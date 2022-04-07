Ежедневно в 10:00

Говорят, даже сами смотрители Лувра не знают всех его экспонатов. И это не удивительно — в музее собрано более тридцати пяти тысяч произведений искусств различных эпох!

Чтобы не пропустить самое интересное в Лувре и попасть в музей, минуя очереди, мы рекомендуем вам заказать индивидуальную экскурсию в Лувр. Гид сам приобретет для вас билеты — вам необходимо только при встрече отдать ему деньги. А затем проведет вас по залам Лувра, рассказывая о самых значимых его экспонатах и акцентируя свое внимание именно на том, что интересно вам.

Это позволит вам без спешки изучить величайшие произведения искусства разных эпох, подробно узнать об их значении и истории создания.

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