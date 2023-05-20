Изучить работы творца, понять его роль в искусстве и провести время в приятном уголке города
В шикарном саду и особняке 18 века вы рассмотрите произведения мастера, а я расскажу о его жизни и богемном окружении, о нестандартном творческом подходе и особенностях скульптур. Обещаю, за 2 часа вы значительно пополните свои знания о Франции и искусстве.
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Описание
Что вас ожидает
Жизнь, творчество и гений Родена
Огюст Роден, родившийся в Париже в 1840 году, считается отцом современной скульптуры. Это творец, который получил признание и достиг богатства при жизни. Я расскажу вам и о биографии скульптора, и о его окружении, об учителях и преемниках. Вы откроете новаторское видение Родена и осознаете его вклад в мировое искусство. Отдельно вспомним великих французских писателей — Гюго, Бальзака, Бодлера — и работу Родена над их портретами.
Особняк Бирона и сад, где красиво круглый год
На левом берегу Парижа вы окажетесь в необыкновенно гармоничном парке, где в мае цветут пионы, в августе гортензии и почти круглый год — розы. Гуляя, вы узнаете о трёх работах Огюста Родена, установленных в саду. Это «Мыслитель» — одна из самых известных в мире скульптур; «Ворота Ада», над которыми мастер трудился почти всю жизнь; «Жители города Кале» — скульптура, рассказывающая об эпизоде Столетней войны.
Затем посетим элегантный особняк, который в начале 19 века был «общежитием» для художников и других деятелей искусства — самого Родена, Анри Матисса, Айседоры Дункан, немецкого поэта Рильке. Мы пройдём по 18 залам, где в хронологическом порядке рассказано о творческом пути Родена. А также посмотрим на его личную коллекцию шедевров, в том числе произведения Ван Гога, Ренуара и Моне.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в музей (12 евро с человека).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Varenne
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.