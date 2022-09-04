Истории парижской богемы Вы узнаете подробности жизни и творчества самых ярких представителей творческой интеллигенции квартала Монпарнас. Последняя любовь и трагичный конец экспрессиониста Модильяни, путь к славе испанца Пабло Пикассо, дружба Троцкого с Фридой Кало и Диего Риверой, жизнь Маяковского на улице Кампань Премьер рядом с сестрой Лили Брик, любимые кафе и бары Хемингуэйя, – вы узнаете бесконечное множество интересных историй, которые происходили именно здесь!
Знаменитые места и заведения Монпарнаса Мы пройдем по местам, где жила, работала и веселилась парижская богема. Вы заглянете в знаменитые заведения «Клозери де Лила», «Селект», «Ротонда», «Куполь», которые открыты до сих пор, а их стены пропитаны энергией безумных вечеринок и праздников, прославивших квартал Монпарнас на весь мир. Также мы посетим известное кладбище Монпарнас – живописный некрополь, который стал последним пристанищем для Мопассана, Жан-Поля Сартра, Андре Ситроена, Шарля Гарнье и многих других легендарных личностей.
Кому подойдет эта экскурсия
Экскурсия будет чрезвычайно интересна тем, кто интересуется современным искусством и его представителями.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Meтро Raspail (ветка 4 и 6)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3472 туристов
Уже много лет я провожу авторские экскурсии по Парижу и его музеям. Я закончила факультет иностранных языков в Уфе и переехала жить во Францию в 2000 году. В Париже я читать дальшеуменьшить
получила степень бакалавра по специальности «История и история искусства», что позволило мне стать лицензированным гидом.
Моя задача не только профессионально познакомить вас с историей города и его достопримечательностями, но и передать вам мою любовь к нему! Я постоянно живу в Париже с 2005 года — за это время я полюбила его всем сердцем. И постараюсь от всей души, чтобы у вас остались о нём самые лучшие воспоминания!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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3
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2
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1
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Тамара
Здравствуйте все! Неожиданно интересно прошла эта экскурсия) Людмила захватывающе поведала о той части жизни Парижа, о которой знают только те люди, которые интересуются Новым искусством и его течениями) Я не могу отнести себя читать дальшеуменьшить
к знатокам или фанатам современных направлений, но после экскурсии я другими глазами смотрела на экспонаты музея Орсе и захотелось поближе познакомиться с другими художниками и их работами. И все это благодаря Людмиле! С каким душевным подъемом она делилась своими знаниями и как будто погружалась в тот мир и ту жизнь Парижа и Монпарнаса и меня вела за собой) Спасибо за те мгновения))))
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Д
Дина
Людмила прекрасная разказчица и просто очень приятный человек! Была очень интересная прогулка, услышали много интересных историй о золотой эпохе Монпарнаса, художниках и людях искуства которые там жили и ещё немного об читать дальшеуменьшить
истории этого района. Чуствуется что экскурсовод отлично владеет информацией! Людмила была внимательна к нашим пожеланиям по поводу темпа экскурсии, всё прошло отлично! Очень рекомендую пойти на эту экскурсию если вы интересуетесь этой эпохой!!
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Эльмира
Неспешно обошли район Монпарнас и даже не заметили, как пролетели 3 часа! Людмила очень много знает о творческих личностях, проживающих в начале 20 века в этом районе и интересно рассказывает, легко и с юмором! Экскурсию рекомендую, вы узнаете много нового)
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Ольга
Прекрасная экскурсия для интересующихся искусством, архитектурой и жизнью художников, поэтов той эпохи.
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Валерия
Хотим поблагодарить за прекрасно проведенное время вместе в Париже Монпарнас 💞
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