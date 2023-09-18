Кладбище Пер-Лашез

Исследовать музей под открытым небом в интерактивном формате с заданиями
На экскурсии вы не пропустите самое главное, ведь мы составили отличный маршрут с заданиями, благодаря которым знакомство с местом станет увлекательным и запоминающимся.
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Описание
Что вас ожидает
Нескучный формат
Вы будете искать символику, тайные обозначения и получать за это бонусы. Некоторые из них связаны с Парижем, а другими можно будет воспользоваться, вернувшись домой. Где-то дополнительным заданием будет увидеть самые большие бриллианты французской короны, а где-то — приготовить пирог Пармантье. Ведь всё это напрямую связано с обитателями Пер Лашез. Интересно будет и взрослым, и детям!
Город в городе
Главный некрополь страны сравним по размеру с Ватиканом, разбит на улицы и украшен кипарисами, пиниями, магнолиями и глицинией. А ключевая составляющая, конечно же, — скульптурные композиции усыпальниц. Готические и масонские, романтичные и с юмором — все они останавливают на себе взгляд.
Мы побываем на захоронениях:
- Оскара Уайльда
- Этторе Бугатти
- Фредерика Шопена
- Эдит Пиаф
- Елизаветы Строгановой – Демидовой
- Джима Моррисона
- Барона Ротшильда
- Жан-Батиста Мольера
- Амадео Модильяни
- Айседоры Дункан
А также поговорим о судьбах этих людей и рассмотрим их шедевральные надгробия.
Всесезонное предложение
Пер-Лашез прекрасен для посещения в любое время года: весной кладбище окутано цветением, летом тенистые улочки делятся приятной прохладой, в пасмурные осенние дни здесь особенно атмосферно, а с выпавшим снегом место выглядит наиболее готично.
Организационные детали
- В период высокого сезона рекомендуем вам бронировать эту экскурсию заранее
- Минимальная продолжительность экскурсии — 2 часа, каждый последующий час оплачивается дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Philippe Auguste
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.