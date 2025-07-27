Так много знаменитых достопримечательностей в Париже, но только эти места парижане восхищенно называют «Веaux quartiers» — красивые кварталы. И действительно, архитектура здесь поражает великолепием и разнообразием. Что ни дом, то шедевр. А какая здесь нетуристическая спокойная атмосфера, какие приятные и хорошо одетые люди!
Пасси, некогда весьма удаленная от центра Парижа деревенька. Дачный пригород обеспеченных людей. В начале ХХ века — типичный «спальный» район, где в предчувствии грядущих бурь купили квартиру Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. Через двадцать лет Пасси стал самым «русским» кварталом Парижа. «Где живёте?» — спрашивал один эмигрант другого. «Как все — во Пассях». Сегодня Пасси — один из самых фешенебельных кварталов Парижа. Интересен Домом-Музеем Балзака (с выходами в двух уровнях — чтобы хозяину было удобнее скрываться от кредиторов), узенькой и крутоступенчатой улицей Вод и расположенным рядом с ней музеем вина — с подвалами и дегустационным залом. И, конечно же, особняки Гимара в стиле арт-нуво. Отёй. Нынче эти места являются музеем архитектуры под открытым небом. Самые знаменитые здания — необычные дома архитектора Гимара в стиле арт-нуво. Важная информация:
Экскурсия может быть как пешеходной, так и автомобильной. Всё зависит от настроения и погоды.
По согласованию с гидом.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Квартал Пасси
- Район Отёй
- Музей вина (по желанию)
- Услуги гида
- Входной билет в Музей вина (по желанию)
- Личные расходы
По договорённости
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Экскурсия может быть как пешеходной
- Так и автомобильной. Всё зависит от настроения и погоды
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Полина
27 июл 2025
Благодарим Ольгу за такую необыкновенную, увлекательную и впечатляющую экскурсию! Квартал Пасси- буря ярких эмоций!
