🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 38 отзывов Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже Прогулка по 16-му округу Парижа, где жили русские эмигранты. Узнайте о Набокове, Юсупове, Гиппиус и других. Погружение в атмосферу ар-нуво Начало: Boulevard Exelmans 50 € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 192 отзыва Понять Париж за два часа: индивидуальная экскурсия Узнайте героические, романтические и таинственные истории Парижа за два часа. Погружение в малоизвестные факты и легенды города Начало: Собор Нотр-Дам от € 140 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Великолепная Опера Гарнье в Париже: экскурсия с пианисткой и музыковедом Погрузитесь в мир музыки и архитектуры, открывая тайны Оперы Гарнье с экспертом в области искусства € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 18 отзывов Индивидуальная экскурсия «Три мушкетёра» на улицах Парижа Прогулка по Парижу с томиком «Трёх мушкетёров» позволит вам окунуться в атмосферу приключений и узнать о жизни города несколько столетий назад Начало: На площади Вогезов € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Гуляя вдоль Сены: историческое путешествие и пикник в Париже Пройдитесь по берегам Сены, исследуя историю и культуру Парижа, с возможностью устроить пикник с видом на символы города Начало: Метро Hotel de Ville € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 40 отзывов Код да Винчи - разгадываем тайну: индивидуальная экскурсия по Парижу Погрузитесь в загадочный мир Кода да Винчи, исследуя тайны Лувра, площади Карусель и церкви Сан-Сюльпис. Уникальная экскурсия по следам героев книги от € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 89 отзывов Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город от € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 35 отзывов Квартал Марэ: жизнь и вкусы французской аристократии Погрузитесь в атмосферу роскоши и изысканности Парижа 18 века на экскурсии по историческому Кварталу Марэ Начало: У здания мэрии Парижа € 260 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 22 отзыва Беговая экскурсия по Парижу: индивидуальный маршрут Пробежка по булыжным мостовым и набережным Парижа, наслаждаясь движением и открывая новые горизонты. Узнайте город с уникальной стороны € 60 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 36 отзывов Замок настоящего маркиза: история, аристократия и сказки в Париже Погрузитесь в мир аристократии и сказок XVII века. Экскурсия по замку, где вас ждут исторические открытия и встречи с персонажами сказок € 280 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 48 отзывов В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку На этой экскурсии вас ждут истории о французской кухне и парижанах. Попробуйте фуа-гра, копченые колбасы, черный трюфель и другие деликатесы от € 275 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 47 отзывов По следам парижских алхимиков Эзотерические легенды, старинная обсерватория и предсказания астрологов - тайны оккультного Парижа от € 140 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 93 отзыва Парижские тайны Необычные истории об известных достопримечательностях Начало: Собор Нотр Дам от € 135 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 66 отзывов Улица Муфтар в Париже: путешествие сквозь время и культуру Погрузитесь в атмосферу улицы Муфтар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: В Латинском квартале от € 174 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Париж провинциальный Прогулка по живописным улицам южной парижской окраины Начало: У выхода из метро CORVISART от € 170 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Все дороги ведут в Montorgueil Прогулка по самой французской улице Парижа и её окрестностям в историческом сердце города Начало: В районе метро Grands boulevards € 91 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Авторская экскурсия по Русскому кладбищу под Парижем Посетить кладбище Сент-Женевьев-де-Буа и узнать о знаменитых мигрантах из бывшей Российской империи Начало: На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 10 отзывов Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке Глубокое исследование квартала, полного несправедливо недооцененных достопримечательностей Начало: В районе метро Гобелены от € 80 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Кладбище Пер Лашез - пантеон душ Исследовать музей под открытым небом в интерактивном формате с заданиями Начало: У метро Philippe Auguste € 230 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов Покорение Эйфелевой башни Посетить визитную карточку Франции и услышать связанные с ней удивительные истории Начало: Рядом с Эйфелевой башней от € 170 за всё до 10 чел.

