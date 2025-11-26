Вы задумывались, что древние города – это города мертвых? И Париж – не исключение, здесь мертвых намного больше, чем живых.
Столько разных судеб перевидал и навеки приютил у себя Париж, и
Описание экскурсииПер-Лашез — настоящий музей надгробной скульптуры под открытым небом. Маршрут экскурсии по кладбищу Пер-Лашез:• Пьер Абеляр и Элоиза Одни из первых «жителей» кладбища, которых перезахоронили здесь. Русский писатель Николай Лесков называл философа «бабеляром» из-за его страсти к женщинам, однако любовь к юной воспитаннице, а потом жене, круто изменила его судьбу.
- Джим Моррисон Самое оживленное место на Пер-Лашез, где уже полвека, не смолкая, звучат песни The Doors. Раньше были целые паломничества, фанаты устраивали оргии. Сейчас страсти поутихли, но для многих Моррисон по-прежнему идол.
- Оскар Уайльд Еще один кумир, но ставший таковым уже после смерти – при жизни Уйальд был куда менее популярным. Даже надгробие пришлось отгородить от всех желающих припасть к нему в знак солидарности.
- Фредерик Шопен Каково это – быть похороненным под собственную музыку? Никто из живых этого никогда не узнает, но есть надежда обсудить это с Шопеном в ином мире. А мы с вами поговорим о том, где же сердце композитора.
- Эдит Пиаф Похоронена вместе с молодым мужем Тео Сарапо, греческим парикмахером, мечтавшим о сцене и даже выступавшим с Пиаф. Но многого они не успели, прожили ровно год – Эдит умерла в день их бракосочетания.
- Ив Монтан Один из любовников «маленького воробышка», но все любовные связи Монтана меркнут на фоне его загробных приключений – история про эксгумацию тела певца берет за душу каждого. Похоронен рядом с женой, оскароносной Симоной Синьоре.
- Виктор Нуар Журналист, по какому-то дикому недоразумению в 21 год погибший от руки принца, Пьера Бонапарта, внучатого племянника Наполеона III. Популярности могиле добавляет то, как скульптор увековечил покойного.
- Сара Бернар «Величайшая любовница своего века». Она играла не только на сцене, но и по жизни – до самой старости. Гроб, по ее желанию, несли шесть красивых молодых актеров, а дорога к могиле была усыпана камелиями.
