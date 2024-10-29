Цель этой поездки — знакомство с самым красивым городом на земле. Мы организуем его так, чтобы ничего не омрачило ваши первые впечатления. На комфортабельном авто заберём и провезём по Парижу, делая остановки для прогулок и фото у известных достопримечательностей. Эйфелева башня с отличного ракурса, Нотр-Дам, Елисейские поля, Монмартр и другие места — в программе!

Описание экскурсии

Точки маршрута:

Эйфелева башня

Нотр-Дам

Елисейские Поля

Монмартр

Мост Александра III

Дом инвалидов

Триумфальная арка

Также вы можете озвучить свои пожелания, чтобы мы подготовили для вас индивидуальный маршрут.

Вы узнаете о происхождении города и основных событиях из его истории. Говорить будем и об архитектуре, о том, кто и как строил Париж. И конечно, мы порекомендуем вам другие интересные места в городе или окрестностях, а также поможем забронировать хороший ресторан, чтобы вы продолжили знакомство с Парижем самостоятельно.

Организационные детали