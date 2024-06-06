🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 3 часа 40 отзывов Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие Начало: У метро Опера Расписание: ежедневно в 10:00 52 € 47 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 31 отзыв Левый берег Парижа: путешествие по царству бедных, умных и счастливых Откройте неизведанный Париж: Левый берег с его историческими улицами, культурными памятниками и легендарными кафе ждет вас Начало: Place Monge € 294 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 38 отзывов Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже Прогулка по 16-му округу Парижа, где жили русские эмигранты. Узнайте о Набокове, Юсупове, Гиппиус и других. Погружение в атмосферу ар-нуво Начало: Boulevard Exelmans 50 € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 34 отзыва Квартал Маре: живая история Парижа XVII столетия Знакомство с историческим сердцем Парижа, где каждый камень дышит историей, а улицы шепчут легенды € 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 36 отзывов Групповая прогулка по Пер-Лашез: история и коты Уникальная экскурсия по Пер-Лашез: откройте тайны Эдит Пиаф, Оскара Уайльда и встреча с котами Начало: На площади Gambetta € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Индивидуальная экскурсия: Символы Парижа Путешествие от Средневековья до наших дней, раскрывающее историю и колорит Парижа. Узнайте о легендарных памятниках и их значении Начало: У Оперы Гарнье от € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен Самые секретные и интересные места, спрятанные, как говорят французы, южнее Сены Начало: собор Нотр Дам от € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 66 отзывов Улица Муфтар в Париже: путешествие сквозь время и культуру Погрузитесь в атмосферу улицы Муфтар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: В Латинском квартале от € 174 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 19 отзывов Тайны острова Сите: Собор, Консьержери, Сент-Шапель Погрузитесь в историю Парижа на острове Сите. Узнайте о средневековых тайнах, посетите Собор Парижской Богоматери, Консьержери и Сент-Шапель Начало: У входа в Собор Парижской Богоматери от € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Авторская экскурсия по Русскому кладбищу под Парижем Посетить кладбище Сент-Женевьев-де-Буа и узнать о знаменитых мигрантах из бывшей Российской империи Начало: На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 122 отзыва Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса Начало: У Эйфелевой башни € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 27 отзывов Парижский квартал Марэ: историческое путешествие и виды с высоты Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу Начало: У метро Bastille Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 € 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 44 отзыва Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны Начало: В районе станции метро Place de la Bastille, подхо... € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 10 отзывов Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке Глубокое исследование квартала, полного несправедливо недооцененных достопримечательностей Начало: В районе метро Гобелены от € 80 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 40 отзывов Шарм и блеск Парижа История Парижа как столицы французского королевства на маршруте от Оперы Гарнье до Дома Инвалидов Начало: У Оперы Гарнье € 155 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Маленький Версаль в Париже Сбежать от городского шума на экскурсии в живописном парке, бывшей резиденции королей от € 72 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов Покорение Эйфелевой башни Посетить визитную карточку Франции и услышать связанные с ней удивительные истории Начало: Рядом с Эйфелевой башней от € 170 за всё до 10 чел.

