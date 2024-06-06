1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
52€47 за человека
Индивидуальная
4 часа
Левый берег Парижа: путешествие по царству бедных, умных и счастливых
Откройте неизведанный Париж: Левый берег с его историческими улицами, культурными памятниками и легендарными кафе ждет вас
Начало: Place Monge
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€294 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
Прогулка по 16-му округу Парижа, где жили русские эмигранты. Узнайте о Набокове, Юсупове, Гиппиус и других. Погружение в атмосферу ар-нуво
Начало: Boulevard Exelmans 50
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Квартал Маре: живая история Парижа XVII столетия
Знакомство с историческим сердцем Парижа, где каждый камень дышит историей, а улицы шепчут легенды
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Групповая
3 часа
Групповая прогулка по Пер-Лашез: история и коты
Уникальная экскурсия по Пер-Лашез: откройте тайны Эдит Пиаф, Оскара Уайльда и встреча с котами
Начало: На площади Gambetta
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€45 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Символы Парижа
Путешествие от Средневековья до наших дней, раскрывающее историю и колорит Парижа. Узнайте о легендарных памятниках и их значении
Начало: У Оперы Гарнье
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от €130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
Самые секретные и интересные места, спрятанные, как говорят французы, южнее Сены
Начало: собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Улица Муфтар в Париже: путешествие сквозь время и культуру
Погрузитесь в атмосферу улицы Муфтар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Латинском квартале
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от €174 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны острова Сите: Собор, Консьержери, Сент-Шапель
Погрузитесь в историю Парижа на острове Сите. Узнайте о средневековых тайнах, посетите Собор Парижской Богоматери, Консьержери и Сент-Шапель
Начало: У входа в Собор Парижской Богоматери
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от €180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия по Русскому кладбищу под Парижем
Посетить кладбище Сент-Женевьев-де-Буа и узнать о знаменитых мигрантах из бывшей Российской империи
Начало: На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Начало: У Эйфелевой башни
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Парижский квартал Марэ: историческое путешествие и виды с высоты
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
Начало: У метро Bastille
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Начало: В районе станции метро Place de la Bastille, подхо...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке
Глубокое исследование квартала, полного несправедливо недооцененных достопримечательностей
Начало: В районе метро Гобелены
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шарм и блеск Парижа
История Парижа как столицы французского королевства на маршруте от Оперы Гарнье до Дома Инвалидов
Начало: У Оперы Гарнье
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Маленький Версаль в Париже
Сбежать от городского шума на экскурсии в живописном парке, бывшей резиденции королей
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от €72 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Покорение Эйфелевой башни
Посетить визитную карточку Франции и услышать связанные с ней удивительные истории
Начало: Рядом с Эйфелевой башней
16 июня в 09:00
17 июня в 09:30
от €170 за всё до 10 чел.
скидка
9%
Мини-группа
3 часа
По историческому центру Парижа - на велосипедах
Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми разных эпох на групповой экскурсии
Начало: В районе центра Помпиду
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
96€87 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
Побывать в резиденции французских монархов в компании экс-сотрудника Версальского музея
11 июня в 16:30
12 июня в 16:30
€534 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
Погулять по легендарному району и погрузиться в его творческую атмосферу в компании художницы
Начало: У метро Blanche
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
180€144 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
Бутики, бренды, фэшн-истории, Галери Лафайет, смотровая с видом на Эйфелеву башню и эффектные кадры
Начало: На Вандомской площади
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€160 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по историческому кварталу Марэ: путешествие в сердце Парижа
Исследуйте культурное наследие Парижа в квартале Марэ, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и легенды
Начало: На мосту Arcole
16 июня в 09:30
20 июня в 09:30
200€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Париж Сергея Дягилева: погружение в эпоху «Ballets Russes»
Уникальная возможность пройти по местам, где зарождались тенденции мирового искусства и балета, вместе с великим импресарио
Начало: На Place de la Reine Astrid
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Марэ: средневековая история и архитектура Парижа
Исследуйте средневековый Париж на экскурсии по кварталу Марэ с рассказами о знати и религиозных конфликтах
Начало: У Hôtel de Ville
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 160€112 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Закатный Монмартр: экскурсия по историческому району
Исследуйте Монмартр в сумерках, где каждый уголок наполнен историей, искусством и кинематографическими сюжетами
Начало: У метро Blanche
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
10 июня в 17:00
€40 за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
Пройтись по самым изящным кварталам города и получить профессиональные фотографии
Начало: У метро Bir-Hakem
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
Пройти по следам импрессионистов и посмотреть, чем живёт самый колоритный район Парижа (мини-группа)
Начало: На станции метро «Abbesses»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€70 за человека
Индивидуальная
2 часа
Опасные связи - Марэ
Узнать об интригах, секретах и громких скандалах на прогулке по легендарному кварталу Парижа
Начало: площадь Hotel de ville
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты
Узнать историю и изучить архитектуру главного французского собора
Начало: На площади Нотр Дам де Пари
16 июня в 13:00
18 июня в 13:00
от €65 за всё до 15 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Латинскому кварталу: от Сорбонны до Пантеона
Загадки исторического района Парижа раскроются вам во время прогулки по Латинскому кварталу с экспертом
Начало: У входа в Люксембургский сад со стороны бульвара с...
