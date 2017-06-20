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Знакомство с самым богемным кварталом Парижа и его обитателями от Модильяни до Хемингуэя

Людмила
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Людмила – ваш гид
В начале XX века Монпарнас был полноправным центром мировой богемы, куда съезжалась творческая интеллигенция со всего света.

Пабло Пикассо, Марк Шагал, Сальвадор Дали, Альфонс Муха, Эрнест Хемингуэй, Илья Эринбург, – вот лишь немногие из знаменитых обитателей квартала.

Мы прогуляемся по легендарным улицам и заведениям Монпарнаса, обсудим невероятные истории и окунемся в атмосферу вечного праздника, в которой рождались шедевры нового искусства.
От 130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча Meтро Raspail (ветка 4 и 6)
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Золотая эпоха квартала Монпарнас
Золотая эпоха квартала Монпарнас

Что вас ожидает

Истории парижской богемы
Вы узнаете подробности жизни и творчества самых ярких представителей творческой интеллигенции квартала Монпарнас. Последняя любовь и трагичный конец экспрессиониста Модильяни, путь к славе испанца Пабло Пикассо, дружба Троцкого с Фридой Кало и Диего Риверой, жизнь Маяковского на улице Кампань Премьер рядом с сестрой Лили Брик, любимые кафе и бары Хемингуэйя, – вы узнаете бесконечное множество интересных историй, которые происходили именно здесь!

Знаменитые места и заведения Монпарнаса
Мы пройдем по местам, где жила, работала и веселилась парижская богема. Вы заглянете в знаменитые заведения «Клозери де Лила», «Селект», «Ротонда», «Куполь», которые открыты до сих пор, а их стены пропитаны энергией безумных вечеринок и праздников, прославивших квартал Монпарнас на весь мир. Также мы посетим известное кладбище Монпарнас – живописный некрополь, который стал последним пристанищем для Мопассана, Жан-Поля Сартра, Андре Ситроена, Шарля Гарнье и многих других легендарных личностей.

Кому подойдет эта экскурсия

Экскурсия будет чрезвычайно интересна тем, кто интересуется современным искусством и его представителями.

Золотая эпоха квартала Монпарнас
Золотая эпоха квартала Монпарнас
Золотая эпоха квартала Монпарнас
Золотая эпоха квартала Монпарнас
Золотая эпоха квартала Монпарнас
Золотая эпоха квартала Монпарнас
Золотая эпоха квартала Монпарнас

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Meтро Raspail (ветка 4 и 6).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Будучи лицензированным гидом, я с удовольствием предлагаю мои неповторимые авторские экскурсии по Парижу и в его музеях. Моя задача не только профессионально Вас познакомить с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать Вам мою любовь к нему! Живя в Париже с 2005 года, я полюбила его всем сердцем. Я и постараюсь от всей души, чтобы у Вас остались о нем самые лучшие воспоминания!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Ольга
20 июня 2017
Прекрасная экскурсия для интересующихся искусством, архитектурой и жизнью художников, поэтов той эпохи.

Людмила проводит ещё 9 экскурсий

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