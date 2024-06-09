Коко Шанель и Кристиан Диор, Луи Виттон и Картье, Шарль Ворт, Ив Сен-Лоран и Эрмес… Рассматривая бутики в одном из самых дорогих районов столицы, вы услышите о легендарных модельерах и кутюрье, которые оказали огромное влияние на мировую индустрию моды. И узнаете, как их история продолжает жить через современные коллекции.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

первый бутик Коко Шанель, Эрмес и Картье

Вандомскую площадь и бутики украшений

улицу Фобур-Сент-Оноре со множеством модных домов

Вы узнаете:

как Коко Шанель была коллаборанткой нацистов и что сделало её такой популярной

как Кристиан Диор верил в судьбу и как судьба его таки нашла

как Картье обрёл свои символы

что такое ДНК бренда и почему не каждый дизайнер подходит любому модному дому

как работает система покупки сумок Эрмес и какой бренд действительно следит за качеством

Коко Шанель прославилась как эмансипированная женщина, но всегда была под патронатом мужчин, как так вышло? Какое известное событие чуть не лишило Кристиана Диора возможности создать свой модный дом? Об этом и не только — на нашей экскурсии!

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит моду и хочет познакомиться с её историей. А также тем, кому интересно узнать о бизнесе и маркетинге модных домов.

Организационные детали