Необычные экскурсии по Парижу

Найдено 89 экскурсий в категории «Необычные» в Париже на русском языке, цены от €30, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
Прогулка по 16-му округу Парижа, где жили русские эмигранты. Узнайте о Набокове, Юсупове, Гиппиус и других. Погружение в атмосферу ар-нуво
Начало: Boulevard Exelmans 50
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Понять Париж за два часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
192 отзыва
Понять Париж за два часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте героические, романтические и таинственные истории Парижа за два часа. Погружение в малоизвестные факты и легенды города
Начало: Собор Нотр-Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 6 чел.
Великолепная Опера Гарнье
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Великолепная Опера Гарнье в Париже: экскурсия с пианисткой и музыковедом
Погрузитесь в мир музыки и архитектуры, открывая тайны Оперы Гарнье с экспертом в области искусства
Завтра в 15:30
10 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.
«Три мушкетёра» на улицах Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Три мушкетёра» на улицах Парижа
Прогулка по Парижу с томиком «Трёх мушкетёров» позволит вам окунуться в атмосферу приключений и узнать о жизни города несколько столетий назад
Начало: На площади Вогезов
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
250 за всё до 6 чел.
Гуляя вдоль Сены
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Гуляя вдоль Сены: историческое путешествие и пикник в Париже
Пройдитесь по берегам Сены, исследуя историю и культуру Парижа, с возможностью устроить пикник с видом на символы города
Начало: Метро Hotel de Ville
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
180 за всё до 6 чел.
Код да Винчи - разгадываем тайну
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Код да Винчи - разгадываем тайну: индивидуальная экскурсия по Парижу
Погрузитесь в загадочный мир Кода да Винчи, исследуя тайны Лувра, площади Карусель и церкви Сан-Сюльпис. Уникальная экскурсия по следам героев книги
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 4 чел.
Парижский серпантин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Квартал Марэ: будни французского аристократа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
35 отзывов
Квартал Марэ: жизнь и вкусы французской аристократии
Погрузитесь в атмосферу роскоши и изысканности Парижа 18 века на экскурсии по историческому Кварталу Марэ
Начало: У здания мэрии Парижа
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
260 за всё до 10 чел.
Беговая экскурсия по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
22 отзыва
Беговая экскурсия по Парижу: индивидуальный маршрут
Пробежка по булыжным мостовым и набережным Парижа, наслаждаясь движением и открывая новые горизонты. Узнайте город с уникальной стороны
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
60 за всё до 2 чел.
Замок настоящего маркиза или в гостях у кота в сапогах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Замок настоящего маркиза: история, аристократия и сказки в Париже
Погрузитесь в мир аристократии и сказок XVII века. Экскурсия по замку, где вас ждут исторические открытия и встречи с персонажами сказок
17 июня в 10:30
18 июня в 13:30
280 за всё до 3 чел.
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
48 отзывов
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
На этой экскурсии вас ждут истории о французской кухне и парижанах. Попробуйте фуа-гра, копченые колбасы, черный трюфель и другие деликатесы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 275 за всё до 7 чел.
По следам парижских алхимиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
По следам парижских алхимиков
Эзотерические легенды, старинная обсерватория и предсказания астрологов - тайны оккультного Парижа
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 6 чел.
Парижские тайны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Парижские тайны
Необычные истории об известных достопримечательностях
Начало: Собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 135 за всё до 6 чел.
Улица Муфтар: парижский Арбат
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
66 отзывов
Улица Муфтар в Париже: путешествие сквозь время и культуру
Погрузитесь в атмосферу улицы Муфтар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Латинском квартале
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 174 за всё до 5 чел.
Париж провинциальный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Париж провинциальный
Прогулка по живописным улицам южной парижской окраины
Начало: У выхода из метро CORVISART
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 170 за всё до 7 чел.
Все дороги ведут в Montorgueil
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Все дороги ведут в Montorgueil
Прогулка по самой французской улице Парижа и её окрестностям в историческом сердце города
Начало: В районе метро Grands boulevards
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
91 за всё до 5 чел.
Авторская экскурсия по Русскому кладбищу под Парижем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Авторская экскурсия по Русскому кладбищу под Парижем
Посетить кладбище Сент-Женевьев-де-Буа и узнать о знаменитых мигрантах из бывшей Российской империи
Начало: На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке
Глубокое исследование квартала, полного несправедливо недооцененных достопримечательностей
Начало: В районе метро Гобелены
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 80 за всё до 6 чел.
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
Исследовать музей под открытым небом в интерактивном формате с заданиями
Начало: У метро Philippe Auguste
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
230 за всё до 5 чел.
