Мои заказы

Квартал Пасси

Так много знаменитых достопримечательностей в Париже, но только эти места парижане восхищенно называют «Веaux quartiers» — красивые кварталы. И действительно, архитектура здесь поражает великолепием и разнообразием. Что ни дом, то шедевр. А какая здесь нетуристическая спокойная атмосфера, какие приятные и хорошо одетые люди!
5
1 отзыв
Квартал Пасси
Квартал Пасси

Описание экскурсии

Пасси, некогда весьма удаленная от центра Парижа деревенька. Дачный пригород обеспеченных людей. В начале ХХ века — типичный «спальный» район, где в предчувствии грядущих бурь купили квартиру Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. Через двадцать лет Пасси стал самым «русским» кварталом Парижа. «Где живёте?» — спрашивал один эмигрант другого. «Как все — во Пассях». Сегодня Пасси — один из самых фешенебельных кварталов Парижа. Интересен Домом-Музеем Балзака (с выходами в двух уровнях — чтобы хозяину было удобнее скрываться от кредиторов), узенькой и крутоступенчатой улицей Вод и расположенным рядом с ней музеем вина — с подвалами и дегустационным залом. И, конечно же, особняки Гимара в стиле арт-нуво. Отёй. Нынче эти места являются музеем архитектуры под открытым небом. Самые знаменитые здания — необычные дома архитектора Гимара в стиле арт-нуво. Важная информация:
Экскурсия может быть как пешеходной, так и автомобильной. Всё зависит от настроения и погоды.

По согласованию с гидом.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Квартал Пасси
  • Район Отёй
  • Музей вина (по желанию)
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входной билет в Музей вина (по желанию)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия может быть как пешеходной
  • Так и автомобильной. Всё зависит от настроения и погоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
П
Полина
27 июл 2025
Благодарим Ольгу за такую необыкновенную, увлекательную и впечатляющую экскурсию! Квартал Пасси- буря ярких эмоций!

Входит в следующие категории Парижа

Похожие экскурсии из Парижа

Квартал Маре, или Париж 17 века
Пешая
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Квартал Маре, или Париж 17 века
Откройте для себя уникальный уголок Парижа, сохранивший облик 17 века. Узнайте о жизни мушкетёров и известных жителях квартала
Начало: На площади перед зданием мэрии Парижа
Завтра в 14:00
21 ноя в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Латинский квартал - интеллектуальный центр Парижа
Пешая
2 часа
-
5%
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Латинский квартал Парижа: путешествие в сердце французской истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Парижа, исследуя Латинский квартал с его богатой историей и культурой
Начало: У фонтана Святого Мишеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€190€200 за всё до 4 чел.
Квартал Сен-Жермен-де-Пре в Париже
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Квартал Сен-Жермен-де-Пре
Узнайте больше о Сен-Жермен-де-Пре, где история и современность сливаются в уникальной атмосфере. Прогулка по знаменитым местам квартала
Начало: У собора Парижской Богоматери
Завтра в 14:00
21 ноя в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Париже