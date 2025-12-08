Экскурсионно-дегустационный тур из Парижа в Шампань, где пузырьки шампанского витают в воздухе, даря настроение радости и праздника
Описание экскурсииЭта экскурсия – не сухой список дат и названий. Это день, прожитый в ритме Шампани. Мы прогуляемся по бескрайним виноградникам, заглянем в меловые погреба, где в полумраке зреют миллионы бутылок. Услышим, как винодел рассказывает о своём урожае так, словно говорит о ребёнке. Здесь всё настоящее: и бокал в частной винодельне, и неспешный обед в деревенском ресторане, и разговоры с местными жителями, которые чтут каждую каплю своего напитка. Ваш маршрут может включать: Посещение одной или нескольких виноделен – от известных домов, до камерных семейных хозяйств, где шампанское разливают вручную. Дегустации в погребах или под открытым небом. Прогулки по Эперне – “авеню шампанского” и сердце региона. Знакомство с величественным Реймсом, где короновали французских королей и где находится готический собор и Дом Ruinart – один из старейших производителей шампанского. Время на спонтанность: остановиться у виноградника, сделать фото, вдохнуть и замолчать. Важная информация: Мы не просто строим маршруты – мы создаём настроение. Шампань в нашем исполнении – это не тур, а впечатление, которое остается с вами. Мы знаем, куда свернуть, чтобы попасть туда, где нет туристов, но есть настоящее. Где шампанское не просто вкусное, а живое. Экскурсия для тех, кто любит шампанское и хочет познакомиться ближе как с самим напитком, так и с его историей.
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Выезжаем из Парижа на комфортабельном автомобиле с гидом и водителем
- 2. Посещаем дегустации, подобранные по вашим пожеланиям
- 3. Обедаем в потрясающем ресторане
- 4. Посещаем подвалы с шампанским
- 5. Снова дегустируем игристый напиток
- 6. Гуляем по лучшим улочкам Шампани со множеством магазинчиков и пополняем свою коллекцию новыми экземплярами
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем из вашего отеля в Париже
Завершение: Ваш отель в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Мы не просто строим маршруты - мы создаём настроение
- Шампань в нашем исполнении - это не тур, а впечатление, которое остается с вами. Мы знаем, куда свернуть, чтобы попасть туда, где нет туристов, но есть настоящее. Где шампанское не просто вкусное, а живое
- Экскурсия для тех, кто любит шампанское и хочет познакомиться ближе как с самим напитком, так и с его историей
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
