Кладбище Пер-Лашез

Исследовать музей под открытым небом в интерактивном формате с заданиями
Где можно «встретить» сразу несколько десятков мировых знаменитостей, деятелей искусства? Да, именно на кладбище, где все они нашли покой. Пер-Лашез — это город в городе, его площадь сравнима с Ватиканом.
На экскурсии вы не пропустите самое главное, ведь мы составили отличный маршрут с заданиями, благодаря которым знакомство с местом станет увлекательным и запоминающимся.
Вы будете искать символику, тайные обозначения и получать за это бонусы. Некоторые из них связаны с Парижем, а другими можно будет воспользоваться, вернувшись домой. Где-то дополнительным заданием будет увидеть самые большие бриллианты французской короны, а где-то — приготовить пирог Пармантье. Ведь всё это напрямую связано с обитателями Пер-Лашез. Интересно будет и взрослым, и детям!
Город в городе
Главный некрополь страны сравним по размеру с Ватиканом, разбит на улицы и украшен кипарисами, пиниями, магнолиями и глицинией. А ключевая составляющая, конечно же, — скульптурные композиции усыпальниц. Готические и масонские, романтичные и с юмором — все они останавливают на себе взгляд.
Мы побываем на захоронениях:
Оскара Уайльда
Этторе Бугатти
Фредерика Шопена
Эдит Пиаф
Елизаветы Строгановой – Демидовой
Джима Моррисона
Барона Ротшильда
Жан-Батиста Мольера
Амадео Модильяни
Айседоры Дункан
А также поговорим о судьбах этих людей и рассмотрим их шедевральные надгробия.
Всесезонное предложение
Пер-Лашез прекрасен для посещения в любое время года: весной кладбище окутано цветением, летом тенистые улочки делятся приятной прохладой, в пасмурные осенние дни здесь особенно атмосферно, а с выпавшим снегом место выглядит наиболее готично.
Организационные детали
После предоплаты на сайте, остаток суммы нужно передать наличными гиду в евро по курсу на день проведения экскурсии
В период высокого сезона рекомендуем вам бронировать эту экскурсию заранее
Минимальная продолжительность экскурсии — 2 часа, каждый последующий час оплачивается дополнительно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Philippe Auguste
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 17228 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе, читать дальшеуменьшить
усиливая их впечатления и эмоции.
Наши экскурсии построены так, чтобы информация усваивалась легко и надолго запоминалась и взрослым, и детям. Мы показываем достопримечательности с необычных ракурсов, создавая эффект «Вау!» Каждый маршрут — это авторское сочетание весёлого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни Парижа.
Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии в Париже, Версале и Брюсселе и будем рады поделиться с вами своей любовью к прекрасному. À bientôt!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Александр
Заказывали экскурсию в мини-группе, а по факту получили индивидуальную! Спасибо гиду Александру за интересный и содержательный рассказ о всех знаменитых личностях похороненных на Пер-Лашез, об истории кладбищ Парижа и за небольшой интерактив с почтением памяти Пермантье 🙂
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Татьяна
Очень интересная экскурсия, прекрасный гид Малхас, очень информативно, нескучно, очень много посоветовал по Парижу и помог. Всем рекомендую к посещению, не пожалеете.
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М
Марина
лучшая экскурсия за все мое время пребывания в Париже! 😍 по могли с рекомендациями, объяснили все максимально доступно при заказе экскурсии. Наш гид Валерия — супер эксперт и очень харизматичная читать дальшеуменьшить
девушка, которая знает все закоулки и тайны Пьер Лашез изнутри. Было очень комфортно в общении, получила ответы и знания гораздо больше, чем заявлено в экскурсии. спасибо большое Кристине за помощь и Валерии за потрясающую прогулку! ❤️
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Мария
у нас был супер гид Малхас, очень эрудированный и заинтересованный, отлично ориентировался и водил нас самыми короткими дорогами. очень интересно рассказывал, без перегруза! без гида нам было бы очень сложно!
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Эльмира
Малхас — блестящий, высокообразованный молодой человек и невероятный рассказчик, который по-настоящему горит своим делом. Благодаря его историям мертвецы оживают. Если пойти без экскурсии, то на 100% заблудишься и ничего не узнаешь
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Эльмира
Без гида вы бы гарантированно потерялись и упустили абсолютно всё. Малхас — молодой, эрудированный и невероятно увлеченный своим делом человек. Его рассказы просто завораживают, а история в них оживает».
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