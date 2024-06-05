Кладбище Пер-Лашез – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Кладбище Пер-Лашез» в Париже на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
36 отзывов
Групповая прогулка по Пер-Лашез: история и коты
Уникальная экскурсия по Пер-Лашез: откройте тайны Эдит Пиаф, Оскара Уайльда и встреча с котами
Начало: На площади Gambetta
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
45 за человека
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
Исследовать музей под открытым небом в интерактивном формате с заданиями
Начало: У метро Philippe Auguste
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
230 за всё до 5 чел.
Кладбище Пер-Лашез: иезуиты, мистика, традиции и суеверия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Кладбище Пер-Лашез: иезуиты, мистика, традиции и суеверия
Увидеть самые главные и интересные захоронения некрополя и узнать, о чём они молчат
Начало: Возле станции метро Père Lachaise
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
195 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    5 июня 2024
    Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
    Просто потрясающе! Редко где можно встретить настолько разностороннего и интересного гида, который может так интересно падать материал. Полное погружение в атмосферу обеспечено, ходишь как в готической сказке)) В - восторг! Для сомневающихся — и - идти!
  • М
    Максим
    4 июня 2024
    Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
    Были на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и с отличной подачей информации. Считаю
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    что экскурсии по кладбищу это отдельный вид искусства, погружение в историю людей и города с обратной стороны. Очень рекомендую всем, кто планирует свое посещение Парижа, сходить на кладбище Пер-Лашез с Катариной - замечательным экскурсоводом!)

    Были на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и с
  • А
    Александр
    31 мая 2024
    Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
    Были на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому на Пер-Лашез, то однозначно пропустите много интересного. Катерина знает очень много про это место. Всем рекомендуем!
    Были на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому наБыли на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому наБыли на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому наБыли на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому наБыли на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому наБыли на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому на
  • М
    Милена
    1 апреля 2024
    Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
    Интересная экскурсия в необычное место- на кладбище Пер-Лашез. Пер-Лашез- поистине город мертвых с великолепными старинными склепами и увлекательными историями о выдающихся людях. Нас сопровождала гид Дина- профессионал своего дела и очень интересный рассказчик! Благодарим организаторов, ценителям рекомендуем!
  • А
    Александра
    26 февраля 2024
    Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
    Почему Пер Лашез стоит посетить, впервые приехав в Париж? А причина проста - узнать получше жизнь Парижа в разные эпохи,
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    связать историю, которую мы изучали в школе, о чем читали книги, с реальными людьми, жившими когда-то здесь, ведь история города - это история его жителей. А прочувствовать все это без хорошего гида очень сложно, так что если Вы, как и мы, ищете этой связи с городом, обязательно закажите эту экскурсию! Потрясающе подобранные истории, переносящие в разные периоды Парижа, грустные и забавные, любовные, трагические: эти 2,5 часа пролетят очень быстро, но оставят очень яркое понимание о жизни Парижа. Спасибо огромное за такой интересный экскурс в историю, мы с Парижем теперь немного больше на ТЫ!

  • В
    Виктор
    22 ноября 2023
    Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
    Очень понравилась экскурсия. Однозначно рекомендую. Много интересных историй рассказал наш гид.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Кладбище Пер-Лашез»

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  2. Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
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  2. Лувр
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  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Кладбище Пер-Лашез" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 230. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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