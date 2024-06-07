О Оля Большое знакомство с Версалем Елизавета прекрасна! Очень приятная, красивая, весёлая. Пррдумывает всё до мелочей, обо всем напомнит легко и с юмором излагает материал. Показывает лучшие локации для фото, сама ещё и фоткает, как профи. Мы с ней чувствовали себя легко и расслаблено.

Я Яна Большое знакомство с Версалем Все прошло на отлично! Великолепие на каждом шагу)) Подача материала гидом не заставила заскучать, бодро и интересно, спасибо!

О Ольга Первое свидание с Парижем Сегодня мы с Мариной совершили прогулку по маршруту «Первое свидание с Парижем». Мы отлично провели время, Марина — увлекательный рассказчик, показала город и рассказала обо всех основных достопримечательностях. С удовольствием порекомендуем ее знакомым.

A Alexander Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр Людмила хорошо эрудированная, умело подаёт материал. Экскурсия прошла на одном дыхании.

Н Николай Прогулка по эпохам Парижа Экскурсия состоялась, все замечательно, не смотря на плохую погоду экскурсовод все показала и рассказала.

Е Елена По историческому центру Парижа - на велосипедах читать дальше комфортный даже для тех, кто изначально не был уверен в своих силах. Увлекательное погружение в историю французской столицы и обсуждение насущных реалий: 3-х часов так мало, хотелось бы продолжить! Всем рекомендую покататься с Дарьей по центру Парижа - незабываемые впечатления и яркие ощущения! Отличные, очень удобные велосипеды, темп передвижения

A Alexander Большое знакомство с Версалем Даля экскурсовод от Бога. Очень эрудированная, внимательная к подопечным, энергичная. Я много пользовал экскурсоводов, она номер один. Спасибо Даля, мы с Мананой будем помнить вас.

А Александр Париж для детей 7-12 лет Невероятная экскурсия. Мы очень довольны Анной и благодарны ей. Она смогла увлечь наших девчонок 5 и 8 лет. Было крайне интересно и познавательно. Обязательно пойдем еще с Анной гулять, когда будем в Париже:) Спасибо

Е Екатерина Большой тур по Монмартру Замечательная экскурсия, насыщенная, интересная, пролетела совершенно незаметно, хотелось еще и еще! От души рекомендую!