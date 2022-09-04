В начале XX века Монпарнас был полноправным центром мировой богемы, куда съезжалась творческая интеллигенция со всего света. Пабло Пикассо, Марк Шагал, Сальвадор Дали, Альфонс Муха, Эрнест Хемингуэй, Илья Эринбург, – вот лишь немногие из знаменитых обитателей квартала. Мы прогуляемся по легендарным улицам и заведениям Монпарнаса, обсудим невероятные истории и окунемся в атмосферу вечного праздника, в которой рождались шедевры нового искусства.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 6 человек, но есть вариант до 6 чел.

Описание экскурсии

Истории парижской богемы

Вы узнаете подробности жизни и творчества самых ярких представителей творческой интеллигенции квартала Монпарнас. Последняя любовь и трагичный конец экспрессиониста Модильяни, путь к славе испанца Пабло Пикассо, дружба Троцкого с Фридой Кало и Диего Риверой, жизнь Маяковского на улице Кампань Премьер рядом с сестрой Лили Брик, любимые кафе и бары Хемингуэйя, – вы узнаете бесконечное множество интересных историй, которые происходили именно здесь!

Знаменитые места и заведения Монпарнаса

Мы пройдем по местам, где жила, работала и веселилась парижская богема. Вы заглянете в знаменитые заведения «Клозери де Лила», «Селект», «Ротонда», «Куполь», которые открыты до сих пор, а их стены пропитаны энергией безумных вечеринок и праздников, прославивших квартал Монпарнас на весь мир. Также мы посетим известное кладбище Монпарнас – живописный некрополь, который стал последним пристанищем для Мопассана, Жан-Поля Сартра, Андре Ситроена, Шарля Гарнье и многих других легендарных личностей.

Кому подойдет эта экскурсия

Экскурсия будет чрезвычайно интересна тем, кто интересуется современным искусством и его представителями.