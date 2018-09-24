5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В Музее Орсе хранятся работы художников 19 века, а это столетие было насыщено скандальными историями.
Вы увидите самые поразительные для своего времени картины и скульптуры, поймёте, чем они так шокировали публику в ту эпоху и почему сегодня они почитаются как шедевры.
Вы увидите самые поразительные для своего времени картины и скульптуры, поймёте, чем они так шокировали публику в ту эпоху и почему сегодня они почитаются как шедевры.
Описание экскурсии
В стенах здания бывшего вокзала — необычного и красивого музея — мы поговорим о модернистских течениях и их истоках.
Вы пройдёте по залам, рассмотрите работы Моне, Мане, Ван Гога, Ренуара, Дега, Сезанна и других мастеров, поставите себя на место критика 19 века и поймёте, в чём заключалось новаторство этих художников.
Я расскажу:
- о представлениях об искусстве, что бытовали в обществе на рубеже 19–20 столетий
- что ценили больше всего в живописи коллекционеры и простая публика, что покупали и заказывали у художников
- откуда черпали вдохновение импрессионисты
- почему «Олимпию» и «Происхождение мира» сочли невероятно скандальными
- в чём ценность и революционность подхода модернистов к искусству
- как всё-таки отличать Мане от Моне
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в музей — €12–15 за взрослого, дети до 18 лет проходят бесплатно. Билет можете купить самостоятельно или попросить меня об этом
- В музей мы проходим без очереди
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лаура — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3895 туристов
Профессиональный гид с лицензией и большим опытом. Очень люблю Францию и Париж, провожу разнообразные экскурсии по городу и регионам для взрослых и детей. Работаю сама, иногда в сопровождении по Диснейленду
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Большое спасибо гиду Лауре за интереснейшую экскурсию! Мы остались в полном восторге и с удовольствием еще обсуждали увиденное пока гуляли по городу!
Весь рассказ был очень структурированным и последовательным, а следовательно
Весь рассказ был очень структурированным и последовательным, а следовательно
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O
Гид - Профессионал с большой буквы! Много раз была в музее - но с ней- совсем другие впечатления.
Рекомендую 100٪!
Спасибо за отличную работу!
Рекомендую 100٪!
Спасибо за отличную работу!
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С
Я с двумя разнополыми тинейджерами провела увлекательные 2.5 часа в музее импрессионистов с Лаурой. Начали с истории создания музея, потом посмотрели что было до импрессионистов (картины и скульптуры), чтоб понять в чем была их уникальность и скандальность, и конечно же насладились самими импрессионистами. Интересно и достаточно динамично. Отличный обзор и экскурс. Яркие впечатления у всех нас. Большое спасибо Лауре!
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З
Экскурсия понравилась. Лаура хороший гид. Заранее купила нам билетв. Все последовательно изложила, провела по главным шедеврам. Супруге показалось, что мало внимания уделили импресионистам. В этот музей ходят смотреть в основном на них. Но мне кажется все норм. На пятерку.
За 3 часа с рассказом к каждой картине не подойдешь.
С нами был ребенок 12 лет. Тоже все послушал.
За 3 часа с рассказом к каждой картине не подойдешь.
С нами был ребенок 12 лет. Тоже все послушал.
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Лаура, спасибо большое за экскурсию! Время пролетело незаметно. Прошлись по всем основным точкам музея, услышали историю создания, интересные факты из жизни и биографии художников, посмотрели на главные картины и экспонаты! Лёгкая подача материала, структурированная экскурсия - одно удовольствие! Всем рекомендую!
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Д
Фантастически хорошо! С нуля погрузить нас в мир искусства 19-20 веков, очень классно! Мы были с Лаурой в Лувре и в Орсе - остались очень очень довольны! Рекомендуем, иначе всей глубины Культурной Столицы будет крайне сложно оценить! Еще бы по Помпиду такая-же экскурсия и было бы вообще супер (но их пока нет).
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