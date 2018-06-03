7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Маре — это тысячи извилистых улочек и обилие старинных особняков парижской знати. Сюда едут за дизайнерскими вещицами, на прогулку или просто за вдохновением.
Я приглашаю вас познакомиться с колоритом Маре! Заглянуть в еврейскую часть квартала и полюбоваться синагогой в стиле модерн. Зайти в модные кафе и по желанию попробовать фалафель и льежские вафли.
Я приглашаю вас познакомиться с колоритом Маре! Заглянуть в еврейскую часть квартала и полюбоваться синагогой в стиле модерн. Зайти в модные кафе и по желанию попробовать фалафель и льежские вафли.
Описание экскурсии
- Прогулка по узким улочкам Маре, сохранившим облик старого Парижа
- Знакомство с еврейской частью квартала — синагога в стиле модерн и аутентичная выпечка
- Район сексуальных меньшинств с дерзкими булочными и атмосферными барами
- Сквер, где Шарль Азнавур посадил розу в честь возлюбленной
- Модные кафе, где можно встретить французских кинозвёзд
- Легенды о любвеобильной королеве Марго и старинных крепостных стенах Филиппа-Августа
Вы увидите:
- Самый колоритный крытый рынок Парижа 17 века
- Средневековый замок-особняк королевы Марго
- Развалины крепости 12 века
- Винтажные и дизайнерские бутики
- Сквер у музея Пикассо
И по желанию попробуете:
- Лучший фалафель Парижа
- Еврейскую выпечку
- Лимонную тарталетку высотой 20 см
- Золотистые льежские вафли с мадагаскарской ванилью
- Сливочное мороженое и нежнейшие крепы
Организационные детали
Еда в кафе оплачивается отдельно и по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 892 туристов
Париж… Так случилось, что он занял невероятно важное место в моей жизни. Совершая своё первое путешествие в город мечты, я повстречала здесь свою любовь. Так Париж стал моей второй родиной,
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Заказывая экскурсию, я связалась с Полиной, и попросила ее несколько сместить акценты на Крытые Галереи Парижа, она охотно согласилась и преподнесла нам незабываемую эскурсию, одновременно relaxing по настроению и насыщенную
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О
Отличная Экскурсия. Подходит для тех, кто любит изучать город или страну не только по главным достопримечательностям. Мы побывали в парках,где отдыхают парижане,скрытых от туристов. Во время экскурсии посетили рынок, где купили вкуснейший сыр, имели поздний бранч в излюбленном французами итальянском кафе, посетили вафельную и кондитерскую. Все это сопровождалось историческими рассказами Полины о Париже и сегодняшних парижанах. Спасибо большое,нам понравилось!
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Мы выбрали гастрономическую экскурсию и не пожалели - она была наполнена ароматами французских сыров и шоколада, приправлена интересными рассказами Полины о жизни парижан, такая же яркая, как самые вкусные макарони, которые мы попробовали в Париже. Узкие парижские улочки, местные рынки с разнообразными деликатесами, прогулка по Люксембургскому саду… Экскурсия была чудесной и даже немного романтичной!
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Попробовать знаменитые пирожные Pierre Herme, крем карамель a la fleur de sel, конфитюр Vin de Porto, сыр Comte и ещё много-много всяких вкусностей Вы можете с приятной Полиной! Эта экскурсия о парижанах, о их нравах, быте, о вкусах. Полина поделилась с нами рецептами блюд французской кухни. Очень милая девушка! Спасибо большое.
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И
Большое спасибо Полине за экскурсию! Замечательно было пройти по утреннему Парижу с таким милым экскурсоводом и почувствовать настоящую жизнь города. Полина дала много полезной информации, которая, кстати, помогла нам в последующие дни в Париже. Очень рекомендую.
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А
14 августа были с Полиной на экскурсии по кварталу Марэ. Были с 2 подростками, понравилось и им и нам с мужем. Просто, понятно, весело и комфортно. Рекомендую.
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