Покорение Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Покорение Эйфелевой башни
Посетить визитную карточку Франции и услышать связанные с ней удивительные истории
Начало: Рядом с Эйфелевой башней
16 июня в 09:00
17 июня в 09:30
от 170 за всё до 10 чел.
По историческому центру Парижа - на велосипедах
🚲 На велосипеде
скидка
9%
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
По историческому центру Парижа - на велосипедах
Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми разных эпох на групповой экскурсии
Начало: В районе центра Помпиду
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
9687 за человека
Париж с открытки
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
35 отзывов
Париж с открытки
Отправиться на фото-охоту по городу, чтобы запечатлеть его на снимках и в своем сердце
Начало: В квартале Marais
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 260 за всё до 5 чел.
Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
13 отзывов
Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
Создайте свой скетч-бук парижских впечатлений на вдохновляющей прогулке в компании веселой художницы
Начало: метро Chatelet
Завтра в 13:30
11 июня в 13:00
174 за человека
Париж Сергея Дягилева: авторская экскурсия по местам «Ballets Russes»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Париж Сергея Дягилева: погружение в эпоху «Ballets Russes»
Уникальная возможность пройти по местам, где зарождались тенденции мирового искусства и балета, вместе с великим импресарио
Начало: На Place de la Reine Astrid
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Прогулка по Марэ: средневековая история и архитектура Парижа
Исследуйте средневековый Париж на экскурсии по кварталу Марэ с рассказами о знати и религиозных конфликтах
Начало: У Hôtel de Ville
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 160112 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка «Париж и кино»
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка «Париж и кино»
Узнать, кто на самом деле придумал кинематограф, и получить снимки в лучших парижских локациях
Начало: Рядом с метро Трокадеро
Завтра в 14:00
14 июня в 14:00
250225 за всё до 2 чел.
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
Однодневное путешествие в одно из самых красивых мест мира на побережье Нормандии
Начало: Остановка бесплатного шаттла
14 июня в 17:00
15 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Парижское сердце русской эмиграции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Парижское сердце русской эмиграции
Авторская прогулка по 15-му и 16-му округам с погружением в послереволюционные реалии светской жизни
Начало: в районе метро Dupleix (линия 6)
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:00
от 99 за всё до 6 чел.
Вдохновляющий Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Вдохновляющий Париж
Погулять по живописному парку Монсо и насладиться архитектурой престижного XVI округа
Начало: у Триумфальной арки
10 июня в 10:00
13 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
История, архитектура, декор и модные магазины
Начало: по договорённости
Сегодня в 10:30
11 июня в 15:30
222178 за всё до 4 чел.
Золотая капля, или Обратная сторона Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Золотая капля, или Обратная сторона Парижа
Авторская экскурсия со специалистом по ювенальной юстиции и историком политических систем
Начало: На Северном вокзале
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
100 за всё до 5 чел.
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
Насыщенная историческая прогулка по Левому берегу с винно-кофейно-десертными паузами
Начало: Метро Place Monge (7 ветка)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200 за всё до 5 чел.
Париж и мода - дуэт на века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Париж и мода - дуэт на века
Узнаём историю высокой моды, гуляя по кварталам её столицы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
190 за всё до 10 чел.
Кулинарная прогулка по Сен-Жерменскому предместью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Кулинарная прогулка по Сен-Жерменскому предместью
Культурные и гастрономические достопримечательностяи самого парижского квартала
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 195 за всё до 10 чел.
Париж глазами Парижанина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Париж глазами Парижанина
Познавательно-развлекательная прогулка в квартал Маре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 195 за всё до 10 чел.
50 оттенков французского шоколада
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
50 оттенков французского шоколада
Большая дегустация шоколада в легендарных бутиках квартала Сен-Жермен-де-Пре
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от 245 за всё до 7 чел.
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
Антикварные лавочки, необычные музеи, зимний цирк, самый старый рынок Парижа и многое другое
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
от 150 за всё до 9 чел.
Замок Во-ле-Виконт - зависть короля, или Прототип Версаля
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Замок Во-ле-Виконт: экскурсия в прототип Версаля из Парижа
Погрузитесь в историю замка Во-ле-Виконт, воплощение мечты министра Фуке и архитектурного гения эпохи Людовика XIV
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533454 за всё до 4 чел.
Шедевры парижских окраин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Шедевры парижских окраин
Оригинальная архитектура домов в элитном районе города
Начало: в районе метро PASSY
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 130 за всё до 7 чел.
