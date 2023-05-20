Гениальность Родена приравнивают к Моне и Пикассо. На моей экскурсии вы разберётесь, почему это так. В шикарном саду и особняке 18 века вы рассмотрите произведения мастера, а я расскажу о его жизни и богемном окружении, о нестандартном творческом подходе и особенностях скульптур. Обещаю, за 2 часа вы значительно пополните свои знания о Франции и искусстве.

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Описание

Что вас ожидает

Жизнь, творчество и гений Родена

Огюст Роден, родившийся в Париже в 1840 году, считается отцом современной скульптуры. Это творец, который получил признание и достиг богатства при жизни. Я расскажу вам и о биографии скульптора, и о его окружении, об учителях и преемниках. Вы откроете новаторское видение Родена и осознаете его вклад в мировое искусство. Отдельно вспомним великих французских писателей — Гюго, Бальзака, Бодлера — и работу Родена над их портретами.

Особняк Бирона и сад, где красиво круглый год

На левом берегу Парижа вы окажетесь в необыкновенно гармоничном парке, где в мае цветут пионы, в августе гортензии и почти круглый год — розы. Гуляя, вы узнаете о трёх работах Огюста Родена, установленных в саду. Это «Мыслитель» — одна из самых известных в мире скульптур; «Ворота Ада», над которыми мастер трудился почти всю жизнь; «Жители города Кале» — скульптура, рассказывающая об эпизоде Столетней войны.

Затем посетим элегантный особняк, который в начале 19 века был «общежитием» для художников и других деятелей искусства — самого Родена, Анри Матисса, Айседоры Дункан, немецкого поэта Рильке. Мы пройдём по 18 залам, где в хронологическом порядке рассказано о творческом пути Родена. А также посмотрим на его личную коллекцию шедевров, в том числе произведения Ван Гога, Ренуара и Моне.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в музей (12 евро с человека).