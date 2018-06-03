7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Квартал Маре — один из неперестроенных кварталов Парижа. Обилие старинных особняков парижской знати здесь поражает воображение. Маре — это тысячи извилистых, запутанных улочек, куда парижские таксисты отправляются с особенной неохотой. Это один из немногих кварталов, магазины которого открыты и по воскресеньям, а подбор марок представляет из себя квинтэссенцию французского стиля. В Маре парижане отправляются за дизайнерскими вещицами, на романтическую прогулку, в один из его скверов и просто за вдохновением и глотком свободного парижского воздуха.
Я приглашаю вас ознакомиться с колоритами Маре. Заглянуть в еврейскую часть квартала и полюбоваться парижской синагогой в стиле модерн. На этом участке Маре можно полакомиться лучшим в городе фалафелем и аутентичной еврейской выпечкой. По соседству же расположился район сексуальных меньшинств с булочными, где выпекают бриоши в форме... гениталий! А в окрестностях музея Пикассо от посторонних глаз спрятан сквер, где Шарль Азнавур посадил розу в честь девушки Анны.. Здесь же — самое сливочное мороженое Парижа, бесподобные блинные крепери и волшебная, непередаваемая атмосфера квартала.
В ходе экскурсии вы откроете для себя:
самый колоритный крытый рынок города, возведенный еще в начале 17 века;
средневековый замок-особняк, где предавалась утехам любвеобильная королева Марго;
модные кафе и рестораны, в которых запросто можно встретить Марион Котийяр и Леа Сейду;
винтажные бутики и дизайнерские магазины, пользующиеся у местной золотой молодежи особенным спросом;
кафе с лимонной тарталеткой 20 см. в высоту, превышающей любые ожидания;
развалины средневековой крепости, возведенной Филиппом-Августом в XII веке для защиты Парижа;
золотистые вафли Льежского короля с прослойкой из ванили с Мадагаскара;
и многое другое!
Поддайтесь бескрайнему очарованию квартала Маре!
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Париж... Так случилось, что он занял невероятно важное место в моей жизни. Совершая свое первое путешествие в город мечты, я повстречала здесь свою любовь. Так Париж стал моей второй родиной, городом любви, легкого трепета, надежды и встреч с любимым человеком.
Я базирую свое мастерство на безграничной любви к Франции, на недюжинном любопытстве и тяге к познанию всего нового и интригующего, на ненасытной жажде общения и коммуникации и на желании познакомить поближе с Парижем как можно большее число путешественников. Приглашаю вас на индивидуальный тур по столице прекрасной Франции, чтобы полюбить Париж всем сердцем — так, как люблю его я!
Заказывая экскурсию, я связалась с Полиной, и попросила ее несколько сместить акценты на Крытые Галереи Парижа, она охотно согласилась и преподнесла нам незабываемую эскурсию, одновременно relaxing по настроению и насыщенную по содержанию.
Мы провели четыре часа вместо оговоренных трех, Полина показала нам уголки и места, которые никогда не найдешь сам. Мы купили потрясающее печенье в красивых банках - отличный сувенир.
В конце экскурсии я попросила Полину помочь найти магазин нишевой парфюмерии, и она очень понятно рассказала, как туда добраться. Кажется нет темы, в которой Полина не ориентируется.
И не могу не отметить, что нашу четырех-часовую экскурсию Полина провела на английском, так как мой муж не владеет русским.
Спасибо, Полина!
Natalia & Claes, Sweden
Ирина
22 апреля 2018
Большое спасибо Полине за экскурсию! Замечательно было пройти по утреннему Парижу с таким милым экскурсоводом и почувствовать настоящую жизнь города. Полина дала много полезной информации, которая, кстати, помогла нам в последующие дни в Париже. Очень рекомендую.
Ольга
15 августа 2017
Отличная Экскурсия. Подходит для тех, кто любит изучать город или страну не только по главным достопримечательностям. Мы побывали в парках,где отдыхают парижане,скрытых от туристов. Во время экскурсии посетили рынок, где купили вкуснейший сыр, имели поздний бранч в излюбленном французами итальянском кафе, посетили вафельную и кондитерскую. Все это сопровождалось историческими рассказами Полины о Париже и сегодняшних парижанах. Спасибо большое,нам понравилось!
Натали
13 марта 2017
Спасибо Полине за прекрасную экскурсию. Время пролетело, а мы узнали много нового и интересного. До встречи, Полина!
Светлана
20 ноября 2016
Попробовать знаменитые пирожные Pierre Herme, крем карамель a la fleur de sel, конфитюр Vin de Porto, сыр Comte и ещё много-много всяких вкусностей Вы можете с приятной Полиной! Эта экскурсия о парижанах, о их нравах, быте, о вкусах. Полина поделилась с нами рецептами блюд французской кухни. Очень милая девушка! Спасибо большое.
Ольга
13 июля 2015
Полина - милая девушка, но как гид ее рекомендовать не могу, к сожалению. Один большой недостаток - это невнятная речь и отсюда нечеткое повествование. Человек, действительно, увлечен городом, но больше предпочитает делать акценты на кафе, кондитерские, нежели чем на исторические факты, к которым всегда нужно было отсылать Полину. Таким образом, если вы в поисках гида по району, а не по кондитерским и прочим заведением - то вам нужно искать другого человека.
