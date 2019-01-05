10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Институт Франции — академия, даже целых пять академий, самая знаменитая из которых, Французская (Académie Française), была учреждена еще Ришелье в 1635 году.
Школа изящных искусств, находящаяся на месте монастыря, который построила первая жена короля Генриха 4 — Маргарита де Валуа, знаменитая королева Марго в начале XVII века.
Аббатство Сен-Жермен-де-Пре (Abbaye de Saint-Germain-des-Près) с церковью, которая считается самой старой в Париже.
Церковь Сен-Сюльпис (Eglise Saint-Sulpice). Гигантский памятник французской архитектуры возводили 130 лет. Первую часовню справа от входа расписывал Эжен Делакруа, а вокруг церкви Дюма-отец поселил своих мушкетеров.
Двор Коммерс-Сент-Андре — часть старого Парижа, скрытого за фасадом бульвара Сен-Жермен. В доме в № 9 доктор Гийотен испытывал на ягнятах свою машину идеальной смерти — гильотину.
Кафе-ресторан Le Procope, открытое еще в 1686-м году итальянцем Франческо Прокопио деи Кольтелли.
Театр «Одеон» (Odéon). В 1784-м здесь состоялась премьера «Женитьбы Фигаро», принесшая Бомарше славу и кратковременное знакомство с Бастилией.
Церковь Босоногих Кармелиток (Église Saint-Joseph-des-Carmes). Редкая купольная церковь Парижа, расписанная фресками на религиозные сюжеты.
Люксембургский дворец — французский вариант флорентийского палаццо Питти, сооруженного по заказу Марии Медичи в первой половине XVII столетия. Мы полюбуемся на знаменитый сад и фонтан Медичи с золотыми рыбками.
У меня всегда при себе профессиональный фотоаппарат, и я с радостью, совершенно бесплатно, сделаю вам запоминающиеся снимки по вашему желанию.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день,
Франция для меня давно стала второй родиной. Первая – Россия. Меня зовут Максим, я родился и вырос в Санкт-Петербурге. Страстно увлеченный Францией и ее богатейшей историей студент… До недавнего времени я учился в Реймсе (регион Шампань-Арденн), а теперь перебрался в Париж.
Занимаюсь переводами и фотографией, пишу статьи на исторические темы, веду свой исторический форум, а также провожу экскурсии по Парижу и пригородам.
Буду рад, если Вы прогуляетесь со мной по прекрасной Франции.
Здравствуйте , Максим - огромная Вам благодарность за экскурсию по Кварталу Сен-Жермен-де-Пре. Более эрудированного молодого человека , с серьезным багажом знаний по теме и не только по теме ,я не встречала. Есть ответ,на любой мой вопрос. Максим учитывает все пожелания заказчика,тактичен,пунктуален. Я с Вами не прощаюсь , до встречи в феврале,предоплату на сайте,за новую экскурсию в Вашей компании, я уже внесла=). С Ув.Марина.
Olga
21 октября 2018
Посещали Париж далеко не первый раз, Максим помог увидеть кусочек Парижа по-новому, что превзошло все наши ожидания. Самые лучшие рекомендации!
Татьяна
9 октября 2018
Огромное спасибо Максиму за экскурсию, очень интересно, ненавязчиво и увлекательно. Время пролетело незаметно. Мы гуляли по кварталу Сен-Жермен, Максим поведал много интересного не только об истории квартала, но и об архитектуре, культуре, социальной жизни, с радостью отвечая на все наши вопросы, даже не касающиеся темы данной экскурсии. Это был наш последний день в Париже и благодарю Максиму у нас остались максимально теплые воспоминания.
Ольга
21 июня 2018
Экскурсия очень понравилась: динамично, содержательно, познавательно. За 2 часа Максим показывает много ключевых для истории города мест, при этом подробно, но без лишней витиеватости, рассказывает о каждом. Уделяет внимание тем местам, которые можно посетить самостоятельно. После такой экскурсии хочется гулять по кварталу ещё и ещё ) В изложении экскурсии чувствуется профессиональный подход к истории, но без скучной и пыльной её составляющей ) С удовольствием рекомендую Максима как интересного экскурсовода )
Татьяна
10 мая 2018
Отличная, познавальтельная прогулка по Парижу в сопровождении хорошо подготовленного гида и просто приятного собеседника! С удовольствием рекомендую Максима как тем, кто в Париже впервые, так и тем, кто посещает этот город не в первый раз. Знаний Максима достаточно для любого слушателя! Мне он не просто показал город, а помог почувствовать атмосферу Парижа, за что очень ему благодарна!
Леонид
5 мая 2018
Мы именно такого гида и представляли себе, когда искали Максима. Максим пожалуй превзошёл ожидания. Торопитесь заказать его экскурсию, пока он все ещё имеет время для этого. Вот защитит диссертацию - и пропала возможность!
