Индивидуальная экскурсия по музею Родена

Индивидуальная экскурсия по музею Родена
Индивидуальная экскурсия по музею Родена
Индивидуальная экскурсия по музею Родена
Индивидуальная экскурсия по музею Родена
Индивидуальная экскурсия по музею Родена
Индивидуальная экскурсия по музею Родена
Индивидуальная экскурсия по музею Родена
Индивидуальная экскурсия по музею Родена
Индивидуальная экскурсия по музею Родена
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.
Музей Родена располагается в здании особняка 18 века, где представлены произведения и коллекция Огюста Родена: скульптуры из мрамора, бронзы и воска, картины, керамика. В отдельном зале представлены работы ученицы Родена Камиллы Клодель.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музей Родена НЕ включены в стомость экскурсии и оплачиваются дополнительно на месте (13 евро взрослый, дети до 18 лет - вход бесплатный). Осуществляется предварительная бронь билетов. Важно! Вход во все музеи Парижа строго с негативным ПЦР- или антиген-тестом (с 12 лет)
  • Или со свидетельством о вакцинации
  • Одобренной ЕС вакциной. Посещение в масках
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, кроме понедельника в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно, кроме понедельника в 10:00

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