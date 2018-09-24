5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В Музее Орсе хранятся работы художников 19 века, а это столетие было насыщено скандальными историями. Вы увидите самые поразительные для своего времени картины и скульптуры, поймёте, чем они так шокировали публику в ту эпоху и почему сегодня они почитаются как шедевры.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В стенах здания бывшего вокзала — необычного и красивого музея — мы поговорим о модернистских течениях и их истоках.

Вы пройдёте по залам, рассмотрите работы Моне, Мане, Ван Гога, Ренуара, Дега, Сезанна и других мастеров, поставите себя на место критика 19 века и поймёте, в чём заключалось новаторство этих художников.

Я расскажу:

о представлениях об искусстве, что бытовали в обществе на рубеже 19–20 столетий

что ценили больше всего в живописи коллекционеры и простая публика, что покупали и заказывали у художников

откуда черпали вдохновение импрессионисты

почему «Олимпию» и «Происхождение мира» сочли невероятно скандальными

в чём ценность и революционность подхода модернистов к искусству

как всё-таки отличать Мане от Моне

Организационные детали