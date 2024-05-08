Модные экскурсии о стиле в Париже

Найдено 7 экскурсий в категории «Мода» в Париже на русском языке, цены от €130, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
Бутики, бренды, фэшн-истории, Галери Лафайет, смотровая с видом на Эйфелеву башню и эффектные кадры
Начало: На Вандомской площади
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
160 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
История, архитектура, декор и модные магазины
Начало: по договорённости
Сегодня в 10:30
11 июня в 15:30
222178 за всё до 4 чел.
Париж и мода - дуэт на века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Париж и мода - дуэт на века
Узнаём историю высокой моды, гуляя по кварталам её столицы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
190 за всё до 10 чел.
Золотой треугольник Парижа: мода и история
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Золотой треугольник Парижа: мода и история
Прочувствовать роскошь и стиль французской столицы за 2,5 часа
Начало: От СТ.М. George V
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
180 за всё до 5 чел.
Старинные бутики и лавки Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Старинные бутики и лавки Парижа
Прикоснуться к истории, узнать о повседневной жизни горожан и приобрести редкие и прекрасные вещицы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 130 за всё до 10 чел.
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Экскурсия выходного дня в поисках диковинок и вещей с удивительной историей
350 за всё до 3 чел.
Костюмированная фотоэкскурсия по Парижу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Костюмированная фотоэкскурсия по Парижу
Прогуляться в историческом платье, узнать про гардероб королевы и получить эффектные снимки
Начало: В районе Лувра
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
199 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    8 мая 2024
    Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
    Все было здорово, нам очень понравилось
  • N
    Natalia
    29 января 2024
    Париж и мода - дуэт на века
    Одна из лучших и интересных экскурсий. Если вы интересуетесь модой, историей моды, Елена откроет для вас целый мир знаний в этой области. Искренне рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    31 декабря 2023
    Золотой треугольник Парижа: мода и история
    Мы брали несколько экскурсий по Парижу и музеем, - это экскурсия была самой легкой и запоминающейся. Проходила, так, как будто
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    мы встретились с подругой, которая стала экскурсоводом. Мы задавали много своих вопросов, заглядывали в кафе и магазины Было очень непринужденно и увлекательно. Спасибо огромное. Рекомендую всем, кто хочет расслабиться и просто погулять по Парижу с интересными рассказами и историей.

  • Е
    Елена
    20 ноября 2023
    Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
    Нам очень не повезло с погодой - лил сильный дождь. Но очень повезло с экскурсоводом. Александр поразил знанием как истории,
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    так и самого города. Мы увидели такие уголки Парижа, в которые мы сами ни за что не попали. Бывали в городе много раз, но не знали, что такие места существуют. Александр - очень интересный рассказчик. Очень рекомендуем данную экскурсию и Александра, как экскурсовода. Судя по его образованности и манере изложения все экскурсии у него очень интересные. Если будем в Париже еще раз, обязательно пойдем с ним снова по городу. Помимо всего Александр зашел за нами в отель, хотя отель был достаточно далеко от места старта экскурсии. По дороге он рассказал много увлекательного о местах, которые мы проходили и об истории Франции и Парижа. В конце Александр посоветовал отличное кафе для обеда. В общем сильно-сильно рекомендуем и передаем привет Александру.

  • Г
    Гузаль
    26 сентября 2023
    Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
    Было интересно посетить настоящие броканты, которые несомненно отличаются от парижского рынка Сент Уан, где все уже разложено и стоит втридорога. Дина и Юля знают куда ехать и мы купили на этих блошках несколько интересных вещиц за сущие гроши. Спасибо гидам!
  • Н
    Надежда
    5 июня 2023
    Париж и мода - дуэт на века
    Елена великолепный рассказчик! Она познакомила меня и моих детей с модой через историю Франции. С ней было легко и интересно.
  • O
    Olha
    3 июня 2023
    Париж и мода - дуэт на века
    Хотим искренне поблагодарить Елену за прекраснейшую экскурсию! Мне и моим дочерям было крайне интересно и познавательно прикоснуться к миру моды,
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    и истории ее развития. Елена удивительный экскурсовод, тонко чувствующий настроение и обладающий энциклопедическими знаниями в этой области. Кроме того она очень интеллигентный и приятный во всех отношениях человек! Спасибо еще раз большое!

  • Е
    Елена
    30 июля 2021
    Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
    Остановили свой выбор именно на Александре, и остались очень довольны, очень понравилась экскурсия по пассажам и галереям! как же здорово
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    было побродить по уютным улочкам Парижа, куда вы сами вряд-ли попадете, послушать и окунуться в ту эпоху, прочувствовать очарование Парижа. Александр сделал сопровождение прогулки очень интересным и информативным, обладает способностью рассказывать увлекательно и! Правда, узнала много нового, и в след. Раз обязательно возьму пару экскурсий именно у Александра)))) спасибо, вашему сайту)

  • А
    Александр
    22 февраля 2020
    Старинные бутики и лавки Парижа
    Очень здорово, что эта экскурсия — она не про внешнее, а про внутреннее, про дух Парижа, про его особенности. Все
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    достопримечательности уже посмотрели, а вот о жизни и развлечениях того времени знаешь мало. Эта экскурсия в компактном виде погружает в жизнь Парижан недалёкого прошлого, в их обычаи, этикет, привычки. Почему появлялись пассажи, где самые секретные и куртуазные магазинчики с историей, где покупать настоящие подарочки, которые не стыдно подарить даже парижанину-снобу. Очень рекомендую.

  • К
    Катерина
    17 февраля 2020
    Старинные бутики и лавки Парижа
    Неожиданно образовалось свободное врем и прогулку организовывали буквально вечером накануне, спасибо большое Евгении за оперативный отклик. Сама экскурсия очень понравилась, необычный и неутомительный маршрут. Все было на высоте!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Мода»

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  2. Лувр
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Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
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Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Мода», 35 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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