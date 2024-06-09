Коко Шанель и Кристиан Диор, Луи Виттон и Картье, Шарль Ворт, Ив Сен-Лоран и Эрмес… Рассматривая бутики в одном из самых дорогих районов столицы, вы услышите о легендарных модельерах и кутюрье, которые оказали огромное влияние на мировую индустрию моды. И узнаете, как их история продолжает жить через современные коллекции.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- первый бутик Коко Шанель, Эрмес и Картье
- Вандомскую площадь и бутики украшений
- улицу Фобур-Сент-Оноре со множеством модных домов
Вы узнаете:
- как Коко Шанель была коллаборанткой нацистов и что сделало её такой популярной
- как Кристиан Диор верил в судьбу и как судьба его таки нашла
- как Картье обрёл свои символы
- что такое ДНК бренда и почему не каждый дизайнер подходит любому модному дому
- как работает система покупки сумок Эрмес и какой бренд действительно следит за качеством
Коко Шанель прославилась как эмансипированная женщина, но всегда была под патронатом мужчин, как так вышло? Какое известное событие чуть не лишило Кристиана Диора возможности создать свой модный дом? Об этом и не только — на нашей экскурсии!
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто любит моду и хочет познакомиться с её историей. А также тем, кому интересно узнать о бизнесе и маркетинге модных домов.
Организационные детали
- Позаботьтесь о комфортной обуви для прогулок и возьмите зонтик на случай дождя
- Дополнительных расходов по пути не предусмотрено
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ст. метро «Опера»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 421 туриста
Меня зовут Анна, и я гид по Парижу. В 2013 году я безоговорочно влюбилась в Париж и ежедневно ждала встречи с ним. Спустя много коротких (и нет) свиданий, я поступилаЗадать вопрос
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