🚲 На велосипеде 9% скидка Мини-группа 3 часа 1 отзыв По историческому центру Парижа - на велосипедах Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми разных эпох на групповой экскурсии Начало: В районе центра Помпиду 96 € 87 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 3 отзыва В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа Побывать в резиденции французских монархов в компании экс-сотрудника Версальского музея € 534 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы Погулять по легендарному району и погрузиться в его творческую атмосферу в компании художницы Начало: У метро Blanche 180 € 144 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 1 отзыв Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц Бутики, бренды, фэшн-истории, Галери Лафайет, смотровая с видом на Эйфелеву башню и эффектные кадры Начало: На Вандомской площади € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3.5 часа 60 отзывов Прогулка по историческому кварталу Марэ: путешествие в сердце Парижа Исследуйте культурное наследие Парижа в квартале Марэ, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и легенды Начало: На мосту Arcole 200 € 170 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов Париж Сергея Дягилева: погружение в эпоху «Ballets Russes» Уникальная возможность пройти по местам, где зарождались тенденции мирового искусства и балета, вместе с великим импресарио Начало: На Place de la Reine Astrid € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Прогулка по Марэ: средневековая история и архитектура Парижа Исследуйте средневековый Париж на экскурсии по кварталу Марэ с рассказами о знати и религиозных конфликтах Начало: У Hôtel de Ville от 160 € 112 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 4 отзыва Закатный Монмартр: экскурсия по историческому району Исследуйте Монмартр в сумерках, где каждый уголок наполнен историей, искусством и кинематографическими сюжетами Начало: У метро Blanche Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 17:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 1 отзыв Фотопрогулка в топ-местах Парижа Пройтись по самым изящным кварталам города и получить профессиональные фотографии Начало: У метро Bir-Hakem € 170 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 5 отзывов Монмартр: святыни, мельницы, бордели Пройти по следам импрессионистов и посмотреть, чем живёт самый колоритный район Парижа (мини-группа) Начало: На станции метро «Abbesses» € 70 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Опасные связи - Марэ Узнать об интригах, секретах и громких скандалах на прогулке по легендарному кварталу Парижа Начало: площадь Hotel de ville от € 140 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 10 отзывов Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты Узнать историю и изучить архитектуру главного французского собора Начало: На площади Нотр Дам де Пари от € 65 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 23 отзыва Путешествие по Латинскому кварталу: от Сорбонны до Пантеона Загадки исторического района Парижа раскроются вам во время прогулки по Латинскому кварталу с экспертом Начало: У входа в Люксембургский сад со стороны бульвара с... 200 € 170 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Колыбель Парижа Знакомство с истоками города на прогулке по острову Сите и Левому берегу € 155 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Латинский квартал Парижа: путешествие в сердце французской истории Погрузитесь в атмосферу старинного Парижа, исследуя Латинский квартал с его богатой историей и культурой Начало: По договоренности с путешественником 222 € 178 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Квартал Сен-Жермен-де-Пре (Saint-Germain-des-Près) Простота и изящество средневековой архитектуры, прославленные жители и увлекательные истории € 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 13 отзывов Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика История, достопримечательности и уникальная атмосфера двух островов в сердце французской столицы € 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Латинский квартал (Quartier latin) Знакомство с историей и достопримечательностями старинного студенческого района € 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Париж: с чего все начиналось Эволюция французского образования и секрет Сорбонны - экскурсия по Латинскому кварталу Начало: Статуя Карла Великого на коне перед входом в Собор... € 240 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту Лабиринт старых улочек с обшарпанными фасадами домов и истории об удивительных судьбах их жителей Начало: Метро Hôtel de Ville € 170 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Погружение в атмосферу Марэ: квартал с богатой историей и культурой Загадки Марэ ждут вас: дворцовые интриги, исторические открытия и уникальные покупки в самом сердце Парижа Начало: В районе метро Sully-Morland от € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Прогулка по 16-му округу: понять архитектуру Парижа Погрузиться в эпицентр экспериментов начала 20 века и колыбель стилей ар-нуво, ар-деко и модернизм Начало: В районе ст. метро Passy € 150 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4.5 часа 1 отзыв По следам героев романа Гюго в Париже Погрузитесь в атмосферу средневекового Парижа, исследуя места, ожившие на страницах романа Виктора Гюго Начало: перед церковью Сен-Ёсташ Расписание: во вторник в 10:00, в четверг в 11:00 € 32 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены Побывать в «коконе парижской цивилизации» и взглянуть на город с нового ракурса Начало: У фонтана Святого Мишеля € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Блеск и бурлеск Больших бульваров Погрузиться в культурную жизнь Парижа в 19 - начале 20 века с профессиональным историком Начало: возле Парижской Оперы € 140 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Париж Наполеона: от революции до империи Пройтись по главным местам столицы и поговорить о тех, кто творил мировую историю Начало: На 39 rue du Faubourg Saint-Honore € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Весёлая гора: богемные истории Монмартра Прогуляться по узким улочкам и в подробностях разобрать историю самого атмосферного района Парижа Начало: У церкви Сен-Пьер-де-Монмартр € 150 за всё до 10 чел.