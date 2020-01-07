22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

  4. Детская экскурсия по музею д’Орсе

Философия импрессионизма в интерактивной форме для детей 7-13 лет

Лаура
Задать вопрос
Лаура – ваш гид
Если вы приехали в Париж, вам непременно стоит побывать в музее изобразительных искусств д’Орсе – третьем по популярности в городе и десятом в мире.

А если вы прибыли с детьми – то нет лучшего способа познакомить их с шедеврами живописи, чем отправить на интерактивную экскурсию.

Будет познавательно и нескучно, ведь дети не просто прогуляются с гидом по музею, а примут участие в увлекательной игре.
163 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии22 отзыва
4.95
Детская экскурсия по музею д’Орсе
Детская экскурсия по музею д’Орсе

Что вас ожидает

История музея д’Орсе
Вам предстоит побывать в очень красивом и необычном музее, с потрясающими картинами и скульптурами. Музей заполняет промежуток времени между коллекциями Лувра и Музея Жоржа Помпиду. Вы узнаете историю здания – бывшего железнодорожного вокзала, – в котором располагается музей. Увидите известные произведения Винсента Ван Гога, Клода Моне, Огюста Ренуара, Поля Гогена, Эдгара Дега и самые красивые залы музея.

Интерактивное знакомство с импрессионизмом
Мы вместе разберемся в этом направлении живописи, поговорим о том, почему импрессионистов критиковали и за что ценили. А для того, чтобы знакомство с искусством не было скучным, вы будете отвечать на любопытные вопросы, отгадывать загадки, дорисовывать картины и выполнять другие творческие задания. В результате, вы не только узнаете много нового и интересного о живописи и художниках, но и сможете проявить свои творческие способности.

Кому подходит экскурсия

В первую очередь, детям от 7-8 до 12-13 лет. Но в целом, это экскурсия для маленьких и больших детей, для тех, кто любит рисовать и кто еще не научился этого делать, (есть задания для разного возраста и разной уровни сложности, задания простые и интересные). В такой интерактивной форме экскурсии у детей останутся только положительные эмоции от музея импрессионистов.

Организационные детали

Вход в музей для детей бесплатный, для взрослых – 14 евро. Вход в музей с гидом без очереди.

Детская экскурсия по музею д’Орсе
Детская экскурсия по музею д’Орсе
Детская экскурсия по музею д’Орсе
Детская экскурсия по музею д’Орсе
Детская экскурсия по музею д’Орсе
Детская экскурсия по музею д’Орсе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Лаура
Лаура
Профессиональный гид, очень люблю Францию и Париж, провожу самые разнообразные экскурсии по городу и регионам, люблю открывать что то новое, находить интересные и неожиданные факты и, конечно же, делиться самой ценной и интересной информацией на экскурсиях, передать свою любовь к городу и стране, оставить у вас положительные впечатления от поездки. — лицензия гида Франции; — индивидуальный подход; — большой опыт в детских экскурсиях; — экскурсии, которые приходят весело, эмоционально и познавательно.
Напишите мне

