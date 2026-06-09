Елена проводит ещё 8 экскурсий

Экскурсия по Маре раскрывает тайны Парижа: от роскошных особняков до захватывающих историй о тамплиерах и колье Марии-Антуанетты.Прогулка по улицам, где творили Виктор Гюго и мадам де Севинье, позволит прикоснуться к

эпохам Людовика XIV и Великой французской революции. Площадь Вогезов, деревня Сан-Поль и церковь Сан-Поль-Сан-Луи - лишь часть маршрута. Необычные развлечения королевского двора и знаменитые узники Бастилии оживут в рассказах. Экскурсия не предназначена для детей, но подарит массу впечатлений взрослым

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Описание экскурсии

По следам истории

Маре видел тамплиеров и Екатерину Медичи, застал блистательный период правления Людовика XIV и Великую французскую революцию. По его улицам прогуливались писатели мадам де Севинье и Виктор Гюго, здесь квартировали герои Александра Дюма и граф Калиостро. Вы осмотрите все знаковые места: площадь мэрии города Парижа, особняк Бовэ, площадь Вогезов, деревню Сан-Поль, Карнавале, церковь Сан-Поль-Cан-Луи — и услышите множество удивительных фактов. Мы поговорим о тайных забавах королевского двора эпохи мушкетеров и самом скандальном криминальном деле, потрясшем Париж XVII века, о реальной истории взятии Бастилии и знаменитых узниках королевской тюрьмы.

Петляя лабиринтами живописных улиц и проникая за кулисы парадных фасадов особняков, мы будем оживлять события, навсегда изменившие ход истории Франции. Я расскажу о заседаниях тайного клуба, членами которого были литературные гении XIX века, и поделюсь уморительной историей духовника одного из французских королей. Вы узнаете, что случилось с колье Марии-Антуанетты и какие предсказания Нострадамуса оказались правдивы.

Организационные детали