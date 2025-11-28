Погрузитесь в старый Париж, где вековая история переплетается с модой, а аромат свежего багета смешивается с духом искусства.
Маре подарит вам утратившиеся в шуме мегаполиса тишину двориков, изящество архитектуры и неповторимую атмосферу Парижа.
Описание экскурсии
Квартал, где встречаются эпохи Маре — это не просто квартал, а коктейль истории, моды и гастрономии. Здесь можно в одном взгляде увидеть готический собор и витрину модного бутика, а за углом — старинную пекарню, где рецепт багета не меняли веками. Прогулка с разными лицами От элегантной площади Вогезов до средневековых улочек, где время будто остановилось, — Маре раскрывается постепенно. Вы пройдёте мимо особняков XVII века, заглянете в тихие дворики, известные только местным, почувствуете вкус Парижа в традиционной булочной. Что вас ждет • Площадь Вогезов — образец королевской гармонии.
- Средневековые улочки и особняки с историей.
- Еврейский квартал и его легендарная фалафельная.
- Бутики и галереи современного искусства.
- Знаменитая улица Розье.
• Уютные кафе, где время на чашку кофе обязательно найдётся. Важная информация: Что взять с собой:
Удобная обувь, фотоаппарат, хорошее настроение.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Вогезов
- Еврейский квартал
- Улица Розье
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Что взять с собой:
- Удобная обувь, фотоаппарат, хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
