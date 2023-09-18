Кладбище Пер Лашез - пантеон душ

Исследовать музей под открытым небом в интерактивном формате с заданиями

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Где можно «встретить» сразу несколько десятков мировых знаменитостей, деятелей искусства? Да, именно на кладбище, где все они нашли покой. Пер-Лашез — это город в городе, его площадь сравнима с Ватиканом.

На экскурсии вы не пропустите самое главное, ведь мы составили отличный маршрут с заданиями, благодаря которым знакомство с местом станет увлекательным и запоминающимся.
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Нескучный формат

Вы будете искать символику, тайные обозначения и получать за это бонусы. Некоторые из них связаны с Парижем, а другими можно будет воспользоваться, вернувшись домой. Где-то дополнительным заданием будет увидеть самые большие бриллианты французской короны, а где-то — приготовить пирог Пармантье. Ведь всё это напрямую связано с обитателями Пер Лашез. Интересно будет и взрослым, и детям!

Город в городе

Главный некрополь страны сравним по размеру с Ватиканом, разбит на улицы и украшен кипарисами, пиниями, магнолиями и глицинией. А ключевая составляющая, конечно же, — скульптурные композиции усыпальниц. Готические и масонские, романтичные и с юмором — все они останавливают на себе взгляд.

Мы побываем на захоронениях:

  • Оскара Уайльда
  • Этторе Бугатти
  • Фредерика Шопена
  • Эдит Пиаф
  • Елизаветы Строгановой – Демидовой
  • Джима Моррисона
  • Барона Ротшильда
  • Жан-Батиста Мольера
  • Амадео Модильяни
  • Айседоры Дункан

А также поговорим о судьбах этих людей и рассмотрим их шедевральные надгробия.

Всесезонное предложение

Пер-Лашез прекрасен для посещения в любое время года: весной кладбище окутано цветением, летом тенистые улочки делятся приятной прохладой, в пасмурные осенние дни здесь особенно атмосферно, а с выпавшим снегом место выглядит наиболее готично.

Организационные детали

  • В период высокого сезона рекомендуем вам бронировать эту экскурсию заранее
  • Минимальная продолжительность экскурсии — 2 часа, каждый последующий час оплачивается дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Philippe Auguste
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
18 сен 2023
Добрый день. Получили положительные впечатления от экскурсии. Гид Мария внимательная, неравнодушная к своей работе. Получили много новой информации. Было интересно.
Варвара
21 авг 2023
Экскурсия очень понравилась. Много интересных фактов и исторических моментов. Мария умница - нам очень понравилось как все прошло

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