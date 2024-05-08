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По популярности
Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
Бутики, бренды, фэшн-истории, Галери Лафайет, смотровая с видом на Эйфелеву башню и эффектные кадры
Начало: На Вандомской площади
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€160 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
История, архитектура, декор и модные магазины
Начало: по договорённости
Сегодня в 10:30
11 июня в 15:30
222€178 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Париж и мода - дуэт на века
Узнаём историю высокой моды, гуляя по кварталам её столицы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Золотой треугольник Парижа: мода и история
Прочувствовать роскошь и стиль французской столицы за 2,5 часа
Начало: От СТ.М. George V
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Старинные бутики и лавки Парижа
Прикоснуться к истории, узнать о повседневной жизни горожан и приобрести редкие и прекрасные вещицы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Экскурсия выходного дня в поисках диковинок и вещей с удивительной историей
€350 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Костюмированная фотоэкскурсия по Парижу
Прогуляться в историческом платье, узнать про гардероб королевы и получить эффектные снимки
Начало: В районе Лувра
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€199 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр8 мая 2024Все было здорово, нам очень понравилось
- NNatalia29 января 2024Одна из лучших и интересных экскурсий. Если вы интересуетесь модой, историей моды, Елена откроет для вас целый мир знаний в этой области. Искренне рекомендую.
- ТТатьяна31 декабря 2023Мы брали несколько экскурсий по Парижу и музеем, - это экскурсия была самой легкой и запоминающейся. Проходила, так, как будто
- ЕЕлена20 ноября 2023Нам очень не повезло с погодой - лил сильный дождь. Но очень повезло с экскурсоводом. Александр поразил знанием как истории,
- ГГузаль26 сентября 2023Было интересно посетить настоящие броканты, которые несомненно отличаются от парижского рынка Сент Уан, где все уже разложено и стоит втридорога. Дина и Юля знают куда ехать и мы купили на этих блошках несколько интересных вещиц за сущие гроши. Спасибо гидам!
- ННадежда5 июня 2023Елена великолепный рассказчик! Она познакомила меня и моих детей с модой через историю Франции. С ней было легко и интересно.
- OOlha3 июня 2023Хотим искренне поблагодарить Елену за прекраснейшую экскурсию! Мне и моим дочерям было крайне интересно и познавательно прикоснуться к миру моды,
- ЕЕлена30 июля 2021Остановили свой выбор именно на Александре, и остались очень довольны, очень понравилась экскурсия по пассажам и галереям! как же здорово
- ААлександр22 февраля 2020Очень здорово, что эта экскурсия — она не про внешнее, а про внутреннее, про дух Парижа, про его особенности. Все
- ККатерина17 февраля 2020Неожиданно образовалось свободное врем и прогулку организовывали буквально вечером накануне, спасибо большое Евгении за оперативный отклик. Сама экскурсия очень понравилась, необычный и неутомительный маршрут. Все было на высоте!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Мода»
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