10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Могу сказать только одними восклицательными знаками и словами восторга об этой экскурсии. Гид Максим выполнил свою задачу на все 200%!!!

Экскурсию по кварталу Сен-Жермен-де-Пре взяли потому, что уже далеко не первый раз в Париже и хотели не шаблонных достопримечательностей, а узнать что-то новое и неожиданное о любимом городе. Как итог: услышали от Максима очень много нового и интересного для себя, как касаемо самой истории Франции и Парижа, так и занимательных деталей из современной жизни парижан и т.п.

Все объекты заявленные в программе были подробно показаны Максимом и даже больше. Он заражает своей энергетикой, любовью к излагаемой теме и самому Парижу. И к тому же, Максим - прекрасный собеседник. Я, как любитель истории, особенно истории Франции, получила истинное удовольствие от общения с Максимом!

Экскурсия будет интересна также и для людей впервые находящихся в Париже.

Вообщем, очень рекомендую эту экскурсию. Я брала экскурсию как подарок себе на день рождения (был в этот день) и не пожалела👍😊

Спасибо Вам, Максим, за чудесные 2 часа всПариже!!! И за бургундский ресторанчик, который Вы порекомендовали на вечер в качестве отмечания дня рождения. Надеюсь, что в следующий свой приезд в Париж опять встретимся с вами на очередной экскурсии!