Наталья
11 марта 2018
Могу сказать только одними восклицательными знаками и словами восторга об этой экскурсии. Гид Максим выполнил свою задачу на все 200%!!!
Экскурсию по кварталу Сен-Жермен-де-Пре взяли потому, что уже далеко не первый раз в Париже и хотели не шаблонных достопримечательностей, а узнать что-то новое и неожиданное о любимом городе. Как итог: услышали от Максима очень много нового и интересного для себя, как касаемо самой истории Франции и Парижа, так и занимательных деталей из современной жизни парижан и т.п.
Все объекты заявленные в программе были подробно показаны Максимом и даже больше. Он заражает своей энергетикой, любовью к излагаемой теме и самому Парижу. И к тому же, Максим - прекрасный собеседник. Я, как любитель истории, особенно истории Франции, получила истинное удовольствие от общения с Максимом!
Экскурсия будет интересна также и для людей впервые находящихся в Париже.
Вообщем, очень рекомендую эту экскурсию. Я брала экскурсию как подарок себе на день рождения (был в этот день) и не пожалела👍😊
Спасибо Вам, Максим, за чудесные 2 часа всПариже!!! И за бургундский ресторанчик, который Вы порекомендовали на вечер в качестве отмечания дня рождения. Надеюсь, что в следующий свой приезд в Париж опять встретимся с вами на очередной экскурсии!
Зинаида
10 января 2018
Спасибо Максиму. С нетерпением жду следующей возможности знакомства с Парижем.
Экскурсия отличная!
Галина
12 декабря 2017
Экскурсией очень довольна. Максим заинтересованный, очень знающий гид. Очень приятно слушать человека, который не только отлично знает тему экскурсии, но и увлечён историей, при этом - это ещё и его сильно прогрессирующий профессионолизм. Спасибо!
Ольга
18 июля 2016
08 июля 2016 года были на экскурсии с Максимом по кварталу Сен-Жермен-де-Пре. Оцениваем все только в превосходных степенях: знание материала, кругозор, умение небанально излагать. Максим любит и знает о чем говорит, причем знает намного-намного больше, чем могут вместить 2 часа экскурсии. Для тех, кто хочет узнать,хочет почувствовать, хочет полюбить Париж и Францию - Максим просто необходим. В следующей приезд в Париж обязательно посетим с Максимом другие места. Огромное спасибо!!!
О разных эпохах и стилях на прогулке по знаменитым и малоизвестным памятникам истории и архитектуры
В маршрут вошли как основные достопримечательности, так и малоизвестные памятники истории и архитектуры, составляющие неотъемлемую часть облика Парижа. Вы познакомитесь с загадочным Парижем Средних веков, увидите памятники Возрождения, века Леонардо да Винчи и Микеланджело, полюбуетесь на блестящий королевский город барокко и классицизма, во многом перестроенный при Наполеонах в XIX веке.
Экскурсия по одному из самых древних кварталов французской столицы, который помнит мушкетеров Дюма
Вас ждет экскурсия по одному из самых древних кварталов Парижа, пережившего перестройку города в XIX веке и сохранившего облик XVII столетия. Мы познакомимся с площадями, особняками и церквями, которые помнят мушкетеров, героев знаменитого романа Александра Дюма, и узнаем поближе знаменитых жильцов квартала — мадам де Севинье, Виктора Гюго, герцога де Сюлли и других.
Экскурсия по одному из самых аутентичных кварталов Парижа
Прогулка по одному из самых аутентичных кварталов Парижа. Когда-то здесь была деревня. В 1860 году ее присоединили к Парижу, но до сих пор этот район, со своими жителями, улицами, кафе и виноградниками, сохранил дух французской провинции. В начале XX века невысокие цены на жилье и деревенская простота жизни привлекли сюда писателей, композиторов и художников. Здесь жили Золя, Берлиоз, Ренуар, Сера, Дега, Ван Гог, Пикассо.
Знакомство с историей и достопримечательностями старинного студенческого района
Латинский квартал — старинный студенческий район, выросший вокруг Парижского университета, знаменитой Сорбонны. Его отличает особая атмосфера — узкие, уютные средневековые улочки, антикварные и книжные магазины, кафе и лавочки, а так же обилие достопримечательностей.
Экскурсия в любимое место пребывания королей Франции в 20 минутах от центра Парижа
Мы познакомимся с королевской резиденцией, расположенной на окраине Париже в 20-ти минутах от центра города. Венсенский замок известен как любимое место пребывания королей Франции. Из старинных построек особенно впечатляют донжон XIV столетия и Святая капелла, сооруженная по образцу ее парижской сестры.
