7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Наталья читать дальше уменьшить по содержанию.



Мы провели четыре часа вместо оговоренных трех, Полина показала нам уголки и места, которые никогда не найдешь сам. Мы купили потрясающее печенье в красивых банках - отличный сувенир.



В конце экскурсии я попросила Полину помочь найти магазин нишевой парфюмерии, и она очень понятно рассказала, как туда добраться. Кажется нет темы, в которой Полина не ориентируется.



И не могу не отметить, что нашу четырех-часовую экскурсию Полина провела на английском, так как мой муж не владеет русским.



Спасибо, Полина!



Natalia & Claes, Sweden Заказывая экскурсию, я связалась с Полиной, и попросила ее несколько сместить акценты на Крытые Галереи Парижа, она охотно согласилась и преподнесла нам незабываемую эскурсию, одновременно relaxing по настроению и насыщенную Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Отличная Экскурсия. Подходит для тех, кто любит изучать город или страну не только по главным достопримечательностям. Мы побывали в парках,где отдыхают парижане,скрытых от туристов. Во время экскурсии посетили рынок, где купили вкуснейший сыр, имели поздний бранч в излюбленном французами итальянском кафе, посетили вафельную и кондитерскую. Все это сопровождалось историческими рассказами Полины о Париже и сегодняшних парижанах. Спасибо большое,нам понравилось! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Anastasia Мы выбрали гастрономическую экскурсию и не пожалели - она была наполнена ароматами французских сыров и шоколада, приправлена интересными рассказами Полины о жизни парижан, такая же яркая, как самые вкусные макарони, которые мы попробовали в Париже. Узкие парижские улочки, местные рынки с разнообразными деликатесами, прогулка по Люксембургскому саду… Экскурсия была чудесной и даже немного романтичной! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Светлана Попробовать знаменитые пирожные Pierre Herme, крем карамель a la fleur de sel, конфитюр Vin de Porto, сыр Comte и ещё много-много всяких вкусностей Вы можете с приятной Полиной! Эта экскурсия о парижанах, о их нравах, быте, о вкусах. Полина поделилась с нами рецептами блюд французской кухни. Очень милая девушка! Спасибо большое. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Большое спасибо Полине за экскурсию! Замечательно было пройти по утреннему Парижу с таким милым экскурсоводом и почувствовать настоящую жизнь города. Полина дала много полезной информации, которая, кстати, помогла нам в последующие дни в Париже. Очень рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет