7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время экскурсии вы познакомитесь с самым модным кварталом Парижа, богатым на исторические постройки, дизайнерские бутики, арт-галереи и шедевры французской гастрономии.

Программа

Квартал Маре — один из неперестроенных кварталов Парижа. Обилие старинных особняков парижской знати здесь поражает воображение. Маре — это тысячи извилистых, запутанных улочек, куда парижские таксисты отправляются с особенной неохотой. Это один из немногих кварталов, магазины которого открыты и по воскресеньям, а подбор марок представляет из себя квинтэссенцию французского стиля. В Маре парижане отправляются за дизайнерскими вещицами, на романтическую прогулку, в один из его скверов и просто за вдохновением и глотком свободного парижского воздуха.

Я приглашаю вас ознакомиться с колоритами Маре. Заглянуть в еврейскую часть квартала и полюбоваться парижской синагогой в стиле модерн. На этом участке Маре можно полакомиться лучшим в городе фалафелем и аутентичной еврейской выпечкой. По соседству же расположился район сексуальных меньшинств с булочными, где выпекают бриоши в форме... гениталий! А в окрестностях музея Пикассо от посторонних глаз спрятан сквер, где Шарль Азнавур посадил розу в честь девушки Анны.. Здесь же — самое сливочное мороженое Парижа, бесподобные блинные крепери и волшебная, непередаваемая атмосфера квартала.

В ходе экскурсии вы откроете для себя:

самый колоритный крытый рынок города, возведенный еще в начале 17 века;

средневековый замок-особняк, где предавалась утехам любвеобильная королева Марго;

модные кафе и рестораны, в которых запросто можно встретить Марион Котийяр и Леа Сейду;

винтажные бутики и дизайнерские магазины, пользующиеся у местной золотой молодежи особенным спросом;

кафе с лимонной тарталеткой 20 см. в высоту, превышающей любые ожидания;

развалины средневековой крепости, возведенной Филиппом-Августом в XII веке для защиты Парижа;

веке для защиты Парижа; золотистые вафли Льежского короля с прослойкой из ванили с Мадагаскара;

и многое другое!

Поддайтесь бескрайнему очарованию квартала Маре!