Индивидуальная экскурсия по Лувру

Индивидуальная экскурсия по Лувру
Индивидуальная экскурсия по Лувру
Индивидуальная экскурсия по Лувру
Индивидуальная экскурсия по Лувру
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Говорят, даже сами смотрители Лувра не знают всех его экспонатов. И это не удивительно — в музее собрано более тридцати пяти тысяч произведений искусств различных эпох!

Чтобы не пропустить самое интересное в Лувре и попасть в музей, минуя очереди, мы рекомендуем вам заказать индивидуальную экскурсию в Лувр. Гид сам приобретет для вас билеты — вам необходимо только при встрече отдать ему деньги. А затем проведет вас по залам Лувра, рассказывая о самых значимых его экспонатах и акцентируя свое внимание именно на том, что интересно вам.

Это позволит вам без спешки изучить величайшие произведения искусства разных эпох, подробно узнать об их значении и истории создания.

Опытный гид раскроет для вас все тайны Лувра, сделав экскурсию максимально интересной и полезной. Воспользуйтесь уникальной возможностью увидеть Лувр глазами профессионала!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в Лувр не включены в стоимость экскурсии и оплачиваются дополнительно на месте (17 евро взрослый, дети до 18 лет - вход бесплатный). Осуществляется предварительная бронь билетов. Важно! Вход во все музеи Парижа строго с негативным ПЦР- или антиген-тестом (с 12 лет)
  • Или со свидетельством о вакцинации
  • Одобренной ЕС вакциной. Посещение в масках
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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