Экскурсии Парижа об истории и архитектуре

Найдено 66 экскурсий в категории «История и архитектура» в Париже на русском языке, цены от €30, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
40 отзывов
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5247 за человека
Левый берег - царство бедных, умных и счастливых
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
31 отзыв
Левый берег Парижа: путешествие по царству бедных, умных и счастливых
Откройте неизведанный Париж: Левый берег с его историческими улицами, культурными памятниками и легендарными кафе ждет вас
Начало: Place Monge
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
294 за всё до 5 чел.
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
Прогулка по 16-му округу Парижа, где жили русские эмигранты. Узнайте о Набокове, Юсупове, Гиппиус и других. Погружение в атмосферу ар-нуво
Начало: Boulevard Exelmans 50
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Квартал Маре (Marais). Париж XVII столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Квартал Маре: живая история Парижа XVII столетия
Знакомство с историческим сердцем Парижа, где каждый камень дышит историей, а улицы шепчут легенды
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
36 отзывов
Групповая прогулка по Пер-Лашез: история и коты
Уникальная экскурсия по Пер-Лашез: откройте тайны Эдит Пиаф, Оскара Уайльда и встреча с котами
Начало: На площади Gambetta
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
45 за человека
Символы Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Символы Парижа
Путешествие от Средневековья до наших дней, раскрывающее историю и колорит Парижа. Узнайте о легендарных памятниках и их значении
Начало: У Оперы Гарнье
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от 130 за всё до 10 чел.
Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
Самые секретные и интересные места, спрятанные, как говорят французы, южнее Сены
Начало: собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Улица Муфтар: парижский Арбат
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
66 отзывов
Улица Муфтар в Париже: путешествие сквозь время и культуру
Погрузитесь в атмосферу улицы Муфтар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Латинском квартале
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 174 за всё до 5 чел.
Тайны острова Сите
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Тайны острова Сите: Собор, Консьержери, Сент-Шапель
Погрузитесь в историю Парижа на острове Сите. Узнайте о средневековых тайнах, посетите Собор Парижской Богоматери, Консьержери и Сент-Шапель
Начало: У входа в Собор Парижской Богоматери
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 180 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия по Русскому кладбищу под Парижем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Авторская экскурсия по Русскому кладбищу под Парижем
Посетить кладбище Сент-Женевьев-де-Буа и узнать о знаменитых мигрантах из бывшей Российской империи
Начало: На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Начало: У Эйфелевой башни
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
180 за всё до 4 чел.
Париж с высоты в квартале Марэ
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
27 отзывов
Парижский квартал Марэ: историческое путешествие и виды с высоты
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
Начало: У метро Bastille
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
39 за человека
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Начало: В районе станции метро Place de la Bastille, подхо...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке
Глубокое исследование квартала, полного несправедливо недооцененных достопримечательностей
Начало: В районе метро Гобелены
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 80 за всё до 6 чел.
Шарм и блеск Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Шарм и блеск Парижа
История Парижа как столицы французского королевства на маршруте от Оперы Гарнье до Дома Инвалидов
Начало: У Оперы Гарнье
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
155 за всё до 4 чел.
Маленький Версаль в Париже
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Маленький Версаль в Париже
Сбежать от городского шума на экскурсии в живописном парке, бывшей резиденции королей
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 72 за всё до 6 чел.
Покорение Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Покорение Эйфелевой башни
Посетить визитную карточку Франции и услышать связанные с ней удивительные истории
Начало: Рядом с Эйфелевой башней
16 июня в 09:00
17 июня в 09:30
от 170 за всё до 10 чел.
По историческому центру Парижа - на велосипедах
🚲 На велосипеде
скидка
9%
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
По историческому центру Парижа - на велосипедах
Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми разных эпох на групповой экскурсии
Начало: В районе центра Помпиду
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
9687 за человека
В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
Побывать в резиденции французских монархов в компании экс-сотрудника Версальского музея
11 июня в 16:30
12 июня в 16:30
534 за всё до 6 чел.
Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
Погулять по легендарному району и погрузиться в его творческую атмосферу в компании художницы
Начало: У метро Blanche
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
180144 за всё до 5 чел.
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
Бутики, бренды, фэшн-истории, Галери Лафайет, смотровая с видом на Эйфелеву башню и эффектные кадры
Начало: На Вандомской площади
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
160 за всё до 4 чел.