🚲 На велосипеде 9% скидка Мини-группа 3 часа 1 отзыв По историческому центру Парижа - на велосипедах Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми разных эпох на групповой экскурсии Начало: В районе центра Помпиду 96 € 87 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 35 отзывов Париж с открытки Отправиться на фото-охоту по городу, чтобы запечатлеть его на снимках и в своем сердце Начало: В квартале Marais от € 260 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 13 отзывов Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий Создайте свой скетч-бук парижских впечатлений на вдохновляющей прогулке в компании веселой художницы Начало: метро Chatelet € 174 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов Париж Сергея Дягилева: погружение в эпоху «Ballets Russes» Уникальная возможность пройти по местам, где зарождались тенденции мирового искусства и балета, вместе с великим импресарио Начало: На Place de la Reine Astrid € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Прогулка по Марэ: средневековая история и архитектура Парижа Исследуйте средневековый Париж на экскурсии по кварталу Марэ с рассказами о знати и религиозных конфликтах Начало: У Hôtel de Ville от 160 € 112 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 2 отзыва Фотопрогулка «Париж и кино» Узнать, кто на самом деле придумал кинематограф, и получить снимки в лучших парижских локациях Начало: Рядом с метро Трокадеро 250 € 225 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Легенды острова Мон-Сен-Мишель Однодневное путешествие в одно из самых красивых мест мира на побережье Нормандии Начало: Остановка бесплатного шаттла € 195 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Парижское сердце русской эмиграции Авторская прогулка по 15-му и 16-му округам с погружением в послереволюционные реалии светской жизни Начало: в районе метро Dupleix (линия 6) от € 99 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Вдохновляющий Париж Погулять по живописному парку Монсо и насладиться архитектурой престижного XVI округа Начало: у Триумфальной арки € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа История, архитектура, декор и модные магазины Начало: по договорённости 222 € 178 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 5 отзывов Золотая капля, или Обратная сторона Парижа Авторская экскурсия со специалистом по ювенальной юстиции и историком политических систем Начало: На Северном вокзале € 100 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа Насыщенная историческая прогулка по Левому берегу с винно-кофейно-десертными паузами Начало: Метро Place Monge (7 ветка) € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Париж и мода - дуэт на века Узнаём историю высокой моды, гуляя по кварталам её столицы € 190 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Кулинарная прогулка по Сен-Жерменскому предместью Культурные и гастрономические достопримечательностяи самого парижского квартала от € 195 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Париж глазами Парижанина Познавательно-развлекательная прогулка в квартал Маре от € 195 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва 50 оттенков французского шоколада Большая дегустация шоколада в легендарных бутиках квартала Сен-Жермен-де-Пре от € 245 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 16 отзывов Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль Антикварные лавочки, необычные музеи, зимний цирк, самый старый рынок Парижа и многое другое от € 150 за всё до 9 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Замок Во-ле-Виконт: экскурсия в прототип Версаля из Парижа Погрузитесь в историю замка Во-ле-Виконт, воплощение мечты министра Фуке и архитектурного гения эпохи Людовика XIV 533 € 454 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Шедевры парижских окраин Оригинальная архитектура домов в элитном районе города Начало: в районе метро PASSY от € 130 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов По следам Амели с Монмартра Увидеть локации, в которых снимали самый французский фильм, и проникнуться духом богемного Парижа Начало: У Metro Anvers от € 180 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Золотой треугольник Парижа: мода и история Прочувствовать роскошь и стиль французской столицы за 2,5 часа Начало: От СТ.М. George V € 180 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Погружение в атмосферу Марэ: квартал с богатой историей и культурой Загадки Марэ ждут вас: дворцовые интриги, исторические открытия и уникальные покупки в самом сердце Парижа Начало: В районе метро Sully-Morland от € 200 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге Влюбиться в сказочный бельгийский городок и купить лучший шоколад € 615 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Из Парижа - в резиденции французских монархов Ощутить очарование глубинки в неоготическом Пьерфоне и средневековом Компьене € 650 за всё до 3 чел.