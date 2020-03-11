74 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Роли Лувра и королевские интерьеры

От древней крепости до важнейшего мирового музея, от средневекового замка до королевского дворца — вы проследите хронологию развития Лувра и узнаете о создании музея. О королевской жизни в этих стенах поговорим, проходя по апартаментам Анны Австрийской и сравнивая тронные залы двух королей — Генриха II и Людовика XIV. Я обращу внимание на знаковые детали декора и расскажу об особенностях живописных плафонов. Кроме того, вы полюбуетесь интерьерами апартаментов Наполеона III (сохранилась даже обивка!) и подлинными сокровищами французской монархии, а также познакомитесь с коллекциями декоративно-прикладного искусства Мазарини и Людовика XIV.

Искусство в Лувре

Рассказ о главных шедеврах Лувра-музея начнётся с огромного сфинкса. Я коснусь темы Египта, а затем мы логично перенесёмся в Древнюю Грецию, где вы услышите о символике экспонатов и их значимости для мировой культуры. Вы узнаете о заказном искусстве времён Наполеона и противостоящем ему искусстве романтизма начала XIX века. О знаменитом императоре, его любви к роскоши и желании показать себя поговорим и у огромного полотна «Коронация Наполеона» кисти Давида. На этой же картине вы увидите ту самую корону, которой полюбуетесь до этого. Конечно, я подведу вас к «Моне Лизе» и расскажу, почему картина обрела такую славу. Вы «прочитаете» шедевр Веронезе «Брак в Кане Галилейской», а после познакомитесь с двумя скульптурами Микеланджело (единственными во Франции) и воздушными «Амуром и Психеей» Кановы.