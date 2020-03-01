Елена проводит ещё 8 экскурсий

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  4. Квартал Марэ — опасные связи

Узнать об интригах, секретах и громких скандалах на прогулке по легендарному кварталу Парижа

Елена
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Елена – ваш гид
Что скрывает Марэ? Вы увидите роскошные особняки, парки и скверы и услышите о взлетах и падениях ордена тамплиеров, удивительных приключениях колье Марии-Антуанетты и необычных развлечениях королевского двора.

Я проведу вас неизвестными туристам тропами и расскажу об истории квартала и его современной жизни.
От 92 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Встреча — площадь Hotel de ville
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Квартал Марэ — опасные связи
Квартал Марэ — опасные связи

Что вас ожидает

Городское «Болото»
Марэ видел тамплиеров и Екатерину Медичи, застал блистательный период правления Людовика XIV и Великую французскую революцию. По его улицам прогуливались писатели мадам де Севинье и Виктор Гюго, здесь квартировали герои Александра Дюма и граф Калиостро. Вы осмотрите все знаковые места: площадь мэрии города Парижа, особняк Бовэ, площадь Вогезов, деревню Сан-Поль, Карнавале, церковь Сан-Поль-Cан-Луи — и услышите множество удивительных фактов. Мы поговорим о тайных забавах королевского двора эпохи мушкетеров и самом скандальном криминальном деле, потрясшем Париж XVII века, о реальной истории взятии Бастилии и знаменитых узниках королевской тюрьмы.

Петляя лабиринтами живописных улиц и проникая за кулисы парадных фасадов особняков, мы будем оживлять события, навсегда изменившие ход истории Франции. Я расскажу о заседаниях тайного клуба, членами которого были литературные гении XIX века, и поделюсь уморительной историей духовника одного из французских королей. Вы узнаете, что случилось с колье Марии-Антуанетты и какие предсказания Нострадамуса оказались правдивы.

Организационные детали

  • C учетом большого количества пикантных подробностей экскурсия не предназначена для детей и подростков
  • Я могу бесплатно сделать фотографии на профессиональную технику — предупредите меня заранее, если хотите получить снимки на память о прогулке
Квартал Марэ — опасные связи
Квартал Марэ — опасные связи
Квартал Марэ — опасные связи
Квартал Марэ — опасные связи
Квартал Марэ — опасные связи
Квартал Марэ — опасные связи
Квартал Марэ — опасные связи
Квартал Марэ — опасные связи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — площадь Hotel de ville.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
С 2005 года живу и работаю в Париже. Город с многовековой историей хранит великое множество тайн и секретов. У каждого Париж свой – eдинственный и неповторимый. Я приглашаю вас на встречу с городом-праздником, куда хочется возвращаться снова и снова!
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Елена проводит ещё 8 экскурсий

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