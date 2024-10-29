Первый день в Париже

И все must-see места - с комфортом и неутомительными рассказами гида
Цель этой поездки — знакомство с самым красивым городом на земле. Мы организуем его так, чтобы ничего не омрачило ваши первые впечатления.

На комфортабельном авто заберём и провезём по Парижу, делая остановки для прогулок и фото у известных достопримечательностей.

Эйфелева башня с отличного ракурса, Нотр-Дам, Елисейские поля, Монмартр и другие места — в программе!
Первый день в Париже
Первый день в Париже
Первый день в Париже
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Точки маршрута:

  • Эйфелева башня
  • Нотр-Дам
  • Елисейские Поля
  • Монмартр
  • Мост Александра III
  • Дом инвалидов
  • Триумфальная арка

Также вы можете озвучить свои пожелания, чтобы мы подготовили для вас индивидуальный маршрут.

Вы узнаете о происхождении города и основных событиях из его истории. Говорить будем и об архитектуре, о том, кто и как строил Париж. И конечно, мы порекомендуем вам другие интересные места в городе или окрестностях, а также поможем забронировать хороший ресторан, чтобы вы продолжили знакомство с Парижем самостоятельно.

Организационные детали

  • Транспорт — комфортабельный минивэн, например, Mercedes V-класса. В нём всегда есть питьевая вода и сладости, зарядные устройства
  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Также с нами будет профессиональный водитель
  • Мы заберём вас из отеля в Париже и по окончании отвезём обратно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Парижа

Похожие экскурсии из Парижа

Фотопрогулка по Парижу и не только
Пешая
18 отзывов
1.5 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка по Парижу и не только
Индивидуальная фото-прогулка по Парижу подарит вам массу красивых снимков и незабываемые эмоции. Почувствуйте себя счастливыми и наслаждайтесь каждым моментом
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
325 за всё до 2 чел.
С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка
Пешая
120 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Париж: от Нотр-Дам до Моста Александра III
Погрузитесь в атмосферу Парижа вместе с местным жителем. Исторические факты, легенды и лучшие гастро-точки ждут вас
Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
от 250 за всё до 2 чел.
Знакомьтесь, Париж
Пешая
128 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
4 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
от 240 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Париже
ХорошоТам