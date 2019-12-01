5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Музей с историей

Отправившись на экскурсию по залам музея д’Орсе, вы окажетесь в здании бывшего вокзала, которое долго стояло без дела. Антураж, связанный с «прошлой жизнью» архитектурного памятника, делает этот музей одним из самых необычных и красивых в Париже, и сами горожане его обожают. Вы увидите циферблат огромных часов и высокие своды здания, в стенах которого мы поговорим о модернистских течениях — в частности, об импрессионизме — и их истоках. Чтобы понять, в чём заключалось новаторство художников, о творчестве которых пойдёт речь, вы пройдёте по залам академической живописи и поставите себя на место критика XIX века.

Модернизм — это «по-другому»

Я расскажу вам о представлениях об искусстве, бытовавших в обществе на рубеже 19-20 столетий. Выяснив, что ценили больше всего в живописи коллекционеры и простая публика, что покупали и заказывали у художников, вы постараетесь уловить в каждом произведении Моне, Мане, Ван Гога, Ренуара, Дега, Сезанна и других мастеров то, что сделало их шедеврами. Вы узнаете, откуда черпали вдохновение импрессионисты и брались истоки нового направления, почему «Олимпию» и «Происхождение мира» сочли невероятно скандальными, поймёте, в чем ценность и революционность подхода модернистов к искусству, и научитесь отличать Мане от Моне.