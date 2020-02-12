9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История дворца и музея

В самом большом музее мира вы узнаете, как он создавался, какие «департаменты» прячутся в этом музее-дворце, коллекции каких стран, эпох и периодов представлены в многочисленных помещениях. Побываете в залах Средневекового Лувра, где увидите мощные каменные стены второй половины 12 века, бывший ров, донжон и шлем короля Карла VI.

Древнеегипетское искусство

Луврская коллекция экспонатов Древнего Египта считается второй в мире по значимости. Вы познакомитесь с самым тяжёлым экспонатом Лувра, которому около 4500 лет — сфинксом из Таниса. Я расскажу вам, как слово «сфинкс» звучало на египетском языке и как оно переводится, а также поведаю множество тайн Древнеегипетской Цивилизации. Особо бесстрашные из вас смогут увидеть знаменитого луврского скриба с завораживающей улыбкой и взглядом, обращённым в глаза каждому посетителю (многим он потом является во сне).

Залы Древней Греции, Рима и этрусков

Вы увидите двух известных луврских дам: узнаете, почему безрукая Венера Милосская считается шедевром и почему Ника Самофракийская стоит в одиночестве на лестнице без головы, но с крыльями. В залах этрусского искусства увидите «саркофаг супругов» и узнаете загадку его названия. Познакомитесь с греческой скульптурой и поймёте, почему у греков боги выглядят как люди. Знакомясь с древнеримскими экспонатами, узнаете об искусстве портрета у римлян, посмотрите, как выглядели императоры Тиберий и Октавиан.

Шедевры итальянской живописи

Лувр по праву гордится богатейшей коллекцией живописи. И в первую очередь вы познакомитесь с полотнами итальянских мастеров, таких как Боттичелли, Рафаэль, Тициан, Веронезе, Караваджо, ведь идеи возрождения пришли во Францию именно из Италии. Вы узнаете о том, как и когда это произошло, и конечно, увидите главный символ Лувра — «Джоконду» Леонардо да Винчи. Я также расскажу вам о том, как в Европе появился портрет, какие атрибуты позволяют узнавать христианских святых, что значит быть образцовым художником Возрождения и как на смену идеалам Ренессанса пришла новая мода — маньеризм, а затем барокко.

Французские полотна

Франция стала главной страной в сфере живописи только в 19 веке, когда мэтры французской живописи Давид, Делакруа, Энгр, Жерико прославились на весь мир. Вы заглянете в два красных зала французской живописи большого формата, где эти художники с силой и эмоциями расскажут о бурной истории страны в тот период. Для нас это повод поговорить о Наполеоне, о делах Талейрана и Кабасереса, о прекрасных женщинах — Жозефине и Мадам де Рекамье. Вы вспомните, сколько революций было во Франции, и узнаете, почему Франция наших дней — это Пятая Республика.

Апартаменты императора

В конце экскурсии вы побываете в той части Лувра, которая называется «Апартаменты Наполеона III», где узнаете, что располагалось здесь раньше и почему Бонапарт был первым президентом и последним императором.