Прогулка в атмосфере Марэ
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
60 отзывов
Прогулка по историческому кварталу Марэ: путешествие в сердце Парижа
Исследуйте культурное наследие Парижа в квартале Марэ, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и легенды
Начало: На мосту Arcole
16 июня в 09:30
20 июня в 09:30
200170 за всё до 10 чел.
Париж Сергея Дягилева: авторская экскурсия по местам «Ballets Russes»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Париж Сергея Дягилева: погружение в эпоху «Ballets Russes»
Уникальная возможность пройти по местам, где зарождались тенденции мирового искусства и балета, вместе с великим импресарио
Начало: На Place de la Reine Astrid
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Прогулка по Марэ: средневековая история и архитектура Парижа
Исследуйте средневековый Париж на экскурсии по кварталу Марэ с рассказами о знати и религиозных конфликтах
Начало: У Hôtel de Ville
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 160112 за всё до 10 чел.
Монмартр в лучах заката
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Закатный Монмартр: экскурсия по историческому району
Исследуйте Монмартр в сумерках, где каждый уголок наполнен историей, искусством и кинематографическими сюжетами
Начало: У метро Blanche
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
10 июня в 17:00
40 за человека
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
Пройтись по самым изящным кварталам города и получить профессиональные фотографии
Начало: У метро Bir-Hakem
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
Пройти по следам импрессионистов и посмотреть, чем живёт самый колоритный район Парижа (мини-группа)
Начало: На станции метро «Abbesses»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
70 за человека
Опасные связи - Марэ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Опасные связи - Марэ
Узнать об интригах, секретах и громких скандалах на прогулке по легендарному кварталу Парижа
Начало: площадь Hotel de ville
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 5 чел.
Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты
Узнать историю и изучить архитектуру главного французского собора
Начало: На площади Нотр Дам де Пари
16 июня в 13:00
18 июня в 13:00
от 65 за всё до 15 чел.
Тайны Латинского квартала
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Путешествие по Латинскому кварталу: от Сорбонны до Пантеона
Загадки исторического района Парижа раскроются вам во время прогулки по Латинскому кварталу с экспертом
Начало: У входа в Люксембургский сад со стороны бульвара с...
16 июня в 09:30
20 июня в 09:30
200170 за всё до 10 чел.
Колыбель Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Колыбель Парижа
Знакомство с истоками города на прогулке по острову Сите и Левому берегу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
155 за всё до 6 чел.
Латинский квартал - интеллектуальный центр Парижа
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Латинский квартал Парижа: путешествие в сердце французской истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Парижа, исследуя Латинский квартал с его богатой историей и культурой
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 10:00
11 июня в 15:00
222178 за всё до 4 чел.
Квартал Сен-Жермен-де-Пре (Saint-Germain-des-Près)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Квартал Сен-Жермен-де-Пре (Saint-Germain-des-Près)
Простота и изящество средневековой архитектуры, прославленные жители и увлекательные истории
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
История, достопримечательности и уникальная атмосфера двух островов в сердце французской столицы
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Латинский квартал (Quartier latin)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Латинский квартал (Quartier latin)
Знакомство с историей и достопримечательностями старинного студенческого района
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Париж: с чего все начиналось
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Париж: с чего все начиналось
Эволюция французского образования и секрет Сорбонны - экскурсия по Латинскому кварталу
Начало: Статуя Карла Великого на коне перед входом в Собор...
13 июня в 14:00
14 июня в 16:00
240 за всё до 5 чел.
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
Лабиринт старых улочек с обшарпанными фасадами домов и истории об удивительных судьбах их жителей
Начало: Метро Hôtel de Ville
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
170 за всё до 8 чел.
Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Погружение в атмосферу Марэ: квартал с богатой историей и культурой
Загадки Марэ ждут вас: дворцовые интриги, исторические открытия и уникальные покупки в самом сердце Парижа
Начало: В районе метро Sully-Morland
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 5 чел.
Прогулка по 16-му округу: понять архитектуру Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Прогулка по 16-му округу: понять архитектуру Парижа
Погрузиться в эпицентр экспериментов начала 20 века и колыбель стилей ар-нуво, ар-деко и модернизм
Начало: В районе ст. метро Passy
Завтра в 10:30
15 июня в 10:30
150 за всё до 7 чел.
