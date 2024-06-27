Экскурсии от вашего отеля в Париже

Найдено 14 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Париже на русском языке, цены от €250, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
Историческая поездка с винными нотками - 3 популярных замка и дегустация вина
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 975 за всё до 6 чел.
Из Парижа - в чарующую Нормандию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Отправиться в один из самых живописных регионов Франции и погулять по его колоритным городам
Начало: У вашего отеля в Париже
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
590 за всё до 4 чел.
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
Полюбоваться океаном, погулять по футуристичным садам и заглянуть в Руан
Начало: От вашего отеля в Париже
5 июля в 08:00
6 июля в 08:00
615554 за всё до 3 чел.
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
Посетить удивительный остров и узнать о его многовековом прошлом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
от 1 050 за всё до 7 чел.
Винный тур в Шабли из Парижа
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Винный тур в Шабли из Парижа
За один день познакомиться с виноделием Франции и попробовать лучшие сорта местных вин
Начало: У вашего отеля в Париже
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
975 за всё до 3 чел.
Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
Раскрыть характер города и влюбиться в него раз и навсегда
Начало: У вашего отеля в Париже
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
285 за человека
Автомобильная экскурсия по Парижу
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Автомобильная экскурсия по Парижу: погружение в сердце Франции
Познакомьтесь с Парижем изнутри: Эйфелева башня, Лувр, опера Гарнье и берега Сены ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Северная Венеция: экскурсия в Брюгге из Парижа
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Северная Венеция: экскурсия в Брюгге из Парижа
Начало: От вашего отеля в Париже
Расписание: индивидуально
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 550 за всё до 4 чел.
Большой «батман» по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
77 отзывов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
2 сен в 09:30
3 сен в 09:30
534 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Компьен и замок Пьерфон
Билеты
7 часов
Экскурсия в Компьен и замок Пьерфон
Начало: В холле вашего отеля в Париже
Расписание: 09:30
3 июля в 09:30
4 июля в 09:30
600 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Шампань за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
3 июля в 09:30
4 июля в 09:30
780 за всё до 4 чел.
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
Отправиться с надёжным водителем на родину игристого и по желанию попробовать лучшие напитки
Начало: У вашего отеля
11 июля в 15:00
18 июля в 08:00
750525 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Этрета и Руан
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Этрета и Руан
Начало: В холле вашего отеля в Париже
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 520 за всё до 4 чел.
Замок Во-ле-Виконт - доверсальская сказка
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Замок Во-ле-Виконт - доверсальская сказка
Отправиться в гости к одному из богатейших французов своего времени и полюбоваться его покоями
Начало: У парадного входа в ваш отель в Париже
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
268 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
  2. Из Парижа - в чарующую Нормандию
  3. Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
  4. Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
  5. Винный тур в Шабли из Парижа
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Монмартр
  5. Набережная
  6. Остров Сите
  7. Эйфелева башня
  8. Собор Парижской Богоматери
  9. Опера Гарнье
  10. Музей Орсе
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июле 2024
Сейчас в Париже в категории "От вашего отеля" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 250 до 1 050 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 14 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 117 ⭐ отзывов, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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