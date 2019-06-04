14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Мы пройдем путь от истоков импрессионизма до его апогея. Вы увидите, как родился стиль “модерн” и как он повлиял на моду и дизайн интерьеров. Вы узнаете много фактов из жизни художников импрессионистов (например о секрете “трепещущего” мазка Огюста Ренуара или горизонтальности его поздних полотен или о серийности полотен Клода Моне), об источниках их вдохновения (о людях, их окружавших, женщинах, их пленявших, и городах, их притягивающих), о характерах, образе жизни и ноу-хау, которые они посадили на благодатную парижскую почву искусства.

С момента рождения импрессионизма и навсегда центр мировой живописи переместится в Париж. Вы увидите работы великих мастеров, таких как Гюстав Курбе, Жан Франсуа Милле, Эдуард Мане, благодаря которым сформировалось это новаторское течение и родились полотна таких выдающихся мэтров как Клод Моне, Эдгар Дега, Огюст Ренуар, Камиль Писсаро, Гюстав Кайботт. А затем мы отправимся в отдел постимпрессионистов и поговорим о творчестве Винсента Ван Гога, Жоржа-Пьера Сера, Поля Гогена.

А если останутся силы, то я познакомлю вас с потрясающе красивой мебелью стиля модерн и школой искусств и ремесел.