22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия. Интересная подача материала в виде квеста для детей. Дети остались также очень довольны.
18 ноября 2019
Замечательный гид. Человек увлечён своим делом. Много интересных фактов. Лаура - спокойный и доброжелательный человек. В Орсе были 3-й раз, но узнали много нового.
9 ноября 2019
дети были вовлечены полностью, с интересом выполняли задания, до сих пор вспоминают некоторые интересные моменты. Очень довольны, спасибо большое!
4 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась и детям и взрослым, и организация и содержание, большое спасибо Лауре! Очень рекомендуем
3 ноября 2019
Лаура очень милая и приятная в общении! 13-ти летним детям было интересно. Они живо интересовались экспонатами и выполняли задания. Младшего 6 летнего хватило на 1час , на мой взгляд - успех! Спасибо
25 августа 2019
Всё было отлично. Ребёнку было интересно и она была в восторге.
Большое спасибо!
3 июля 2019
Экскурсия отлично подходит, если вы хотите познакомить и увлечь детей творчеством импрессионистов. Спасибо, Лаура!
16 июня 2019
В Париже мы были с девочкой 8 лет.
С Лаурой были на 2-х экскурсиях : Музей Д'Орсе и Версаль .
Познавательно и совсем не скучно как для ребенка так и для взрослых.
И к тому же без очередей!
Здорово!
Ольга
10 мая 2019
Лаура как будто сказку детям рассказывала. Было очень увлекательно. Много в диалоге. Очень позитивно, понемножку затронули знаковых художников. Разбирали работы. Старшая девочка в восторге, 5-летней, конечно, сложно было концентрироваться в течение 2-х часов. но и она минут 40 была включена полностью, потом периодически «выпадала». Идеально лет с 7,8 и старше.
Владимир
8 мая 2019
Нам очень понравилась экскурсия с Лаурой. Познавательный и увлекательный материал, интересные и запоминающиеся детали, долго остающиеся впечатления от времени проведенного с экскурсоводом. Дети остались в полном восторге: Лаура смогла их увлечь довольно взрослым материалом, представленным в музее д'Орсе, так что они много раз вспоминали и уже дома рисовали то, что видели. Мы немного заблудились по пути в музей и Лаура дождалась нас, несмотря на ограниченное время. Огромное спасибо за наши впечатления.
Ещё 12 отзывов

Лаура проводит ещё 4 экскурсии

Интерактивная прогулка по Лувру с детьмиИнтерактивная прогулка по Лувру с детьмиИнтерактивная прогулка по Лувру с детьми
169 за экскурсию
2 часа
68 отзывов
Познакомиться с шедеврами знаменитого музея в игровом формате
Кто сказал, что музей — это скучно? Я предлагаю вам не экскурсию, а увлекательную игру, в которой знакомство с шедеврами Лувра станет интересным и веселым приключением. Дети будут выполнять разные задания — искать комнаты, отгадывать загадки, раскрашивать картинки — и сами не заметят, как погрузятся в мир самого знаменитого музея мира.
Величайшие шедевры ЛувраВеличайшие шедевры ЛувраВеличайшие шедевры Лувра
169 за экскурсию
2.5 часа
7 отзывов
Must-see в легендарном музее: рассказ об истории и художественной ценности главных экспонатов
Как не растеряться, не пропустить важные экспонаты, а главное — ещё и получить массу удовольствия от посещения одного из самых популярных музеев мира? Отправляйтесь вместе со мной в увлекательное «путешествие» по залам Лувра, чтобы увидеть самые завораживающие произведения и лучше понять их, узнать историю музея с 12 по 21 век, побывать в королевских покоях, найти «4-ый шедевр» и насладиться каждой минутой соприкосновения с подлинным искусством.
Музей д'Орсе и его скандальные шедеврыМузей д'Орсе и его скандальные шедеврыМузей д'Орсе и его скандальные шедевры
163 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Увидеть знаковые работы мастеров 19-20 столетий и углубиться в тонкости модернизма
Музей д’Орсе — музей XIX века, а это столетие было насыщено скандальными историями. Вы увидите самые поразительные для своего времени картины и скульптуры, которые сегодня знает весь мир, поймёте, чем они так шокировали публику в ту эпоху и почему сегодня почитаются как шедевры.
Версаль ВеликолепныйВерсаль ВеликолепныйВерсаль Великолепный
247 за экскурсию
4 часа
26 отзывов
Все секреты дворцово-паркового ансамбля
Кажется, Версаль не нуждается в представлении – известно, что это одна из самых величественных построек страны и яркая иллюстрация правления Людовика XIV. На экскурсии вы перенесетесь в эпоху XVII века, узнаете тонкости строительства дворцово-паркового ансамбля и откроете секреты жизни при дворе французских королей. Кроме того, поговорим о праздниках и нарядах, о гигиене, гастрономии и одежде, о новой мебели и напитках, которые появились во времена «Золотого века» Франции.

