Приглашаю исследовать знаменитый на весь мир холм Монмартр, ставший в конце 19 века излюбленными местом встреч парижской богемы. Вы увидите его главные символы: виноградники, старинные кабаре, мельницы и кафе. А я расскажу историю Монмартра и поделюсь судьбами живших на нём художников: их чувствами, творческими открытиями, впечатлениями и личными трагедиями.

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Описание

Что вас ожидает

Площадь Бланш. Я расшифрую её название и поясню, почему частица Монмартра есть во всём Париже.

Кабаре Мулен Руж. Вы увидите знаменитую красную мельницу с крутящимися лопастями. Узнаете историю создания и первый состав артистов кабаре. А также услышите о художнике, создавшем для него первую афишу.

«Корабль-прачечная». Нет, мы не будем знакомиться с прачками и стирать бельё. Это всего-навсего название легендарного общежития художников. В нём жили Пикассо, Модильяни и другие великие мастера.

Мельница Ла Галетт. Здесь я расскажу о самой известной и любимой мною картине Ренуара «Бал в Мулен Де ла Галетт».

Виноградник Монмартра. Вы узнаете, как художники во главе с иллюстратором Пульбо спасли историческое место и кто посадил первую лозу.

Кабаре «Проворный кролик». Место, где бедных художников всегда ждал котёл с супом. Вы раскроете его название, познакомитесь с тонкостями французского языка и улыбнётесь, услышав скандальную историю картины «Заход солнца над Адриатикой».

А ещё вы:

Раскроете, кто сделал знаменитым Розовый дом и как рассвет меняет восприятие цвета

Познакомитесь с историей создателя запоминающейся афиши для кабаре «Чёрный кот»

Оцените творчество современных художников, обосновавшихся на площади Тертр

Посмотрите на окно, вид из которого был увековечен Ван Гогом

Узнаете интересные факты об улице Лепик, воспетой Ивом Монтаном

Полюбуетесь головокружительным видом на Париж с площадки перед собором Сакре-Кёр

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.