74 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Лувр в первый раз

Погрузиться в историю дворца-музея и «прочитать» главные шедевры

Евгения
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Евгения – ваш гид
За 2 часа вы не только увидите великие произведения искусства, но и узнаете контекст их создания и включения в коллекции музея.

Прикоснётесь к истории старинного замка, взглянете на слияние античного и «современного искусства» в XVII веке, восхититесь королевскими сокровищами и полюбуетесь потолочными росписями.

В итоге экскурсия станет одновременно и общим, и детальным знакомством с Лувром — идеальное первое свидание, чтобы после встретиться вновь.
38 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча около Лувра
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У этой экскурсии74 отзыва
4.86
Лувр в первый раз
Лувр в первый раз

Что вас ожидает

Роли Лувра и королевские интерьеры
От древней крепости до важнейшего мирового музея, от средневекового замка до королевского дворца — вы проследите хронологию развития Лувра и узнаете о создании музея. О королевской жизни в этих стенах поговорим, проходя по апартаментам Анны Австрийской и сравнивая тронные залы двух королей — Генриха II и Людовика XIV. Я обращу внимание на знаковые детали декора и расскажу об особенностях живописных плафонов. Кроме того, вы полюбуетесь интерьерами апартаментов Наполеона III (сохранилась даже обивка!) и подлинными сокровищами французской монархии, а также познакомитесь с коллекциями декоративно-прикладного искусства Мазарини и Людовика XIV.

Искусство в Лувре
Рассказ о главных шедеврах Лувра-музея начнётся с огромного сфинкса. Я коснусь темы Египта, а затем мы логично перенесёмся в Древнюю Грецию, где вы услышите о символике экспонатов и их значимости для мировой культуры. Вы узнаете о заказном искусстве времён Наполеона и противостоящем ему искусстве романтизма начала XIX века. О знаменитом императоре, его любви к роскоши и желании показать себя поговорим и у огромного полотна «Коронация Наполеона» кисти Давида. На этой же картине вы увидите ту самую корону, которой полюбуетесь до этого. Конечно, я подведу вас к «Моне Лизе» и расскажу, почему картина обрела такую славу. Вы «прочитаете» шедевр Веронезе «Брак в Кане Галилейской», а после познакомитесь с двумя скульптурами Микеланджело (единственными во Франции) и воздушными «Амуром и Психеей» Кановы.

Организационные детали

  • Билеты в Лувр — 17 € с человека — не включены в стоимость. Вам необходимо купить их онлайн на официальном сайте музея Лувр после моего подтверждения бронирования.
  • Обратите внимание: с 24 октября 2019 года по 24 февраля 2020 года три картины Леонардо да Винчи («Мадонна в Гроте», «Святое семейство» и «Иоанн Креститель») будут находиться на выставке Леонардо да Винчи, проходящей тут же в музее. Поэтому в постоянной экспозиции, а значит и на моей экскурсии вы их не увидите (но «Мона Лиза» будет обязательно). Вы можете приобрести отдельный билет на выставку, который дает также право посетить музей в целом. Все билеты рассчитаны на определенное время входа, поэтому если экскурсия в 11 утра, а билет на саму выставку на 19 вечера, то на мою утреннюю экскурсию вы не попадете, нужно будет либо купить дополнительный билет, либо попытаться совместить по времени. Учитывайте это при бронировании экскурсии и покупке билетов.
Лувр в первый раз
Лувр в первый раз
Лувр в первый раз
Лувр в первый раз
Лувр в первый раз
Лувр в первый раз
Лувр в первый раз
Лувр в первый раз
Лувр в первый раз
Лувр в первый раз
Лувр в первый раз

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около Лувра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Диломированный историк искусства (СПБГУ + школа Лувра) и национальный сертифицированный гид во Франции. Я специализируюсь на искусстве XVII века, предметах декоративно-прикладного искусства, мебели и сервировке стола, а также антиквариате. Имея многолетниый опыт работы гидом и переводчиком, я помогу вам узнать искусство и жизнь Франции в ее разных проявлениях, а также посоветую и помогу приобрести антиквариат на блошиных рынках и в аукционных домах.
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74 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
4 марта была на экскурсии "Лувр в первый раз". Еще раз убедилась, что посещать любой музей без предварительной подготовки и в одиночку- бессмысленно! Благодаря гиду Евгении узнала историю возникновения и существования Лувра, полюбовалась самыми красивыми залами, познакомилась с жемчужинами мирового искусства, начиная от периода до н.э. до современности, и все это за одно посещение! Спасибо Жене! Всем рекомендую!
9 марта 2020
Огромное спасибо Евгении! Вы настоящая умничка, так содержательно и четко прошла наша экскурсия, что остался восторг и желание встретиться с вами снова. Очень здорово, все по существу, кроме того Евгения ответила на все интересующие нас вопросы даже не по теме Лувра, а Парижа в целом! Ещё раз спасибо, всего вам самого доброго!
8 марта 2020
Великолепно. Спасибо Евгении,
2 марта 2020
Гид Евгения очень понравиласть и взрослым и ребунку из нашей группы. Очень логично и понятно выстраена экскурсия. Увидели несколько шедевров на которые раньше не обращали внимание.
Два часа пролетел незаметно. Еще будем заказывать экскурсии у Евгении.
1 марта 2020
Большое спасибо Евгении, для первого посещения отличная экскурсия. И отдельное спасибо за пунктуальность, аккуратность и просто приятное общение. Обращайтесь, не пожалеете.
22 февраля 2020
Очень приятный гид, познавательная экскурсия. Без гида лучше в Лувр не ходить, для первого раза лучше с объяснениями. Огромное преимущество, что с гидом не нужно стоять в очередях, а очередей предостаточно
4 февраля 2020
Хотим сказать большое спасибо Евгении за проведенные экскурсии! Такая увлеченность заражает! Такое ощущение что попадаешь в эпохи о которых рассказывает Евгения. На самом деле в такие места как Лувр и Версаль лучше идти с гидом. При выборе гида однозначно советуем обращаться к Евгении.
21 января 2020
Евгения , наш гид , прекрасный рассказчик ! Т.к. мы были 1-й раз было все интересно ! Прекрасное знание истории Франции , Лувра, семьи Бурбонов , да и про Леонарда да Винчи узнали много интересного !
7 января 2020
Евгения за 2 часа рассказала всю основную информацию про Лувр и про его самые знаменитые экспонаты. Было очень интересно и познавательно. Всем советую эту экскурсию.
Елена
4 января 2020
Евгения- замечательный гид! Информация ценная , подача интересная ! Высокий уровень знаний истории искусств !! На все Доп вопросы отвечала .. нас было четверо, разного возраста, все остались очень довольны!! Советую!!! Обратимся повторно !
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