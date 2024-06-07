С Софья Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы Прекрасны гид, интересные детали, все конструктивно и последовательно. Рекомендую

М Марина Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!

О Оля Большое знакомство с Версалем Елизавета прекрасна! Очень приятная, красивая, весёлая. Пррдумывает всё до мелочей, обо всем напомнит легко и с юмором излагает материал. Показывает лучшие локации для фото, сама ещё и фоткает, как профи. Мы с ней чувствовали себя легко и расслаблено.

Я Яна Большое знакомство с Версалем Все прошло на отлично! Великолепие на каждом шагу)) Подача материала гидом не заставила заскучать, бодро и интересно, спасибо!

A Alexander Большое знакомство с Версалем Даля экскурсовод от Бога. Очень эрудированная, внимательная к подопечным, энергичная. Я много пользовал экскурсоводов, она номер один. Спасибо Даля, мы с Мананой будем помнить вас.

Е Елена Музей Орсе для детей и их родителей Очень информативная и увлекательная экскурсия по музею Орсе с Людмилой. Непринуждённо и внезапно мы прониклись идеями импресионистов. Наша 14-летняя дочь захотела расширить свои знания об искусстве этого периода - самое ценное для родителей подростка. Браво, Людмила!

Ю Юлия Главные сокровища Лувра за 2 часа Классная экскурсия! Посмотрела что хотели. Гид тоже огонь! Информативно, весело, не скучно.

A Andrey Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы 3 часа пролетели как один час, ни один раз был в Лувре, но без экскурсовода, но с Ольгой многое узнал. Замечательный историк и рассказчик.

М Мария Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом читать дальше приехали в гости). Все отлично 👍👍👍 Улучшить можно только нашу возможность чаще приезжать и посетить Лувр с гидом не 2 часа, а хотя бы часов 5. И надеемся, что в будущем такая возможность появится. Благодарим нашего волшебного гида Дели и компанию за доставленную радость! Добрый день! Наша экскурсия прошла замечательно! Мы в восторге от экскурсовода, её эрудиции и тёплого отношения (как к старым друзьям, которые