Погулять по легендарному району и погрузиться в его творческую атмосферу в компании художницы
А я расскажу историю Монмартра и поделюсь судьбами живших на нём художников: их чувствами, творческими открытиями, впечатлениями и личными трагедиями.
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Описание
Что вас ожидает
Площадь Бланш. Я расшифрую её название и поясню, почему частица Монмартра есть во всём Париже.
Кабаре Мулен Руж. Вы увидите знаменитую красную мельницу с крутящимися лопастями. Узнаете историю создания и первый состав артистов кабаре. А также услышите о художнике, создавшем для него первую афишу.
«Корабль-прачечная». Нет, мы не будем знакомиться с прачками и стирать бельё. Это всего-навсего название легендарного общежития художников. В нём жили Пикассо, Модильяни и другие великие мастера.
Мельница Ла Галетт. Здесь я расскажу о самой известной и любимой мною картине Ренуара «Бал в Мулен Де ла Галетт».
Виноградник Монмартра. Вы узнаете, как художники во главе с иллюстратором Пульбо спасли историческое место и кто посадил первую лозу.
Кабаре «Проворный кролик». Место, где бедных художников всегда ждал котёл с супом. Вы раскроете его название, познакомитесь с тонкостями французского языка и улыбнётесь, услышав скандальную историю картины «Заход солнца над Адриатикой».
А ещё вы:
- Раскроете, кто сделал знаменитым Розовый дом и как рассвет меняет восприятие цвета
- Познакомитесь с историей создателя запоминающейся афиши для кабаре «Чёрный кот»
- Оцените творчество современных художников, обосновавшихся на площади Тертр
- Посмотрите на окно, вид из которого был увековечен Ван Гогом
- Узнаете интересные факты об улице Лепик, воспетой Ивом Монтаном
- Полюбуетесь головокружительным видом на Париж с площадки перед собором Сакре-Кёр
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Blanche
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.