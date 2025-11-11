22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вам предстоит побывать в очень красивом и необычном музее, с потрясающими картинами и скульптурами. Музей заполняет промежуток времени между коллекциями Лувра и Музея Жоржа Помпиду. Вы узнаете историю здания – бывшего железнодорожного вокзала, – в котором располагается музей. Увидите известные произведения Винсента Ван Гога, Клода Моне, Огюста Ренуара, Поля Гогена, Эдгара Дега и самые красивые залы музея.
Интерактивное знакомство с импрессионизмом
Мы вместе разберемся в этом направлении живописи, поговорим о том, почему импрессионистов критиковали и за что ценили. А для того, чтобы знакомство с искусством не было скучным, вы будете отвечать на любопытные вопросы, отгадывать загадки, дорисовывать картины и выполнять другие творческие задания. В результате, вы не только узнаете много нового и интересного о живописи и художниках, но и сможете проявить свои творческие способности.
Кому подходит экскурсия
В первую очередь, детям от 7-8 до 12-13 лет. Но в целом, это экскурсия для маленьких и больших детей, для тех, кто любит рисовать и кто еще не научился этого делать, (есть задания для разного возраста и разной уровни сложности, задания простые и интересные). В такой интерактивной форме экскурсии у детей останутся только положительные эмоции от музея импрессионистов.
Организационные детали
Вход в музей для детей бесплатный, для взрослых – 14 евро. Вход в музей с гидом без очереди.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Перед музеем
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лаура — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3891 туриста
Профессиональный гид с лицензией и большим опытом. Очень люблю Францию и Париж, провожу разнообразные экскурсии по городу и регионам для взрослых и детей. Работаю сама, иногда в сопровождении по Диснейленду читать дальшеуменьшить
мне помогает дочь-студентка.
Люблю открывать что-то новое, находить интересные и неожиданные факты и, конечно же, делиться ценной и интересной информацией. Хочу передать свою любовь к городу и стране и оставить у вас положительные впечатления от поездки. Экскурсии проходят весело, эмоционально и познавательно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
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3
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Н
Надежда
Мы брали детскую экскурсию по музею Д’Орсе, были с 4 детьми - 8, 10 и двое 12 лет. Детям (и взрослым) очень понравилось! Лаура меняла фокус - то мы искали какую-то картину, то рассматривали скульптуры, то поднимались мы под самую крышу и смотрели на часы с обратной их стороны. Два часа прошли очень быстро! Очень советуем Лауру!
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Наталья
спасибо Оксане, за прекрасно проведенное время в музее! путешествуем с летьми и они очень впечатлилисть новыми знаниями!
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E
Ekaterina
Интересная экскурсия, рассчитанная на детей. Но взрослым тоже было познавательно. Дети остались очень довольны!
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В
Виктория
Экскурсия в форме игры для детей, интересно и взрослым, различные задания по экспонатам.
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Е
Елена
Отличная экскурсия для детей с элементами квеста, остановились на самых интересных картинах и скульптурах. Спасибо Лауре!
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Е
Елена
Я была на экскурсии с сыном 11 лет. Экскурсия составлена с учетом возраста ребенка. Лаура уточнила наши пожелания и, узнав, что лично я в музее не первый раз, построила всю читать дальшеуменьшить
экскурсию вокруг ребенка. Просто, наглядно, логично, не перегружа, на языке 11летнего донесла историю возникновения импрессионизма, ключевые особенности этого направления, представила художников. Спасибо большое. Я рекомендую эту экскурсию для тех, кто хочет, чтобы его дети познакомились с импрессионизмом. Через два дня экскурсия на Монмартре легла на очень хорошую почву.
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