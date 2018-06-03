7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Париж глазами парижанки: прогулка по кварталу Маре

Атмосферная экскурсия по одному из самых колоритных и стильных уголков столицы
Маре — это тысячи извилистых улочек и обилие старинных особняков парижской знати. Сюда едут за дизайнерскими вещицами, на прогулку или просто за вдохновением.

Я приглашаю вас познакомиться с колоритом Маре! Заглянуть в еврейскую часть квартала и полюбоваться синагогой в стиле модерн. Зайти в модные кафе и по желанию попробовать фалафель и льежские вафли.
4.7
9 отзывов
Париж глазами парижанки: прогулка по кварталу Маре
Париж глазами парижанки: прогулка по кварталу Маре
Париж глазами парижанки: прогулка по кварталу Маре

Описание экскурсии

  • Прогулка по узким улочкам Маре, сохранившим облик старого Парижа
  • Знакомство с еврейской частью квартала — синагога в стиле модерн и аутентичная выпечка
  • Район сексуальных меньшинств с дерзкими булочными и атмосферными барами
  • Сквер, где Шарль Азнавур посадил розу в честь возлюбленной
  • Модные кафе, где можно встретить французских кинозвёзд
  • Легенды о любвеобильной королеве Марго и старинных крепостных стенах Филиппа-Августа

Вы увидите:

  • Самый колоритный крытый рынок Парижа 17 века
  • Средневековый замок-особняк королевы Марго
  • Развалины крепости 12 века
  • Винтажные и дизайнерские бутики
  • Сквер у музея Пикассо

И по желанию попробуете:

  • Лучший фалафель Парижа
  • Еврейскую выпечку
  • Лимонную тарталетку высотой 20 см
  • Золотистые льежские вафли с мадагаскарской ванилью
  • Сливочное мороженое и нежнейшие крепы

Организационные детали

Еда в кафе оплачивается отдельно и по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 892 туристов
Париж… Так случилось, что он занял невероятно важное место в моей жизни. Совершая своё первое путешествие в город мечты, я повстречала здесь свою любовь. Так Париж стал моей второй родиной,
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городом любви, лёгкого трепета, надежды и встреч с любимым человеком. Я базирую своё мастерство на безграничной любви к Франции, недюжинном любопытстве и тяге к познанию всего нового и интригующего, ненасытной жажде общения и коммуникации и желании познакомить поближе с Парижем как можно большее число путешественников. Приглашаю вас на индивидуальные прогулки по столице прекрасной Франции, чтобы полюбить Париж всем сердцем — так, как люблю его я!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Заказывая экскурсию, я связалась с Полиной, и попросила ее несколько сместить акценты на Крытые Галереи Парижа, она охотно согласилась и преподнесла нам незабываемую эскурсию, одновременно relaxing по настроению и насыщенную
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по содержанию.

Мы провели четыре часа вместо оговоренных трех, Полина показала нам уголки и места, которые никогда не найдешь сам. Мы купили потрясающее печенье в красивых банках - отличный сувенир.

В конце экскурсии я попросила Полину помочь найти магазин нишевой парфюмерии, и она очень понятно рассказала, как туда добраться. Кажется нет темы, в которой Полина не ориентируется.

И не могу не отметить, что нашу четырех-часовую экскурсию Полина провела на английском, так как мой муж не владеет русским.

Спасибо, Полина!

Natalia & Claes, Sweden

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О
Отличная Экскурсия. Подходит для тех, кто любит изучать город или страну не только по главным достопримечательностям. Мы побывали в парках,где отдыхают парижане,скрытых от туристов. Во время экскурсии посетили рынок, где купили вкуснейший сыр, имели поздний бранч в излюбленном французами итальянском кафе, посетили вафельную и кондитерскую. Все это сопровождалось историческими рассказами Полины о Париже и сегодняшних парижанах. Спасибо большое,нам понравилось!
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Anastasia
Мы выбрали гастрономическую экскурсию и не пожалели - она была наполнена ароматами французских сыров и шоколада, приправлена интересными рассказами Полины о жизни парижан, такая же яркая, как самые вкусные макарони, которые мы попробовали в Париже. Узкие парижские улочки, местные рынки с разнообразными деликатесами, прогулка по Люксембургскому саду… Экскурсия была чудесной и даже немного романтичной!
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Светлана
Попробовать знаменитые пирожные Pierre Herme, крем карамель a la fleur de sel, конфитюр Vin de Porto, сыр Comte и ещё много-много всяких вкусностей Вы можете с приятной Полиной! Эта экскурсия о парижанах, о их нравах, быте, о вкусах. Полина поделилась с нами рецептами блюд французской кухни. Очень милая девушка! Спасибо большое.
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И
Большое спасибо Полине за экскурсию! Замечательно было пройти по утреннему Парижу с таким милым экскурсоводом и почувствовать настоящую жизнь города. Полина дала много полезной информации, которая, кстати, помогла нам в последующие дни в Париже. Очень рекомендую.
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А
14 августа были с Полиной на экскурсии по кварталу Марэ. Были с 2 подростками, понравилось и им и нам с мужем. Просто, понятно, весело и комфортно. Рекомендую.
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