1 чел.
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Групповая
3 часа
Групповая прогулка по Пер-Лашез: история и коты
Уникальная экскурсия по Пер-Лашез: откройте тайны Эдит Пиаф, Оскара Уайльда и встреча с котами
Начало: На площади Gambetta
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€45 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
Исследовать музей под открытым небом в интерактивном формате с заданиями
Начало: У метро Philippe Auguste
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кладбище Пер-Лашез: иезуиты, мистика, традиции и суеверия
Увидеть самые главные и интересные захоронения некрополя и узнать, о чём они молчат
Начало: Возле станции метро Père Lachaise
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€195 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна5 июня 2024Просто потрясающе! Редко где можно встретить настолько разностороннего и интересного гида, который может так интересно падать материал. Полное погружение в атмосферу обеспечено, ходишь как в готической сказке)) В - восторг! Для сомневающихся — и - идти!
- ММаксим4 июня 2024Были на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и с отличной подачей информации. Считаю
- ААлександр31 мая 2024Были на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому на Пер-Лашез, то однозначно пропустите много интересного. Катерина знает очень много про это место. Всем рекомендуем!
- ММилена1 апреля 2024Интересная экскурсия в необычное место- на кладбище Пер-Лашез. Пер-Лашез- поистине город мертвых с великолепными старинными склепами и увлекательными историями о выдающихся людях. Нас сопровождала гид Дина- профессионал своего дела и очень интересный рассказчик! Благодарим организаторов, ценителям рекомендуем!
- ААлександра26 февраля 2024Почему Пер Лашез стоит посетить, впервые приехав в Париж? А причина проста - узнать получше жизнь Парижа в разные эпохи,
- ВВиктор22 ноября 2023Очень понравилась экскурсия. Однозначно рекомендую. Много интересных историй рассказал наш гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Кладбище Пер-Лашез»
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