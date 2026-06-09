Елена проводит ещё 8 экскурсий

Узнайте, что скрывает Маре: роскошные особняки, скандальные истории и тайные клубы. Погрузитесь в атмосферу Парижа и его удивительные события
Экскурсия по Маре раскрывает тайны Парижа: от роскошных особняков до захватывающих историй о тамплиерах и колье Марии-Антуанетты.
Прогулка по улицам, где творили Виктор Гюго и мадам де Севинье, позволит прикоснуться к читать дальшеуменьшить
эпохам Людовика XIV и Великой французской революции. Площадь Вогезов, деревня Сан-Поль и церковь Сан-Поль-Сан-Луи - лишь часть маршрута. Необычные развлечения королевского двора и знаменитые узники Бастилии оживут в рассказах. Экскурсия не предназначена для детей, но подарит массу впечатлений взрослым
Маре видел тамплиеров и Екатерину Медичи, застал блистательный период правления Людовика XIV и Великую французскую революцию. По его улицам прогуливались писатели мадам де Севинье и Виктор Гюго, здесь квартировали герои Александра Дюма и граф Калиостро. Вы осмотрите все знаковые места: площадь мэрии города Парижа, особняк Бовэ, площадь Вогезов, деревню Сан-Поль, Карнавале, церковь Сан-Поль-Cан-Луи — и услышите множество удивительных фактов. Мы поговорим о тайных забавах королевского двора эпохи мушкетеров и самом скандальном криминальном деле, потрясшем Париж XVII века, о реальной истории взятии Бастилии и знаменитых узниках королевской тюрьмы.
Петляя лабиринтами живописных улиц и проникая за кулисы парадных фасадов особняков, мы будем оживлять события, навсегда изменившие ход истории Франции. Я расскажу о заседаниях тайного клуба, членами которого были литературные гении XIX века, и поделюсь уморительной историей духовника одного из французских королей. Вы узнаете, что случилось с колье Марии-Антуанетты и какие предсказания Нострадамуса оказались правдивы.
Организационные детали
C учетом большого количества пикантных подробностей экскурсия не предназначена для детей и подростков
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
площадь Hotel de ville
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3079 туристов
Меня зовут Елена, с 2005 года я живу и работаю в Париже. Этот город стал для меня не просто домом, а пространством бесконечного вдохновения. У каждого свой Париж. Мой — читать дальшеуменьшить
связан с историей, искусством и желанием делиться открытиями.
Я приглашаю вас на встречу с этим городом-праздником, который раскрывается постепенно — в архитектуре, деталях, историях, спрятанных за знакомыми улицами.
Много лет я серьёзно изучаю историю Франции: курс по истории искусств в Школе Лувра, участие в исторических конференциях, чтение трудов французских исследователей и работа с архивными источниками легли в основу моих экскурсий.
Мои прогулки — это не просто маршруты, а встречи с Парижем, который удивляет, трогает и остаётся с вами навсегда. Потому что настоящий Париж — это праздник, который живёт внутри и никогда не заканчивается.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Victoria
Экскурсия была отличная! Всё прошло очень интересно, познавательно и на высоком уровне. Отдельно хочется поблагодарить экскурсовода Елену — она настоящий профессионал своего дела, прекрасно владеет материалом и умеет увлекательно рассказывать. Остались только самые приятные впечатления. Очень рекомендую!
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Е
Елена
отличная экскурсия, свежо и интересно. хороший маршрут
Елена
Ответ организатора:
Елена, благодарю за тёплые слова. Мне очень приятно, что прогулка пришлась Вам по душе. Буду искренне рада новой встрече в Париже.
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Г
Гульнара
Спасибо за экскурсию, было очень увлекательно с экскурсоводом Еленой! Рекомендую!
Елена
Ответ организатора:
Благодарю Вас, Гульнара, за тёплый отзыв об одной из моих самых любимых экскурсий. Мне было очень приятно поделиться своими знаниями и историями!
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Марина
Чудесная экскурсия с Еленой. Она не только прекрасный гид, но и яркая актриса, все спланировано умно и интересно, проведено эмоционально и с любовью к Парижу. Мы долго не забудем эту экскурсию. Очень рекомендуем. Даже дрожь по коже проходила от некоторых мест и историй.
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М
Мария
Елена прекрасный гид и очень приятная девушка) 2 часа с ней пролетели как 1 миг! С первых минут создает дружескую, непринужденную атмосферу. Экскурсия очень познавательная, материал эксклюзивный - такое не найдешь в путеводителях или Википедии.
Обязательно еще погуляем с Леной по Парижу в мою следующую поездку❤️
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Андрей
Елена очень грамотный гид, увлеченный своим делом! Всем рекомендуем 😌