Экскурсии для детей в Париже

Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослыхПриключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослыхПриключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
161 за экскурсию
2.5 часа
68 отзывов
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Каждый видел Эйфелеву башню хотя бы на картинках, но что мы знаем об этой архитектурной жемчужине Парижа? Сколько удивительных деталей скрыто от наших глаз, сколько историй она помнит! Вы подниметесь на смотровую площадку парижской красавицы и узнаете все её секреты: всегда ли её считали прекрасной, сколько раз пытались продать, как часто её «переодевают» и многое другое. А заодно насладитесь самым захватывающим видом на Париж и услышите главные городские легенды про достопримечательности города, окутывающие их таинственностью вот уже много столетий.
Первое свидание с ПарижемПервое свидание с ПарижемПервое свидание с Парижем
152 за экскурсию
3 часа
13 отзывов
Запечатлеть себя на фоне изящной архитектуры и узнать истории из прошлого
Я проведу вас по сияющему центру Парижа и познакомлю с его главными площадями и дворцами. Все они — это не просто истории королевских побед и свершений, но и истории любви, а также придворных интриг. Приготовьтесь окунуться в хитросплетения судеб и волшебную атмосферу Парижа! А если захотите, на память о прогулке у вас останется романтичный видеоролик.
Сказочный Лувр для детей от 6 летСказочный Лувр для детей от 6 летСказочный Лувр для детей от 6 лет
130 за экскурсию
2 часа
35 отзывов
Познавательное, но не скучное приключение, которое запомнится юным путешественникам
Лувр известен богатыми коллекциями, которые знакомят с историей и культурой многих эпох и цивилизаций. Но это не самый лёгкий для посещения музей даже для взрослых. Я с радостью помогу увлечь ваших детей, незаметно познакомлю с понятиями из области искусства и библейскими сюжетами. Так встреча с мировыми шедеврами пройдёт весело, увлекательно и без мучений. Приготовьтесь к динамичному путешествию в мир сказок и чудесных историй Лувра!
Лувр для детейЛувр для детейЛувр для детей
175 за экскурсию
2 часа
50 отзывов
Занимательное и поучительное путешествие в разные эпохи для юных ценителей искусства
Для детей в Лувре целое раздолье: подземелья, подвесные мосты, горгульи, короны и даже настоящие мумии и сфинксы! А также креативные занятия по расшифровке древних иероглифов!
Тайны двух островов для взрослых и детейТайны двух островов для взрослых и детейТайны двух островов для взрослых и детей
От 130 за экскурсию
2 часа
46 отзывов
Окунуться в многовековую историю Парижа от средневековья до наших дней
Маршрут экскурсии включает два главных парижских острова: остров Сите и остров святого Людовика. Я познакомлю вас со знаменитыми достопримечательностями, такими как Новый мост, площадь Дофина, Консьержи, Собор Парижской Богоматери, отель Лозен.
Диснейленд — волшебство без очередей!Диснейленд — волшебство без очередей!Диснейленд — волшебство без очередей!
750 за экскурсию
7.5 часов
1 отзыв
VIP-сопровождение: купить билеты и сувениры со скидкой 20% и покататься на всех аттракционах
Если вы открыли эту страницу — то, скорее всего, планируете сказочный день мечты! Я помогу сделать его действительно таким: вы не потеряете драгоценное время в очередях, сориентируетесь в обилии аттракционов и развлечений, встретитесь с любимыми героями, купите сувениры со скидкой и полюбуетесь парадом персонажей с лучшего ракурса.

Выбирайте и другие экскурсии в Париже

Музеи и искусствоБары и ночная жизньМонмартрФотосессииОпера ГарньеЗа городомТриумфальная аркаГастрономическиеНа автомобилеПешкомИстория и архитектураЭйфелева башняТрансферыМарсово полеМода и винтажОбзорныеВсеЛуараМастер-классыВерсальДиснейлендНормандияСо скидкойСобор Парижской БогоматериКвестыНа автобусеИндивидуальныеДля детейНеобычные маршрутыЛуврВечерниеГрупповыеБилеты в музеи