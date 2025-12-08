Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсионно-дегустационный тур из Парижа в Шампань, где пузырьки шампанского витают в воздухе, даря настроение радости и праздника

Описание экскурсии Эта экскурсия – не сухой список дат и названий. Это день, прожитый в ритме Шампани. Мы прогуляемся по бескрайним виноградникам, заглянем в меловые погреба, где в полумраке зреют миллионы бутылок. Услышим, как винодел рассказывает о своём урожае так, словно говорит о ребёнке. Здесь всё настоящее: и бокал в частной винодельне, и неспешный обед в деревенском ресторане, и разговоры с местными жителями, которые чтут каждую каплю своего напитка. Ваш маршрут может включать: Посещение одной или нескольких виноделен – от известных домов, до камерных семейных хозяйств, где шампанское разливают вручную. Дегустации в погребах или под открытым небом. Прогулки по Эперне – “авеню шампанского” и сердце региона. Знакомство с величественным Реймсом, где короновали французских королей и где находится готический собор и Дом Ruinart – один из старейших производителей шампанского. Время на спонтанность: остановиться у виноградника, сделать фото, вдохнуть и замолчать. Важная информация: Мы не просто строим маршруты – мы создаём настроение. Шампань в нашем исполнении – это не тур, а впечатление, которое остается с вами. Мы знаем, куда свернуть, чтобы попасть туда, где нет туристов, но есть настоящее. Где шампанское не просто вкусное, а живое. Экскурсия для тех, кто любит шампанское и хочет познакомиться ближе как с самим напитком, так и с его историей.

