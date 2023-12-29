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Описание
Музей Орсе - один из самых завораживающих, с невероятной коллекцией работ импрессионистов и постимпрессионистов. Во время экскурсии перед вами засверкают главные сокровища музея: картины Эдуарда Мане, Клода Моне, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Поля Гогена, Винсента Ван Гога и других прославленных художников.
В ходе экскурсии вы познакомитесь с изысканным зданием музея Орсе и погрузитесь в увлекательную историю зарождения современного искусства. Вас увлечёт Париж 19 века - город-праздник, а импрессионисты закружат в волшебном танце, сотканном из магии момента и света.
Путь к шедеврам импрессионизма вы начнёте с картин французских академистов, чтобы понять, с чем боролись и за что выступали смелые художники-новаторы. Основной акцент, разумеется, мы сделаем на выдающихся работах импрессионистов: «Завтрак на траве» Мане, «Бал в Мулен де ля Галет» Ренуара, балерины Дега, работы из цикла «Руанский собор» и знаменитые кувшинках Моне - гениальные полотна, поражающие игрой форм, цвета и света. Затем мы перейдём к захватывающим полотнам Ван Гога и Гогена, а также познакомимся с экспозицией работ пуантилистов и творениями Родена, одного из основоположников и законодателей современной скульптуры.
Музей Орсе - это настоящая машина времени. Мы побываем в красивом Париже рубежа 19-20 вв., где расцветает новый художественный стиль, в городе, который полнится талантами. Дух того времени вы прочувствуете в деталях картин, фактах из жизни художников и даже в оттенках полотен. Ведь недаром в Париже говорят: «Лувр уважают, а Орсе любят».
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 13:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.