По следам Амели с Монмартра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
По следам Амели с Монмартра
Увидеть локации, в которых снимали самый французский фильм, и проникнуться духом богемного Парижа
Начало: У Metro Anvers
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 180 за всё до 10 чел.
Золотой треугольник Парижа: мода и история
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Золотой треугольник Парижа: мода и история
Прочувствовать роскошь и стиль французской столицы за 2,5 часа
Начало: От СТ.М. George V
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
180 за всё до 5 чел.
Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Погружение в атмосферу Марэ: квартал с богатой историей и культурой
Загадки Марэ ждут вас: дворцовые интриги, исторические открытия и уникальные покупки в самом сердце Парижа
Начало: В районе метро Sully-Morland
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 5 чел.
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
Влюбиться в сказочный бельгийский городок и купить лучший шоколад
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
615 за всё до 4 чел.
Из Парижа - в резиденции французских монархов
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Парижа - в резиденции французских монархов
Ощутить очарование глубинки в неоготическом Пьерфоне и средневековом Компьене
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
650 за всё до 3 чел.
Прогулка по 16-му округу: понять архитектуру Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Прогулка по 16-му округу: понять архитектуру Парижа
Погрузиться в эпицентр экспериментов начала 20 века и колыбель стилей ар-нуво, ар-деко и модернизм
Начало: В районе ст. метро Passy
Завтра в 10:30
15 июня в 10:30
150 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    По историческому центру Парижа - на велосипедах
    Всем рекомендую покататься с Дарьей по центру Парижа - незабываемые впечатления и яркие ощущения! Отличные, очень удобные велосипеды, темп передвижения
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    комфортный даже для тех, кто изначально не был уверен в своих силах. Увлекательное погружение в историю французской столицы и обсуждение насущных реалий: 3-х часов так мало, хотелось бы продолжить!

  • J
    Julija
    2 июня 2024
    Страшные истории и легенды Парижа
    Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно общаться, и экскурсия с ней была очень интересной, понравилась всей нашей группе! Мы в восторге! В следующий приезд в Париж - только к Людмиле!
    Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
    Замечательная экскурсия. Аня прекрасный расказчик! Очень атмосферно и с душой! Спасибо Анечке, дети просто в восторге от Парижа. Никакого нагромождения исторических фактов, зато чувствуется, что Ане самой Париж
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке
    Экскурсия, лекция, прогулка, всё "в одном флаконе". Дарья индивидуально, познавательно и интересно проводит экскурсии. Всем советую!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Авторская экскурсия по Русскому кладбищу под Парижем
    Все было очень душевно, замечательная экскурсия и рассказ)
  • К
    Ксения
    28 мая 2024
    Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
    Экскурсия исключительна во всех смыслах. Влад единственный, кто знает и показывает этот квартал. И делает это на высочайшем интеллектуальном, эмоциональном
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    уровне. Без него совершенно невозможно было бы увидеть всю красоту, глубину и ценность этого округа. Никакие путеводители даже близко не расскажут и десятой доли. Огромная удача, что этот район входит в круг интересов такой потрясающе талантливой глубокой разносторонней личности как Влад. Спасибо за вновь открытый Париж. Будем искать возможность вернуться, и еще, и еще открывать Париж с Вами!

  • Е
    Елизавета
    28 мая 2024
    Великолепная Опера Гарнье
    Увлекательная экскурсия по Опере Гарнье. Саида интересно и просто подает информацию, она очень позитивный и легкий в общении человек, время с ней пролетело незаметно! Узнали много нового про оперу и его архитектуру. Всем советую экскурсию с Саидой!
  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Понять Париж за два часа
    Просто прекрасная экскурсия! Огромное спасибо Елене за такое большое количество интересных фактов и великолепных историй! Все, что когда-то читали, вдруг обрело материальные очертания. Остались в восторге и от района, и от рассказа! И даже легкие капризы погоды только добавили шарма.
  • A
    Alexander
    27 мая 2024
    Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
    Экскурсия понравилось. Содержательно и профессионально. Замечательно, что рассказ щедро иллюстрируется изображениями действующих лиц и мест событий той эпохи. Буду теперь читать про персонажей экскурсии. Спасибо, Владислав.
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
    Получили огромное удовольствие от экскурсии с Владиславом. Было очень познавательно и интересно. Владислав владеет великолепными знаниями и преподносит информацию очень увлекательно, не спеша и слушать его было большое удовольствие.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
  2. Понять Париж за два часа
  3. Великолепная Опера Гарнье
  4. «Три мушкетёра» на улицах Парижа
  5. Гуляя вдоль Сены
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
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