22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

экскурсии смогут не только увидеть знаменитые картины Ван Гога, Моне, Ренуара, но и принять участие в интерактивных заданиях, развивая свои творческие способности. Это не просто экскурсия, это путешествие в мир искусства, где каждый ребенок сможет ощутить себя частью великого и удивительного

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История музея д’Орсе

Вам предстоит побывать в очень красивом и необычном музее, с потрясающими картинами и скульптурами. Музей заполняет промежуток времени между коллекциями Лувра и Музея Жоржа Помпиду. Вы узнаете историю здания – бывшего железнодорожного вокзала, – в котором располагается музей. Увидите известные произведения Винсента Ван Гога, Клода Моне, Огюста Ренуара, Поля Гогена, Эдгара Дега и самые красивые залы музея.

Интерактивное знакомство с импрессионизмом

Мы вместе разберемся в этом направлении живописи, поговорим о том, почему импрессионистов критиковали и за что ценили. А для того, чтобы знакомство с искусством не было скучным, вы будете отвечать на любопытные вопросы, отгадывать загадки, дорисовывать картины и выполнять другие творческие задания. В результате, вы не только узнаете много нового и интересного о живописи и художниках, но и сможете проявить свои творческие способности.

Кому подходит экскурсия

В первую очередь, детям от 7-8 до 12-13 лет. Но в целом, это экскурсия для маленьких и больших детей, для тех, кто любит рисовать и кто еще не научился этого делать, (есть задания для разного возраста и разной уровни сложности, задания простые и интересные). В такой интерактивной форме экскурсии у детей останутся только положительные эмоции от музея импрессионистов.

Организационные детали

Вход в музей для детей бесплатный, для взрослых – 14 евро. Вход в музей с гидом без очереди.