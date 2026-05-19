14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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живым и настоящим. По первой профессии я учёный и исследователь с педагогической жилкой. Постоянно раскапываю новые темы и особенно люблю Средние века за принципиальность, а 18–19 века — за силу разума и перекличку с нашим временем. Училась у лучших преподавателей Франции истории, искусства и туризма, имею государственную лицензию гида. Считаю свою работу призванием и отношусь к ней с большой любовью и ответственностью. У меня есть способность вовлекать в переживание рассказа, поэтому и дети, и чувствительные взрослые меня любят. Я не делаю заключительных выводов, не предсказываю будущее, не склоняю к своим убеждениям, даю разные точки зрения, не спорю — и стараюсь, чтобы даже грустная история оставляла позитивную и обнадёживающую ноту.