14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Чтобы полюбить художников-импрессионистов и понять секрет их феноменального успеха, нужно отправиться в Орсе.
Мы пройдём путь от реализма до авангарда, от Курбе и Мане до Ван Гога и Гогена — и разберёмся, как импрессионизм изменил ход истории искусства.
Мы пройдём путь от реализма до авангарда, от Курбе и Мане до Ван Гога и Гогена — и разберёмся, как импрессионизм изменил ход истории искусства.
Описание экскурсии
- Истоки импрессионизма — как художники Курбе, Милле и Мане подорвали академические каноны и подготовили почву для нового взгляда на живопись
- Париж как центр мира — как с рождением импрессионизма столица Франции стала эпицентром художественной революции
- Картины Моне, Дега, Ренуара, Писсарро, Кайботта — мы разберёмся в «трепещущем» мазке Ренуара, серийности полотен Моне
- Постимпрессионисты — разумеется, поговорим о Ван Гоге, символизме Гогена и точечной технике Сера
- Стиль модерн — если останутся силы, заглянем в зал декоративно-прикладного искусства и рассмотрим мебель в духе ар-нуво
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются отдельно: €16 с чел. (детям до 18 лет — вход бесплатный). Их можно приобрести самостоятельно на сайте музея или попросить купить билеты меня — вы проходите без очереди.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2383 туристов
Я работаю гидом в Париже с 2010 года. Люблю этот город и его жителей — за смелость, свободу и изобретательность. Знаю и принимаю его несовершенства, но именно это делает Париж
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все прошло великолепно! Спасибо огромное.
Надежда - настоящая наша находка, один из лучших гидов, с которым познакомились в путешествии.
Невероятно глубоко владеет темой, чутко подстраивается под интересы, при этом очень приятная и интеллигентная.
Надежда - настоящая наша находка, один из лучших гидов, с которым познакомились в путешествии.
Невероятно глубоко владеет темой, чутко подстраивается под интересы, при этом очень приятная и интеллигентная.
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Надежда очень хороший гид, за время экскурсии дала нам большой обьем информации и об истории создания музея Орсэ и об основных исторических событиях, предшествующих появлению импрессионизма. Мы посмотрели основные известные работы в музее Орсэ, нам все очень понравилось! Спасибо большое Надежде, рекомендуем ее, как знающего искусствоведа!
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Все было замечательно! рекомендую однозначно!
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Была на экскурсии у Надежды по музею Орсе. Не пожалела ни минуты, что взяла экскурсию, потому что Надежда очень интересно рассказывала про искусство, показывая самые главные скульптуры и картины музея. Она делилась большим количеством интересных фактов, отвечала на вопросы и всю экскурсию было видно насколько ей нравится то, чем она занимается:)
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Б
Замечательная экускурсия в музее Орсе с Надеждой. Вся экскурсия была словно путешествие сквозь время, нас будто за руку логически проводили по всем эпохам развития искусства, которые были представлены в музее. Очень приятно и продуктивно провели отведенное для экскурсии время. Спасибо!
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S
Однозначно порекомендуем Надежду друзьям и знакомым. Исключительно знающий и пунктуальный гид. Прекрасная рассказчица и очень приятный человек. Мне 84 года. Надежда организовала экскурсию так, что мне было комфортно передвигаться на
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