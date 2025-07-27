Пасси, некогда весьма удаленная от центра Парижа деревенька. Дачный пригород обеспеченных людей. В начале ХХ века — типичный «спальный» район, где в предчувствии грядущих бурь купили квартиру Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. Через двадцать лет Пасси стал самым «русским» кварталом Парижа. «Где живёте?» — спрашивал один эмигрант другого. «Как все — во Пассях». Сегодня Пасси — один из самых фешенебельных кварталов Парижа. Интересен Домом-Музеем Балзака (с выходами в двух уровнях — чтобы хозяину было удобнее скрываться от кредиторов), узенькой и крутоступенчатой улицей Вод и расположенным рядом с ней музеем вина — с подвалами и дегустационным залом. И, конечно же, особняки Гимара в стиле арт-нуво. Отёй. Нынче эти места являются музеем архитектуры под открытым небом. Самые знаменитые здания — необычные дома архитектора Гимара в стиле арт-нуво. Важная информация:

Экскурсия может быть как пешеходной, так и автомобильной. Всё зависит от настроения и погоды.