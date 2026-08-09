9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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это легко уведёт вас от темы экскурсии. Александра настолько словоохотлива, что вы можете быстро потерять канву рассказа. Ваше время ограничено билетом, но не ее выступлением. Она ни разу не посмотрела на часы и в результате мы не заметили, что давно вышли из графика. Советуем не брать групповые экскурсии, т. к. во время рассказа гид поворачивается к каждому в группе и вы будете слышать только обрывки фраз. Если же вы пойдёте один или вдвоём, то узнаете гораздо больше и гиду будет легче понять что вам нравится. Не планируйте никаких остановок на кофе-брейки, т. к. в музеях везде очереди. С уверенностью можем посоветовать Александру, поскольку у нас с ней было две встречи. Пятерка с плюсом.