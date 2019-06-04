14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Пре- и постимпрессионизм в музее Орсе

О зарождении, развитии и влиянии художественного стиля через картины великих творцов

Nadezhda
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Nadezhda – ваш гид
Чтобы полюбить художников импрессионистов и узнать, в чем секрет их фантастического успеха, вам просто необходимо посетить музей Орсе.

Вы узнаете и увидите, как родилось это направление в живописи и как оно повлияло на появление авангарда и всего современного искусства.
175 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Статуя Слона у входа в музей д'Орсэ
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У этой экскурсии14 отзывов
5
Пре- и постимпрессионизм в музее Орсе
Пре- и постимпрессионизм в музее Орсе

Программа

Мы пройдем путь от истоков импрессионизма до его апогея. Вы увидите, как родился стиль “модерн” и как он повлиял на моду и дизайн интерьеров. Вы узнаете много фактов из жизни художников импрессионистов (например о секрете “трепещущего” мазка Огюста Ренуара или горизонтальности его поздних полотен или о серийности полотен Клода Моне), об источниках их вдохновения (о людях, их окружавших, женщинах, их пленявших, и городах, их притягивающих), о характерах, образе жизни и ноу-хау, которые они посадили на благодатную парижскую почву искусства.

С момента рождения импрессионизма и навсегда центр мировой живописи переместится в Париж. Вы увидите работы великих мастеров, таких как Гюстав Курбе, Жан Франсуа Милле, Эдуард Мане, благодаря которым сформировалось это новаторское течение и родились полотна таких выдающихся мэтров как Клод Моне, Эдгар Дега, Огюст Ренуар, Камиль Писсаро, Гюстав Кайботт. А затем мы отправимся в отдел постимпрессионистов и поговорим о творчестве Винсента Ван Гога, Жоржа-Пьера Сера, Поля Гогена.

А если останутся силы, то я познакомлю вас с потрясающе красивой мебелью стиля модерн и школой искусств и ремесел.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается стоимость входного билета в музей: 11 евро с человека (билеты я куплю вам заранее и в музей мы попадем без очереди), детям до 18 лет — вход в музей бесплатный.

Пре- и постимпрессионизм в музее Орсе
Пре- и постимпрессионизм в музее Орсе
Пре- и постимпрессионизм в музее Орсе
Пре- и постимпрессионизм в музее Орсе
Пре- и постимпрессионизм в музее Орсе
Пре- и постимпрессионизм в музее Орсе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Статуя Слона у входа в музей д'Орсэ.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nadezhda
Nadezhda
Меня зовут Надежда и я с удовольствием познакомлю Вас с одним из самых необыкновенных городов на Планете — Парижем. Профессии туристического гида, истории искусства и истории Франции я училась у лучших преподавателей Парижа и Франции. Стараюсь им соответствовать. Имею государственную лицензию гида и поэтому со мной Вы можете попасть в любой музей города без очереди. Считаю, что работа гида — это призвание и я с большой любовью и ответственностью отношусь к своей профессии.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 июня 2019
Всё как надо: знания, отличный маршрут , приятное общение. Из пяти - пять по всем направлениям. Советуем всем. Спасибо, Надежда.
9 мая 2019
Хотелось бы провести с Надеждой в Музее Орсе ещё пару дней,т.к двух часов нам просто не хватило!😂Информация лилась потоком,экскурсия выстроена профессионально,чётко,интересно и эмоционально! Надежда,спасибо Вам за подачу материала! За то,что влюбили в Музей Орсе!
15 октября 2018
Не просто экскурсия, а 2,5 часа полного погружения в мир живописи и скульптуры! Надежду можно слушать бесконечно - настолько интересно, увлекательно и ярко построена вся экскурсия. После экскурсии ещё очень долго не отпускает чувство восторга от возможности прикоснуться к полотнам великих Мастеров, к их эмоциям и переживаниям. Всё это стало возможно только благодаря такому профессионалу, как Надежда! Огромное сердечное спасибо!
Юля
31 августа 2018
Просто превосходная экскурсия!
Очень интересно и профессионально. Обошли все шедевры и открыли для себя несколько новых художников. Благодаря Надежде, получили полное погружение в жизнь каждого художника вместе с разбором их творчества, а также вписали это все в исторический контекст.
Весь материал подан очень живо, ни минуты не скучали.
Обязательно будем рекомендовать экскурсию и экскурсовода всем друзьям!
31 августа 2018
Надежда очень профессиональный гид.
Если вы ищите лицензированных гидов, то вам сюда!!!
Думаю, что Надежда и Александра лучшие гиды в Париже!!!
14 декабря 2017
Надежда прекрасный гид и очень интересный рассказчик! Д Орсе один из моих самых любимых музеев,но после экскурсии прям новыми красками моя любовь к нему заиграла) хотя была много раз и слушала аудиогид не раз,все равно ничто не сравнится с живым рассказчиком,когда можно и вопросы задать и рассказ единый и вдохновенный! А ещё у Надежды очень приятная речь-совсем не засыпаешь,как иногда бывает))))очень рекомендую! Кстати все запомнилось очень хорошо,что тоже у меня не всегда бывает,но видимо Надежда очень доходчиво объясняла )
25 июня 2017
Большое спасибо за день, проведенный с нами :) Надежда - прекрасный рассказчик, очень приятный собеседник, обладает глубокими знаниями и с любовью относится к своему делу. Легко подстраивается под слушателей и перестраивает маршрут в непредвиденных обстоятельствах:) Несмотря нашу накопившуюся усталость после Диснейленда и на 37-миградусную жару в городе, воспоминания от экскурсии остались самые позитивные. Отдельно хочу поблагодарить за экскурсию по метро - нам неожиданно пришлось воспользоваться метрополитеном, чтоб не опоздать на самолет :)
16 июня 2017
Отличный рассказ, прекрасная доброжелательная Надежда! Мы уже второе путешествие встречаемся с Надей и рекомендовали Ее нашим друзьям.
28 мая 2017
Мы уже писали отзыв о великолепных посещениях с Надеждой Лувра и музея Орсе. Но отзыв попал в раздел "Большая прогулка по Лувру". Так как мы восхищены профессионализмом Надежды, то решили написать отзыв ещё и в этот раздел. В этом музее (с интересной историей) представлены потрясающие произведения искусства! Уверены, что экскурсия по музею ( именно с Надеждой!) будет захватывающей, как для любителей импрессионизма и постимпрессионизма, так и для тех, кто раньше этим не интересовался. Кроме того, в музее есть подробный макет окутанного тайнами дворца Гарнье (Гранд- Опера), есть интересные экспозиции мебели. И всё это Надежда дополнит увлекательными рассказами. Рекомендуем всем, обязательно понравится! Спасибо, Надежда!
12 февраля 2017
Мы хотим сказать огромное спасибо Наде за совершенно замечательные экскурсии по Лувру и Орсe, которую она провела для нашей семьи из 6 человек . Мы все были в Париже далеко не первый раз и только с Надей смогли оценить насколько важно гулять по Лувру и Орсe с гидом. Надя профессионал и замечательный человек. Она блестяще знает историю искусстава и ее экскурсии индивидуально подстроены под каждую группу.
Наш 18 летний сын ( который был во многих музеях мира) сказал, что именно Надя смогла открыла для него мир живописи. В наш следующий приезд мы обязательно попросим Надю провести нам еще несколько экскурсий.
Надя, спасибо вам большое от нас от всех! Мы вас очень часто вспоминаем и рекомендуем всем нашим друзьям, которые собираются в Париж.
Ещё 4 отзыва

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