Anastasia
8 июля 2015
Мы выбрали гастрономическую экскурсию и не пожалели - она была наполнена ароматами французских сыров и шоколада, приправлена интересными рассказами Полины о жизни парижан, такая же яркая, как самые вкусные макарони, которые мы попробовали в Париже. Узкие парижские улочки, местные рынки с разнообразными деликатесами, прогулка по Люксембургскому саду... Экскурсия была чудесной и даже немного романтичной!
Взять в руки, понюхать, надкусить, посмаковать — разобрать продукты местного маркета на вкусы
На экскурсии я расскажу истории о французской кухне и парижанах. Вы откроете для себя тонкий вкус свежей фуа-гра, копчёных колбас и чёрного трюфеля, узнаете о разных по предназначению сортах оливкового масла из Прованса, познакомитесь с шедеврами местных кондитеров и с многообразием легендарных сыров. И в результате — раскроете для себя все прелести французской кухни!
Уловить особый дух города, его величия, глубины, шарма и обворожительной атмосферы
Во время экскурсии мы сможем прочувствовать Париж, проникнуться духом его старых домов на набережной Сены, лиловатых платанов, столиков на тротуарах, просторов величественных бульваров, сумраком готических улиц, чаек под аркадами Пале-Рояля, насладиться вдохом парижского воздуха.
Культурные и гастрономические достопримечательностяи самого парижского квартала
Я приглашаю вас на историческую и одновременно кулинарную прогулку по Сен-Жерменскому предместью. Я расскажу вам секреты французского образа жизни и удивительные истории из жизни квартала и парижан, заглянем на местный рынок и побалуем себя сендвичем из правильно хрустящего багета, вкусим французского шоколада, круассанов и несладких шедевров французской кулинарии.
Знакомство с новыми гастрономическими и бытовыми тенденциями столицы в самом динамичном квартале
Приглашаю на познавательно-развлекательную экскурсию в самый динамичный и андеграундный квартал Парижа, во время которой вы насладитесь чудесными местами и узнаете о волшебном преображении некогда промышленного района.
Большая дегустация шоколада в легендарных бутиках квартала Сен-Жермен-де-Пре
Шоколад.. Как много в этом слове… К шоколаду в Париже относятся как к пище богов: его покупают на вес, по конфетам, а каждую конфету затем смакуют во рту часами.. Такое долгое послевкусие остается после правильного шоколада! Я приглашаю Вас в мир французского шоколада! Мы познакомимся с выдающимися шоколатье французской столицы: попробуем их несравненные творения, поговорим об удивительном прошлом шоколада, раскроем секреты производства и станем настоящими шоколадными критиками-экспертами!
Экскурсия по кондитерским и булочным квартала Маре с дегустацией десертов
Мы совершим тур по кондитерским и булочным квартала Маре и насладимся шедеврами выдающихся кондитеров французской столицы. Вы узнаете подробности возникновения парижских десертов, технологии их приготовления, маленькие секреты мастерства и истории успеха звезд парижского небосклона кондитеров.
Отправиться на фото-охоту по городу, чтобы запечатлеть его на снимках и в своем сердце
Если вы заинтересовались этой прогулкой, то уверена — вы очень любите фотографировать! Я проведу вас по самым фотогеничным уголкам Парижа, учитывая ваши интересы и рассказывая о прошлом и настоящем города. Разноцветные двери и скрытые садики квартала Маре, исторические фасады и магазинчики Сен-Жермен-де-Пре, необычные ракурсы Эйфелевой башни и богемный Монмартр — вы сделаете сотни идеальных кадров, а я с радостью пофотографирую вас и познакомлю с жизнью парижан.
История самого романтичного кладбища Парижа и его знаменитых постояльцев
Пер-Лашез — настоящий музей под открытым небом и самая необычная достопримечательность Парижа. Место, где царят покой и умиротворение, где история оживает в лицах и судьбах. История парижских кладбищ, жизнь Франсуа де ла Шеза, могилы выдающихся людей — на нашей прогулке вы поймете, почему это место притягивает столько гостей.
Активная и познавательная прогулка по французской столице для тех, кто не любит стоять на месте
Как успеть увидеть всё самое интересное в таком многогранном городе, как Париж? Даже если вы не ограничены во времени, в первые дни пребывания во французской столице впечатления сыплются градом. Мечта упорядочить хаос в голове и рассмотреть неповторимые уголки города, узнать главные факты из истории Парижа осуществима: достаточно встать на сигвей и прокатиться с ветерком по старинным улицам!
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Работа с закрытыми государственными архивами позволила мне узнать великие парижские тайны. Я с радостью поделюсь ими на экскурсии вдоль бывшей крепостной стены Парижа. Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории. А фоном для рассказов станут улицы, площади и скрытые дворики квартала Марэ.
Прикоснуться к истории, узнать о повседневной жизни горожан и приобрести редкие и прекрасные вещицы
Париж — столица уникальных магазинов и бутиков, украшенных на самый разный манер и торгующих порой необыкновенными вещами. На моей экскурсии вы познакомитесь с живым историческим Парижем, рассмотрите содержимое старинных прилавков и полюбуетесь аутентичными вывесками. Я расскажу об истории этих товаров, о привычках и обычаях парижан — и вы словно перенесетесь в прошлое и откроете для себя быт французской столицы XVIII-XIX веков.
Городские истории и истинная парижская атмосфера на авторской экскурсии по старинным кварталам
Идея прогулки родилась в долгих скитаниях и размышлениях о том, как составить идеально-оригинальный маршрут, соединяющий эстетическую и историческую часть для любителей проникать в самую суть. И вуаля — вы погрузитесь в историю и атмосферу города, отдохнете от толпы и сделаете свои снимки Парижа «изнутри»!