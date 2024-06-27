1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
Историческая поездка с винными нотками - 3 популярных замка и дегустация вина
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от €975 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Отправиться в один из самых живописных регионов Франции и погулять по его колоритным городам
Начало: У вашего отеля в Париже
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
€590 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
Полюбоваться океаном, погулять по футуристичным садам и заглянуть в Руан
Начало: От вашего отеля в Париже
5 июля в 08:00
6 июля в 08:00
615€554 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
Посетить удивительный остров и узнать о его многовековом прошлом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
от €1 050 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Винный тур в Шабли из Парижа
За один день познакомиться с виноделием Франции и попробовать лучшие сорта местных вин
Начало: У вашего отеля в Париже
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
€975 за всё до 3 чел.
Мини-группа
13 часов
Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
Раскрыть характер города и влюбиться в него раз и навсегда
Начало: У вашего отеля в Париже
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€285 за человека
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная экскурсия по Парижу: погружение в сердце Франции
Познакомьтесь с Парижем изнутри: Эйфелева башня, Лувр, опера Гарнье и берега Сены ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Северная Венеция: экскурсия в Брюгге из Парижа
Начало: От вашего отеля в Париже
Расписание: индивидуально
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от €550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
2 сен в 09:30
3 сен в 09:30
€534 за всё до 6 чел.
Билеты
7 часов
Экскурсия в Компьен и замок Пьерфон
Начало: В холле вашего отеля в Париже
Расписание: 09:30
3 июля в 09:30
4 июля в 09:30
€600 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
3 июля в 09:30
4 июля в 09:30
€780 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
Отправиться с надёжным водителем на родину игристого и по желанию попробовать лучшие напитки
Начало: У вашего отеля
11 июля в 15:00
18 июля в 08:00
750€525 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Этрета и Руан
Начало: В холле вашего отеля в Париже
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €520 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Замок Во-ле-Виконт - доверсальская сказка
Отправиться в гости к одному из богатейших французов своего времени и полюбоваться его покоями
Начало: У парадного входа в ваш отель в Париже
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€268 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника27 июня 2024Прекрасный экскурсовод Валентин! Интересно, живо, непринуждённо🙌
- ААнгелина19 июня 2024Спасибо Роману за нашу поездку в Нормандию (Руан, Этрета) Это была наша мечта! Очень комфортная получилась поездка, всё по таймингу
- ТТатьяна18 июня 2024Очень понравилась экскурсия в Брюгге с водителем Владимиром, Большое спасибо)
- ЕЕлена15 июня 2024Благодарим Романа за отличную поездку в Нормандию. Спасибо вашей команде.
- УУльяна14 июня 2024Благодарю за великолепную экскурсию! Отдельное спасибо водителю Игорю, отличный собеседник, все рассказал, показал, даже поддержал мои безумные идеи лазить по
- ААлександра11 июня 2024Спасибо огромное за тур. Все было интересно, вкусно. Любые наши пожелания были учтены. Роман прекрасный собеседник.
- ББага10 июня 2024Понравилось все. Все великолепно! Начиная от видов заканчивая гидом!
- ААлександра7 июня 2024Брюгге, влюбивший в себя с первой улочки, с первого дома! Его нужно смотреть не только гуляя по улицам, но и с воды. Отдельное спасибо водителю Роману за комфортную поездку!
- ААлександр13 мая 2024все хорошо!
- ЕЕлена11 мая 2024Огромное спасибо Роману за очень интересную экскурсию! Все очень продумано до мелочей и комфортно!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «От вашего отеля»
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