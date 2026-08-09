9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Про Лувр всегда говорят «самый»: самый большой в мире, с самыми значимыми коллекциями… Ходить по нему можно годами — и всё же не увидеть всего. Если чувствуете, что хотите посмотреть больше — эта экскурсия для вас.
Вы познакомитесь с главными символами, а ещё пройдёте по залам этрусков, Древней Греции и Древнего Рима. И научитесь ориентироваться в огромном музее-дворце.
Вы познакомитесь с главными символами, а ещё пройдёте по залам этрусков, Древней Греции и Древнего Рима. И научитесь ориентироваться в огромном музее-дворце.
Описание экскурсии
История дворца и музея
- Вы узнаете, как создавался самый большой музей мира, какие департаменты здесь прячутся, коллекции каких стран, эпох и периодов представлены
- Побываете в залах средневекового Лувра — с мощными каменными стенами второй половины 12 века, бывшим рвом, донжоном и шлемом короля Карла VI
Древнеегипетское искусство
- Вы встретитесь с самым тяжёлым экспонатом Лувра, которому около 4500 лет — сфинксом из Таниса
- Я расскажу, как слово «сфинкс» звучало на египетском языке, а также поведаю множество тайн древнеегипетской цивилизации
- Особо бесстрашные смогут взглянуть на знаменитого луврского скриба с завораживающей улыбкой (многим он потом является во сне)
Залы Древней Греции, Рима и этрусков
- Вы разберётесь, почему безрукая Венера Милосская считается шедевром
- Ипочему Ника Самофракийская стоит в одиночестве на лестнице без головы, но с крыльями
- В залах этрусского искусства посмотрите на «саркофаг супругов» и разгадаете тайну его названия
- Познакомитесь с греческой скульптурой и поймёте, почему у греков боги выглядят как люди
Шедевры итальянской живописи
- Вы познакомитесь с полотнами итальянских мастеров — Боттичелли, Рафаэль, Тициан, Веронезе, Караваджо
- Узнаете о том, как и когда идеи возрождения пришли во Францию
- Увидите главный символ Лувра — «Джоконду» Леонардо да Винчи
- Я расскажу, как в Европе появился портрет, что значит быть образцовым художником Возрождения — и не только
Французские полотна
- Вы заглянете в два красных зала французской живописи большого формата, где Давид, Делакруа, Энгр, Жерико расскажут о бурной истории страны
- Для нас это повод поговорить о Наполеоне, о делах Талейрана и Кабасереса, о прекрасных женщинах — Жозефине и Мадам де Рекамье
- Вы вспомните, сколько революций было во Франции, и поймёте, почему Франция наших дней — это Пятая Республика
Апартаменты императора
- Вы побываете в той части Лувра, которая называется «Апартаменты Наполеона III»
- И откроете, что располагалось здесь раньше и почему Бонапарт был первым президентом и последним императором
Организационные детали
Билет в музей не включён в стоимость — €28 за чел., детям до 18 лет — бесплатно. Также оплачивается право голоса — €20 за группу до 6 чел. Билеты приобретаются по инструкции от гида.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2012 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 3005 туристов
Я родилась в Фергане, городе, название которого переводят как «страна пери», мифических существ персидских легенд. В детстве моими героями были не только Василиса Премудрая, но и Шахерезада с Ходжой Насреддином.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия превзошла все ожидания!
Александра кладезь знаний по всем вопросам!
Провели с ней в Лувре 6 часов, вместо заявленных 3,5)) Было так увлекательно, что мы потеряли счёт времени. Я не сразу поняла,
Александра кладезь знаний по всем вопросам!
Провели с ней в Лувре 6 часов, вместо заявленных 3,5)) Было так увлекательно, что мы потеряли счёт времени. Я не сразу поняла,
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Н
Я была в Париже всего на один день! И Александра любезно согласилась сократить экскурсию в Лувре и продолжить ее обзорной экскурсией по Парижу!
Подача материала очень интересная, Александра приятный собеседник, 4 часа полетели незаметно! И с огромной пользой!
Подача материала очень интересная, Александра приятный собеседник, 4 часа полетели незаметно! И с огромной пользой!
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Б
Могу рекомендовать Александру, как замечательного гида и интересного рассказчика. 4 часа прошли незаметно хотя мы были с детьми, которые временами баловались и капризничали. Очевидно, что для такой богатой экспозиции одного визита недостаточно, вместе с тем, 4-5 часов для первого раза более чем достаточно!
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Экскурсия с Александрой оставила массу положительных впечатлений. Гида отличает глубокое знание истории, она легко владеет фактами и датами. Возьмите блокнот, чтобы делать пометки. Постарайтесь не задавать лишних вопросов, так как
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И
Замечательная экскурсия! Четыре часа пролетели как одно мгновенье! Я не только узнала про историю Лувра, его известные экспонаты, но также много интересных фактов из мировоззрения древних греков, египтян, историю создания
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Е
огромная благодарность за экскурсию по Лувру, Александра прекрасный гид, не просто обладающий практически энциклопедическими познаниями, но и прекрасно и доступно их преподносящий) было очень интересно, познавательно, при этом в непринужденной атмосфере. Еще раз спасибо!
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