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
1 отзыв
По следам героев романа Гюго в Париже
Погрузитесь в атмосферу средневекового Парижа, исследуя места, ожившие на страницах романа Виктора Гюго
Начало: перед церковью Сен-Ёсташ
Расписание: во вторник в 10:00, в четверг в 11:00
18 июня в 10:00
20 июня в 11:00
32 за человека
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Побывать в «коконе парижской цивилизации» и взглянуть на город с нового ракурса
Начало: У фонтана Святого Мишеля
10 июня в 10:00
13 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Блеск и бурлеск Больших бульваров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Блеск и бурлеск Больших бульваров
Погрузиться в культурную жизнь Парижа в 19 - начале 20 века с профессиональным историком
Начало: возле Парижской Оперы
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
140 за всё до 10 чел.
Париж Наполеона: от революции до империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Париж Наполеона: от революции до империи
Пройтись по главным местам столицы и поговорить о тех, кто творил мировую историю
Начало: На 39 rue du Faubourg Saint-Honore
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Весёлая гора: богемные истории Монмартра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Весёлая гора: богемные истории Монмартра
Прогуляться по узким улочкам и в подробностях разобрать историю самого атмосферного района Парижа
Начало: У церкви Сен-Пьер-де-Монмартр
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
По следам Трех Мушкетеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
По следам Трех Мушкетеров
Знакомство с кварталом Сен-Жермен и творчеством Александра Дюма
Начало: Метро Ренн
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
174 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    По историческому центру Парижа - на велосипедах
    Всем рекомендую покататься с Дарьей по центру Парижа - незабываемые впечатления и яркие ощущения! Отличные, очень удобные велосипеды, темп передвижения
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    комфортный даже для тех, кто изначально не был уверен в своих силах. Увлекательное погружение в историю французской столицы и обсуждение насущных реалий: 3-х часов так мало, хотелось бы продолжить!

  • Я
    Яна
    5 июня 2024
    Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
    Просто потрясающе! Редко где можно встретить настолько разностороннего и интересного гида, который может так интересно падать материал. Полное погружение в атмосферу обеспечено, ходишь как в готической сказке)) В - восторг! Для сомневающихся — и - идти!
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Символы Парижа
    Интересная экскурсия, прогулялись, пофоткались.
  • М
    Максим
    4 июня 2024
    Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
    Были на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и с отличной подачей информации. Считаю
    читать дальше

    что экскурсии по кладбищу это отдельный вид искусства, погружение в историю людей и города с обратной стороны. Очень рекомендую всем, кто планирует свое посещение Парижа, сходить на кладбище Пер-Лашез с Катариной - замечательным экскурсоводом!)

    Были на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и с
  • А
    Андрей
    4 июня 2024
    Шарм и блеск Парижа
    Блестящая экскурсия с очень интересным гидом. Мы получили большое удовольствие от двух часовой прогулки. С удовольствием по рекомендуем и гида Оксана и ее экскурсию.
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Символы Парижа
    Очень комфортное общение. Анастасия умеет подстраиваться под настроение, темп слушателей. Информация преподносится доступно, понятно, запоминаемо. Спасибо, приятно время прошло:)
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке
    Экскурсия, лекция, прогулка, всё "в одном флаконе". Дарья индивидуально, познавательно и интересно проводит экскурсии. Всем советую!
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Левый берег - царство бедных, умных и счастливых
    Очень хорошая экскурсия. Дарья не давала скучать. Она знает столько много всего! Не переставала удивлять. Мы еще долго вспоминали ее рассказы. Дарью хочется слушать и слушать!
  • А
    Александр
    31 мая 2024
    Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
    Были на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому на Пер-Лашез, то однозначно пропустите много интересного. Катерина знает очень много про это место. Всем рекомендуем!
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  • K
    Ksenia
    29 мая 2024
    Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
    Экскурсия очень понравилась. Однозначно - на башню стоит идти только с сопровождением. Это больше чем просто осмотр башни, много узнали интересного о самом Эйфеле и истории Парижа.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «История и архитектура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
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  3. Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
  4. Квартал Маре (Marais). Париж XVII столетия
  5. Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
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