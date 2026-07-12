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Кладбище Пер-Лашез - пантеон душ (в мини-группе)

Исследовать музей под открытым небом в интерактивном формате с заданиями
Где можно «встретить» сразу несколько десятков мировых знаменитостей, деятелей искусства? Да, именно на кладбище, где все они нашли покой. Пер-Лашез — это город в городе, его площадь сравнима с Ватиканом.

На экскурсии вы не пропустите самое главное, ведь мы составили отличный маршрут с заданиями, благодаря которым знакомство с местом станет увлекательным и запоминающимся.
5
45 отзывов
Кладбище Пер-Лашез - пантеон душ (в мини-группе)
Кладбище Пер-Лашез - пантеон душ (в мини-группе)
Кладбище Пер-Лашез - пантеон душ (в мини-группе)

Описание экскурсии

Нескучный формат

Вы будете искать символику, тайные обозначения и получать за это бонусы. Некоторые из них связаны с Парижем, а другими можно будет воспользоваться, вернувшись домой. Где-то дополнительным заданием будет увидеть самые большие бриллианты французской короны, а где-то — приготовить пирог Пармантье. Ведь всё это напрямую связано с обитателями Пер-Лашез. Интересно будет и взрослым, и детям!

Город в городе

Главный некрополь страны сравним по размеру с Ватиканом, разбит на улицы и украшен кипарисами, пиниями, магнолиями и глицинией. А ключевая составляющая, конечно же, — скульптурные композиции усыпальниц. Готические и масонские, романтичные и с юмором — все они останавливают на себе взгляд.

Мы побываем на захоронениях:

  • Оскара Уайльда
  • Этторе Бугатти
  • Фредерика Шопена
  • Эдит Пиаф
  • Елизаветы Строгановой – Демидовой
  • Джима Моррисона
  • Барона Ротшильда
  • Жан-Батиста Мольера
  • Амадео Модильяни
  • Айседоры Дункан

А также поговорим о судьбах этих людей и рассмотрим их шедевральные надгробия.

Всесезонное предложение

Пер-Лашез прекрасен для посещения в любое время года: весной кладбище окутано цветением, летом тенистые улочки делятся приятной прохладой, в пасмурные осенние дни здесь особенно атмосферно, а с выпавшим снегом место выглядит наиболее готично.

Организационные детали

  • После предоплаты на сайте, остаток суммы нужно передать наличными гиду в евро по курсу на день проведения экскурсии
  • В период высокого сезона рекомендуем вам бронировать эту экскурсию заранее
  • Минимальная продолжительность экскурсии — 2 часа, каждый последующий час оплачивается дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€43
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Philippe Auguste
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста
Криста — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 17228 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе,
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усиливая их впечатления и эмоции. Наши экскурсии построены так, чтобы информация усваивалась легко и надолго запоминалась и взрослым, и детям. Мы показываем достопримечательности с необычных ракурсов, создавая эффект «Вау!» Каждый маршрут — это авторское сочетание весёлого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни Парижа. Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии в Париже, Версале и Брюсселе и будем рады поделиться с вами своей любовью к прекрасному. À bientôt!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
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3
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1
А
Заказывали экскурсию в мини-группе, а по факту получили индивидуальную! Спасибо гиду Александру за интересный и содержательный рассказ о всех знаменитых личностях похороненных на Пер-Лашез, об истории кладбищ Парижа и за небольшой интерактив с почтением памяти Пермантье 🙂
Заказывали экскурсию в мини-группе, а по факту получили индивидуальную! Спасибо гиду Александру за интересный и содержательный
Заказывали экскурсию в мини-группе, а по факту получили индивидуальную! Спасибо гиду Александру за интересный и содержательный
Заказывали экскурсию в мини-группе, а по факту получили индивидуальную! Спасибо гиду Александру за интересный и содержательный
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Татьяна
Очень интересная экскурсия, прекрасный гид Малхас, очень информативно, нескучно, очень много посоветовал по Парижу и помог. Всем рекомендую к посещению, не пожалеете.
Очень интересная экскурсия, прекрасный гид Малхас, очень информативно, нескучно, очень много посоветовал по Парижу и помог.
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М
лучшая экскурсия за все мое время пребывания в Париже! 😍 по могли с рекомендациями, объяснили все максимально доступно при заказе экскурсии. Наш гид Валерия — супер эксперт и очень харизматичная
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девушка, которая знает все закоулки и тайны Пьер Лашез изнутри. Было очень комфортно в общении, получила ответы и знания гораздо больше, чем заявлено в экскурсии. спасибо большое Кристине за помощь и Валерии за потрясающую прогулку! ❤️

лучшая экскурсия за все мое время пребывания в Париже! 😍 по могли с рекомендациями, объяснили все
лучшая экскурсия за все мое время пребывания в Париже! 😍 по могли с рекомендациями, объяснили все
лучшая экскурсия за все мое время пребывания в Париже! 😍 по могли с рекомендациями, объяснили все
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Мария
у нас был супер гид Малхас, очень эрудированный и заинтересованный, отлично ориентировался и водил нас самыми короткими дорогами. очень интересно рассказывал, без перегруза! без гида нам было бы очень сложно!
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Эльмира
Малхас — блестящий, высокообразованный молодой человек и невероятный рассказчик, который по-настоящему горит своим делом. Благодаря его историям мертвецы оживают. Если пойти без экскурсии, то на 100% заблудишься и ничего не узнаешь
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Эльмира
Без гида вы бы гарантированно потерялись и упустили абсолютно всё. Малхас — молодой, эрудированный и невероятно увлеченный своим делом человек. Его рассказы просто завораживают, а история в них оживает».
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