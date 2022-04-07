Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.
Музей Родена располагается в здании особняка 18 века, где представлены произведения и коллекция Огюста Родена: скульптуры из мрамора, бронзы и воска, картины, керамика. В отдельном зале представлены работы ученицы Родена Камиллы Клодель.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты в музей Родена НЕ включены в стомость экскурсии и оплачиваются дополнительно на месте (13 евро взрослый, дети до 18 лет - вход бесплатный). Осуществляется предварительная бронь билетов. Важно! Вход во все музеи Парижа строго с негативным ПЦР- или антиген-тестом (с 12 лет)
Или со свидетельством о вакцинации
Одобренной ЕС вакциной. Посещение в масках
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, кроме понедельника в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.