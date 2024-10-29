Цель этой поездки — знакомство с самым красивым городом на земле. Мы организуем его так, чтобы ничего не омрачило ваши первые впечатления.
На комфортабельном авто заберём и провезём по Парижу, делая остановки для прогулок и фото у известных достопримечательностей.
Эйфелева башня с отличного ракурса, Нотр-Дам, Елисейские поля, Монмартр и другие места — в программе!
На комфортабельном авто заберём и провезём по Парижу, делая остановки для прогулок и фото у известных достопримечательностей.
Эйфелева башня с отличного ракурса, Нотр-Дам, Елисейские поля, Монмартр и другие места — в программе!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Точки маршрута:
- Эйфелева башня
- Нотр-Дам
- Елисейские Поля
- Монмартр
- Мост Александра III
- Дом инвалидов
- Триумфальная арка
Также вы можете озвучить свои пожелания, чтобы мы подготовили для вас индивидуальный маршрут.
Вы узнаете о происхождении города и основных событиях из его истории. Говорить будем и об архитектуре, о том, кто и как строил Париж. И конечно, мы порекомендуем вам другие интересные места в городе или окрестностях, а также поможем забронировать хороший ресторан, чтобы вы продолжили знакомство с Парижем самостоятельно.
Организационные детали
- Транспорт — комфортабельный минивэн, например, Mercedes V-класса. В нём всегда есть питьевая вода и сладости, зарядные устройства
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Также с нами будет профессиональный водитель
- Мы заберём вас из отеля в Париже и по окончании отвезём обратно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Париже
Мы организуем незабываемые путешествия по Франции с заботой о вашем комфорте. 1000+ довольных путешественников каждый год, 39 программ по всей стране, 15 лет опыта в туристическом деле. До встречи во Франции!Задать вопрос
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
1.5 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка по Парижу и не только
Индивидуальная фото-прогулка по Парижу подарит вам массу красивых снимков и незабываемые эмоции. Почувствуйте себя счастливыми и наслаждайтесь каждым моментом
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€325 за всё до 2 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Париж: от Нотр-Дам до Моста Александра III
Погрузитесь в атмосферу Парижа вместе с местным жителем. Исторические факты, легенды и лучшие гастро-точки ждут вас
Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
от €250 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
4 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
от €240 за всё до 4 чел.