16 июня в 09:30
20 июня в 09:30
200€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Колыбель Парижа
Знакомство с истоками города на прогулке по острову Сите и Левому берегу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€155 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Латинский квартал Парижа: путешествие в сердце французской истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Парижа, исследуя Латинский квартал с его богатой историей и культурой
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 10:00
11 июня в 15:00
222€178 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Квартал Сен-Жермен-де-Пре (Saint-Germain-des-Près)
Простота и изящество средневековой архитектуры, прославленные жители и увлекательные истории
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
История, достопримечательности и уникальная атмосфера двух островов в сердце французской столицы
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Латинский квартал (Quartier latin)
Знакомство с историей и достопримечательностями старинного студенческого района
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Париж: с чего все начиналось
Эволюция французского образования и секрет Сорбонны - экскурсия по Латинскому кварталу
Начало: Статуя Карла Великого на коне перед входом в Собор...
13 июня в 14:00
14 июня в 16:00
€240 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
Лабиринт старых улочек с обшарпанными фасадами домов и истории об удивительных судьбах их жителей
Начало: Метро Hôtel de Ville
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€170 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Погружение в атмосферу Марэ: квартал с богатой историей и культурой
Загадки Марэ ждут вас: дворцовые интриги, исторические открытия и уникальные покупки в самом сердце Парижа
Начало: В районе метро Sully-Morland
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по 16-му округу: понять архитектуру Парижа
Погрузиться в эпицентр экспериментов начала 20 века и колыбель стилей ар-нуво, ар-деко и модернизм
Начало: В районе ст. метро Passy
Завтра в 10:30
15 июня в 10:30
€150 за всё до 7 чел.
Мини-группа
4.5 часа
По следам героев романа Гюго в Париже
Погрузитесь в атмосферу средневекового Парижа, исследуя места, ожившие на страницах романа Виктора Гюго
Начало: перед церковью Сен-Ёсташ
Расписание: во вторник в 10:00, в четверг в 11:00
18 июня в 10:00
20 июня в 11:00
€32 за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Побывать в «коконе парижской цивилизации» и взглянуть на город с нового ракурса
Начало: У фонтана Святого Мишеля
10 июня в 10:00
13 июня в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Блеск и бурлеск Больших бульваров
Погрузиться в культурную жизнь Парижа в 19 - начале 20 века с профессиональным историком
Начало: возле Парижской Оперы
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Париж Наполеона: от революции до империи
Пройтись по главным местам столицы и поговорить о тех, кто творил мировую историю
Начало: На 39 rue du Faubourg Saint-Honore
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Весёлая гора: богемные истории Монмартра
Прогуляться по узким улочкам и в подробностях разобрать историю самого атмосферного района Парижа
Начало: У церкви Сен-Пьер-де-Монмартр
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам Трех Мушкетеров
Знакомство с кварталом Сен-Жермен и творчеством Александра Дюма
Начало: Метро Ренн
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€174 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Всем рекомендую покататься с Дарьей по центру Парижа - незабываемые впечатления и яркие ощущения! Отличные, очень удобные велосипеды, темп передвижения
- ЯЯна5 июня 2024Просто потрясающе! Редко где можно встретить настолько разностороннего и интересного гида, который может так интересно падать материал. Полное погружение в атмосферу обеспечено, ходишь как в готической сказке)) В - восторг! Для сомневающихся — и - идти!
- ЮЮлия4 июня 2024Интересная экскурсия, прогулялись, пофоткались.
- ММаксим4 июня 2024Были на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и с отличной подачей информации. Считаю
- ААндрей4 июня 2024Блестящая экскурсия с очень интересным гидом. Мы получили большое удовольствие от двух часовой прогулки. С удовольствием по рекомендуем и гида Оксана и ее экскурсию.
- ИИрина2 июня 2024Очень комфортное общение. Анастасия умеет подстраиваться под настроение, темп слушателей. Информация преподносится доступно, понятно, запоминаемо. Спасибо, приятно время прошло:)
- ЮЮлия1 июня 2024Экскурсия, лекция, прогулка, всё "в одном флаконе". Дарья индивидуально, познавательно и интересно проводит экскурсии. Всем советую!
- ММария31 мая 2024Очень хорошая экскурсия. Дарья не давала скучать. Она знает столько много всего! Не переставала удивлять. Мы еще долго вспоминали ее рассказы. Дарью хочется слушать и слушать!
- ААлександр31 мая 2024Были на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому на Пер-Лашез, то однозначно пропустите много интересного. Катерина знает очень много про это место. Всем рекомендуем!
- KKsenia29 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Однозначно - на башню стоит идти только с сопровождением. Это больше чем просто осмотр башни, много узнали интересного о самом Эйфеле и истории Парижа.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «История и архитектура»
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