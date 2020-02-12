9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Академическая экскурсия с уклоном в историю по самым интересным залам

Александра
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Александра – ваш гид
Лувр — музей, про который всегда говорят «самый»: самый большой в мире, самый главный в Париже, с самыми значимыми коллекциями...

Ходить по этому универсальному музею можно годами, и все равно не увидеть всего.

Если вы чувствуете, что хотите посмотреть больше и «проголодались» по музеям до такой степени, что сможете «кушать», то есть слушать гида в течение четырех часов, то эта большая экскурсия для вас.

Вы познакомитесь не только с самыми главными символами Лувра, но и пройдёте по залам искусства этрусков, Древней Греции и Древнего Рима, научитесь ориентироваться в огромном музее-дворце.
299 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Встреча в Музее.
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Лувр: полное погружение
Лувр: полное погружение

Что вас ожидает

История дворца и музея
В самом большом музее мира вы узнаете, как он создавался, какие «департаменты» прячутся в этом музее-дворце, коллекции каких стран, эпох и периодов представлены в многочисленных помещениях. Побываете в залах Средневекового Лувра, где увидите мощные каменные стены второй половины 12 века, бывший ров, донжон и шлем короля Карла VI.

Древнеегипетское искусство
Луврская коллекция экспонатов Древнего Египта считается второй в мире по значимости. Вы познакомитесь с самым тяжёлым экспонатом Лувра, которому около 4500 лет — сфинксом из Таниса. Я расскажу вам, как слово «сфинкс» звучало на египетском языке и как оно переводится, а также поведаю множество тайн Древнеегипетской Цивилизации. Особо бесстрашные из вас смогут увидеть знаменитого луврского скриба с завораживающей улыбкой и взглядом, обращённым в глаза каждому посетителю (многим он потом является во сне).

Залы Древней Греции, Рима и этрусков
Вы увидите двух известных луврских дам: узнаете, почему безрукая Венера Милосская считается шедевром и почему Ника Самофракийская стоит в одиночестве на лестнице без головы, но с крыльями. В залах этрусского искусства увидите «саркофаг супругов» и узнаете загадку его названия. Познакомитесь с греческой скульптурой и поймёте, почему у греков боги выглядят как люди. Знакомясь с древнеримскими экспонатами, узнаете об искусстве портрета у римлян, посмотрите, как выглядели императоры Тиберий и Октавиан.

Шедевры итальянской живописи
Лувр по праву гордится богатейшей коллекцией живописи. И в первую очередь вы познакомитесь с полотнами итальянских мастеров, таких как Боттичелли, Рафаэль, Тициан, Веронезе, Караваджо, ведь идеи возрождения пришли во Францию именно из Италии. Вы узнаете о том, как и когда это произошло, и конечно, увидите главный символ Лувра — «Джоконду» Леонардо да Винчи. Я также расскажу вам о том, как в Европе появился портрет, какие атрибуты позволяют узнавать христианских святых, что значит быть образцовым художником Возрождения и как на смену идеалам Ренессанса пришла новая мода — маньеризм, а затем барокко.

Французские полотна
Франция стала главной страной в сфере живописи только в 19 веке, когда мэтры французской живописи Давид, Делакруа, Энгр, Жерико прославились на весь мир. Вы заглянете в два красных зала французской живописи большого формата, где эти художники с силой и эмоциями расскажут о бурной истории страны в тот период. Для нас это повод поговорить о Наполеоне, о делах Талейрана и Кабасереса, о прекрасных женщинах — Жозефине и Мадам де Рекамье. Вы вспомните, сколько революций было во Франции, и узнаете, почему Франция наших дней — это Пятая Республика.

Апартаменты императора
В конце экскурсии вы побываете в той части Лувра, которая называется «Апартаменты Наполеона III», где узнаете, что располагалось здесь раньше и почему Бонапарт был первым президентом и последним императором.

Организационные детали

  • Билеты в Лувр не входят в стоимость экскурсии (17€).
  • В ходе экскурсии будет возможность сделать небольшой перерыв и отдохнуть за чашкой кофе в одном из кафе, которые находятся внутри музея.
Лувр: полное погружение
Лувр: полное погружение
Лувр: полное погружение
Лувр: полное погружение
Лувр: полное погружение
Лувр: полное погружение
Лувр: полное погружение
Лувр: полное погружение
Лувр: полное погружение
Лувр: полное погружение

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Музее..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Добрый день! Сразу скажу, что я не фотограф, не журналист и не студентка. По-французски моя профессия называется Guide Conférencier, на русский язык это может быть переведено как Гид-лектор или Гид-переводчик, Экскурсовод. Я предлагаю профессиональные экскурсии на русском языке.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 февраля 2020
огромная благодарность за экскурсию по Лувру, Александра прекрасный гид, не просто обладающий практически энциклопедическими познаниями, но и прекрасно и доступно их преподносящий) было очень интересно, познавательно, при этом в непринужденной атмосфере. Еще раз спасибо!
5 ноября 2019
Спасибо Александре за познавательное путешествие по Лувру. Благодаря интересной подаче материала четыре часа пролетели быстро и неутомительно! Рекомендую!
8 сентября 2019
ОТЛИЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ. ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ ГИД. ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.СПАСИБО БОЛЬШОЕ АЛЕКСАНДРЕ.
4 августа 2019
Огромное спасибо Александре за великолепную экскурсию! Прекрасное знание материала и умение увлечь собеседников. Четырёх часов было мало!
21 июня 2019
Замечательная экскурсия! Четыре часа пролетели как одно мгновенье! Я не только узнала про историю Лувра, его известные экспонаты, но также много интересных фактов из мировоззрения древних греков, египтян, историю создания многих шедевров. Настолько интересно и увлекательно Александра подаёт материал, что хочется дальше продолжить изучение истории дома. Саша с легкостью отвечает на все вопросы, не навязываю определенную точку зрения. Уверенна, что в следующий визит в Париж обязательно постараюсь ещё раз попасть к Александре на экскурсию.
28 апреля 2019
Экскурсия с Александрой оставила массу положительных впечатлений. Гида отличает глубокое знание истории, она легко владеет фактами и датами. Возьмите блокнот, чтобы делать пометки. Постарайтесь не задавать лишних вопросов, так как это легко уведёт вас от темы экскурсии. Александра настолько словоохотлива, что вы можете быстро потерять канву рассказа. Ваше время ограничено билетом, но не ее выступлением. Она ни разу не посмотрела на часы и в результате мы не заметили, что давно вышли из графика. Советуем не брать групповые экскурсии, т.к. во время рассказа гид поворачивается к каждому в группе и вы будете слышать только обрывки фраз. Если же вы пойдёте один или вдвоём, то узнаете гораздо больше и гиду будет легче понять что вам нравится. Не планируйте никаких остановок на кофе-брейки, т.к. в музеях везде очереди. С уверенностью можем посоветовать Александру, поскольку у нас с ней было две встречи. Пятерка с плюсом.
30 декабря 2018
Изумительно, шикарно! Спасибо большое!
23 июня 2018
Отличная экскурсия. Могу всем сказать, что без Александры Лувр был бы для нас раскрыт совсем не на много. Теперь знаем намного больше. Но сразу предупрежу, что 4 часа - довольно утомительно.
13 апреля 2018
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Александре за знакомство с удивительным миром Лувра. Очень содержательно и интересно.

Александра проводит ещё 4 экскурсии

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