Кладбище Пер-Лашез

Где можно «встретить» сразу несколько десятков мировых знаменитостей, деятелей искусства? Да, именно на кладбище, где все они нашли покой. Пер-Лашез — это город в городе, его площадь сравнима с Ватиканом. На экскурсии вы не пропустите самое главное, ведь мы составили отличный маршрут с заданиями, благодаря которым знакомство с местом станет увлекательным и запоминающимся.

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Описание экскурсии

Нескучный формат

Вы будете искать символику, тайные обозначения и получать за это бонусы. Некоторые из них связаны с Парижем, а другими можно будет воспользоваться, вернувшись домой. Где-то дополнительным заданием будет увидеть самые большие бриллианты французской короны, а где-то — приготовить пирог Пармантье. Ведь всё это напрямую связано с обитателями Пер-Лашез. Интересно будет и взрослым, и детям!

Город в городе

Главный некрополь страны сравним по размеру с Ватиканом, разбит на улицы и украшен кипарисами, пиниями, магнолиями и глицинией. А ключевая составляющая, конечно же, — скульптурные композиции усыпальниц. Готические и масонские, романтичные и с юмором — все они останавливают на себе взгляд.

Мы побываем на захоронениях:

Оскара Уайльда

Этторе Бугатти

Фредерика Шопена

Эдит Пиаф

Елизаветы Строгановой – Демидовой

Джима Моррисона

Барона Ротшильда

Жан-Батиста Мольера

Амадео Модильяни

Айседоры Дункан

А также поговорим о судьбах этих людей и рассмотрим их шедевральные надгробия.

Всесезонное предложение

Пер-Лашез прекрасен для посещения в любое время года: весной кладбище окутано цветением, летом тенистые улочки делятся приятной прохладой, в пасмурные осенние дни здесь особенно атмосферно, а с выпавшим снегом место выглядит наиболее готично.

Организационные детали