Орсе запланировала идти только с ней. Во-первых, Ольга прекрасный организатор, ловко ведет группу в толпе туристов, максимально полезно используя отведенное время. Билеты, читать дальше
вода, необходимые удобства - все продумано. Во-вторых, все четыре часа мы поглощали непрерывный поток интереснейшей информации об экспонатах, авторах, истории зданий. Все логично, кстати, уместно и прекрасно. По совету Ольги, приобрела двойной билет в Орсе и Оранжерею, спроектированную Клодом Моне. Великолепное зрелище, бесконечные кувшинки… Когда в следующий раз поеду в Париж, сама с удовольствием повторно посещу экскурсии с Ольгой, потому что изучить весь Лувр и Орсе - это объять необъятное. И другим горячо рекомендую Ольгу.