История аббатства, знакомство с первым готическим сооружением мира и гробницы королевских особ
В 30 минутах езды на метро от центра Парижа расположилось самое могущественное королевское аббатство Средневековья, служившее усыпальницей французских монархов на протяжении столетий и являвшееся символом французской нации. Мы отправимся на знакомство с первым готическим сооружением мира, проследим за развитием этого известного архитектурного стиля, кроме того, полюбуемся гробницами королевских особ и их слуг разных эпох.
Знакоство с памятниками, монументами, церквями, улицами и площадями X-XV столетий
Предлагаю вашему вниманию авторскую экскурсию по Парижу времен Средних Веков. Мы с познакомимся с памятниками, монументами, церквями, улицами и площадями, которые помнят период X-XV столетий. Мы увидим не только классические и всемирно известные памятники, как Нотр-Дам де Пари, но и узнаем, например, о тайных подвалах XIII века квартала Маре или полюбуемся на готические своды в недавно отреставрированном колледже Бернардинцев, где проживали в Средние века студенты Сорбонны.
История, достопримечательности и уникальная атмосфера двух островов в сердце французской столицы
Вас ждет знакомство с историей и достопримечательностями двух знаменитых островов Парижа. На одном мы найдем самые знаменитые постройки французской столицы, на втором — менее известные, но не менее примечательные шедевры архитектуры и совершенно особую атмосферу старой Франции.
Знакомство с великолепным архитектурным наследием эпохи короля-солнца
Людовик XIV, наверное, является самым известным французским королем, отцом Версаля, куда он перебрался в конце XVII столетия. Он правил дольше всех французских монархов (целых 72 года) и внес огромный вклад в облик французской столицы. Художественный стиль «золотого века» французского искусства назван стилем Людовика XIV. В нем соединились элементы классицизма и барокко, которые нашли свое отражение в архитектуре Парижа. Предлагаю прогулку и знакомство с памятниками эпохи короля-солнца.
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Каждый видел Эйфелеву башню хотя бы на картинках, но что мы знаем об этой архитектурной жемчужине Парижа? Сколько удивительных деталей скрыто от наших глаз, сколько историй она помнит! Вы подниметесь на смотровую площадку парижской красавицы и узнаете все её секреты: всегда ли её считали прекрасной, сколько раз пытались продать, как часто её «переодевают» и многое другое. А заодно насладитесь самым захватывающим видом на Париж и услышите главные городские легенды про достопримечательности города, окутывающие их таинственностью вот уже много столетий.
История самого романтичного кладбища Парижа и его знаменитых постояльцев
Пер-Лашез — настоящий музей под открытым небом и самая необычная достопримечательность Парижа. Место, где царят покой и умиротворение, где история оживает в лицах и судьбах. История парижских кладбищ, жизнь Франсуа де ла Шеза, могилы выдающихся людей — на нашей прогулке вы поймете, почему это место притягивает столько гостей.
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Работа с закрытыми государственными архивами позволила мне узнать великие парижские тайны. Я с радостью поделюсь ими на экскурсии вдоль бывшей крепостной стены Парижа. Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории. А фоном для рассказов станут улицы, площади и скрытые дворики квартала Марэ.
Узнать об интригах, секретах и громких скандалах на прогулке по легендарному кварталу Парижа
Что скрывает Марэ? Вы увидите роскошные особняки, парки и скверы и услышите о взлетах и падениях ордена тамплиеров, удивительных приключениях колье Марии-Антуанетты и необычных развлечениях королевского двора. Я проведу вас неизвестными туристам тропами и расскажу об истории квартала и его современной жизни.
Ощутить романтичный дух канала, узнать его историю и насладиться французскими деликатесами
Приглашаю прогуляться вдоль канала Сен-Мартен, расположенного в 10-м округе Парижа. Я расскажу его историю и секреты и покажу самые интересные точки: шлюзы, сбрасывающие воды, уютные скверы, ажурные кованые мостики и расписанные уличными художниками стены. Рассмотрев достопримечательности канала, мы пойдем на местный рынок, где вы сможете продегустировать свежайшие морепродукты, сыры, вино, паштеты и мясные деликатесы. А я с радостью поделюсь с вами интересными фактами о французской гастрономии и привычках местных жителей.
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
Квартал Марэ соткан из напоминаний о Средневековье и пронизан аристократичностью, хотя жили здесь не только приближённые французского короля. Вы услышите рассказ об «аборигенах» и через него взглянете на старый район Парижа: что здесь делали масоны, министры, великий писатель и даже герой другого писателя — среди прекрасной архитектуры и жасминовых садиков? А подъём на крышу в конце экскурсии подарит поразительный вид на весь Марэ, Нотр-Дам и Эйфелеву башню.