5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Музей д'Орсе и его скандальные шедевры

Увидеть знаковые работы мастеров 19-20 столетий и углубиться в тонкости модернизма

Лаура
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Лаура – ваш гид
Музей д’Орсе — музей XIX века, а это столетие было насыщено скандальными историями.

Вы увидите самые поразительные для своего времени картины и скульптуры, которые сегодня знает весь мир, поймёте, чем они так шокировали публику в ту эпоху и почему сегодня почитаются как шедевры.
163 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Музей д'Орсе и его скандальные шедевры
Музей д'Орсе и его скандальные шедевры

Что вас ожидает

Музей с историей
Отправившись на экскурсию по залам музея д’Орсе, вы окажетесь в здании бывшего вокзала, которое долго стояло без дела. Антураж, связанный с «прошлой жизнью» архитектурного памятника, делает этот музей одним из самых необычных и красивых в Париже, и сами горожане его обожают. Вы увидите циферблат огромных часов и высокие своды здания, в стенах которого мы поговорим о модернистских течениях — в частности, об импрессионизме — и их истоках. Чтобы понять, в чём заключалось новаторство художников, о творчестве которых пойдёт речь, вы пройдёте по залам академической живописи и поставите себя на место критика XIX века.

Модернизм — это «по-другому»
Я расскажу вам о представлениях об искусстве, бытовавших в обществе на рубеже 19-20 столетий. Выяснив, что ценили больше всего в живописи коллекционеры и простая публика, что покупали и заказывали у художников, вы постараетесь уловить в каждом произведении Моне, Мане, Ван Гога, Ренуара, Дега, Сезанна и других мастеров то, что сделало их шедеврами. Вы узнаете, откуда черпали вдохновение импрессионисты и брались истоки нового направления, почему «Олимпию» и «Происхождение мира» сочли невероятно скандальными, поймёте, в чем ценность и революционность подхода модернистов к искусству, и научитесь отличать Мане от Моне.

Организационные детали

  • Вы пройдёте в музей д’Орсе без очереди.
  • Входной билет в музей не включён в стоимость экскурсии. Вы можете приобрести его самостоятельно, пройти по museum pass или попросить меня приобрести билеты для вас (об этом сообщите, пожалуйста, при бронировании). Вход для посетителей до 18 лет бесплатно, для взрослых — 12-15 евро с человека.
Музей д'Орсе и его скандальные шедевры
Музей д'Орсе и его скандальные шедевры
Музей д'Орсе и его скандальные шедевры
Музей д'Орсе и его скандальные шедевры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лаура
Лаура
Профессиональный гид, очень люблю Францию и Париж, провожу самые разнообразные экскурсии по городу и регионам, люблю открывать что то новое, находить интересные и неожиданные факты и, конечно же, делиться самой ценной и интересной информацией на экскурсиях, передать свою любовь к городу и стране, оставить у вас положительные впечатления от поездки. — лицензия гида Франции; — индивидуальный подход; — большой опыт в детских экскурсиях; — экскурсии, которые приходят весело, эмоционально и познавательно.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 декабря 2019
Лаура - очень грамотный, профессиональный гид, интересный рассказчик и очень приятный человек. Мы были в Музее д’Орсе первый раз и без гида точно не разобрались бы что к чему. Спасибо Лауре за ее интересный и очень содержательный рассказ
27 октября 2019
Отличная, интересная экскурсия
26 августа 2019
Фантастически хорошо! С нуля погрузить нас в мир искусства 19-20 веков, очень классно! Мы были с Лаурой в Лувре и в Орсе - остались очень очень довольны! Рекомендуем, иначе всей глубины Культурной Столицы будет крайне сложно оценить! Еще бы по Помпиду такая-же экскурсия и было бы вообще супер (но их пока нет).
9 ноября 2018
Прекрасная, интересная и познавательная экскурсия! Лаура за два с небольшим часа рассказала о Французуской живописи 19-20 веков, показала все основные работы, сообщила массу историй связанных с созданием шедевров и личной жизнью художников. Огромное спасибо!!! Настоятельно всем рекомендую!!!
24 сентября 2018
Большое спасибо гиду Лауре за интереснейшую экскурсию! Мы остались в полном восторге и с удовольствием еще обсуждали увиденное пока гуляли по городу!
Весь рассказ был очень структурированным и последовательным, а следовательно очень понятным, увлекательным и запоминающимся! Два часа экскурсии прошли абсолютно незаметно и комфортно, при этом Лаура успела охватить и рассказать про все основные экспонаты, рассказать о многих интересных фактах и научила «смотреть» на картины, анализировать их и обращать внимание на нюансы. Очень приятно было то, что ни один вопрос, который у нас появлялся в ходе экскурсии, Лаура также не оставляла без внимания: на все она отвечала очень развернуто и подробно!
И, конечно же, очень удобно то, что с гидом не пришлось стоять в очереди ни за билетами, ни на вход, что очень сэкономило нам время!
Огромное спасибо! С удовольствием порекомендуем экскурсии Лауры своим друзьям!

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