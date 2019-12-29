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Район выдающейся истории и значимости

Мне хочется назвать Латинский квартал самым величественным районом французской столицы. И вот почему: Сент-Женевьев, Пантеон, Сорбонна, Люксембургский сад, фонтан Сен-Мишель, Собор Парижской Богоматери, Дворец Юстиции, Сент-Шапель, остров святого Людовика, площадь Дофинов и многое другое… Это всё одни из ключевых достопримечательностей Парижа, и все он находятся в этом квартале либо по соседству, и во время прогулки я расскажу вам об истории района, а также самых важных и интересных событиях, которые здесь происходили в разные времена.

Гордость Франции — Сорбонна

Вы увидите французский храм знаний, являющийся сердцем Латинского квартала, который, к слову, стали так называть, потому что в средневековый период все школы этого квартала преподавали исключительно на латинском языке. На бульваре Сен-Мишель осмотрите сохранившиеся следы римлян под видом терм Клюни. Пройдете по узкими старинными улочками и тенистыми парками, по которым раньше гулял после долгих часов работы над своими произведениями Эрнест Хемингуэй, живший в 20х годах прошлого века в Латинском квартале. Именно здесь он написал «Париж — это праздник, который всегда с тобой».

Особая атмосфера Латинского квартала

Гуляя по кварталу, вы неожиданно для себя откроете в себе философа или писателя. Величие архитектуры в сочетании с божественными аккордами классической музыки храма Сен-Жермен-де-Пре, оживленность бульваров, таинственный гномон церкви Сент-Сюльпис и жаждущие знаний студенты создают неповторимую атмосферу.

Уверен, такая прогулка обогатит вас духовно, подарит вдохновение и много незабываемых впечатлений. Буду рад представить вам такую возможность.