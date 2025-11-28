Квартал, где встречаются эпохи Маре — это не просто квартал, а коктейль истории, моды и гастрономии. Здесь можно в одном взгляде увидеть готический собор и витрину модного бутика, а за углом — старинную пекарню, где рецепт багета не меняли веками. Прогулка с разными лицами От элегантной площади Вогезов до средневековых улочек, где время будто остановилось, — Маре раскрывается постепенно. Вы пройдёте мимо особняков XVII века, заглянете в тихие дворики, известные только местным, почувствуете вкус Парижа в традиционной булочной. Что вас ждет • Площадь Вогезов — образец королевской гармонии.

Средневековые улочки и особняки с историей.

Еврейский квартал и его легендарная фалафельная.

Бутики и галереи современного искусства.

Знаменитая улица Розье.

• Уютные кафе, где время на чашку кофе обязательно найдётся. Важная информация: Что взять с собой:

Удобная обувь, фотоаппарат, хорошее настроение.