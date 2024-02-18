Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
Индивидуальная экскурсия в Париже

Погулять по легендарному району и погрузиться в его творческую атмосферу в компании художницы

Приглашаю исследовать знаменитый на весь мир холм Монмартр, ставший в конце 19 века излюбленными местом встреч парижской богемы. Вы увидите его главные символы: виноградники, старинные кабаре, мельницы и кафе.

А я расскажу историю Монмартра и поделюсь судьбами живших на нём художников: их чувствами, творческими открытиями, впечатлениями и личными трагедиями.
Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
Ближайшие даты:
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
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фев
24
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даты

Описание

Что вас ожидает

Площадь Бланш. Я расшифрую её название и поясню, почему частица Монмартра есть во всём Париже.

Кабаре Мулен Руж. Вы увидите знаменитую красную мельницу с крутящимися лопастями. Узнаете историю создания и первый состав артистов кабаре. А также услышите о художнике, создавшем для него первую афишу.

«Корабль-прачечная». Нет, мы не будем знакомиться с прачками и стирать бельё. Это всего-навсего название легендарного общежития художников. В нём жили Пикассо, Модильяни и другие великие мастера.

Мельница Ла Галетт. Здесь я расскажу о самой известной и любимой мною картине Ренуара «Бал в Мулен Де ла Галетт».

Виноградник Монмартра. Вы узнаете, как художники во главе с иллюстратором Пульбо спасли историческое место и кто посадил первую лозу.

Кабаре «Проворный кролик». Место, где бедных художников всегда ждал котёл с супом. Вы раскроете его название, познакомитесь с тонкостями французского языка и улыбнётесь, услышав скандальную историю картины «Заход солнца над Адриатикой».

А ещё вы:

  • Раскроете, кто сделал знаменитым Розовый дом и как рассвет меняет восприятие цвета
  • Познакомитесь с историей создателя запоминающейся афиши для кабаре «Чёрный кот»
  • Оцените творчество современных художников, обосновавшихся на площади Тертр
  • Посмотрите на окно, вид из которого был увековечен Ван Гогом
  • Узнаете интересные факты об улице Лепик, воспетой Ивом Монтаном
  • Полюбуетесь головокружительным видом на Париж с площадки перед собором Сакре-Кёр

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Blanche
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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