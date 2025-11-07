История Парижа: о. Сите, Нотр-Дам, мосты, Консьержери, Лувр. Легенды, тайные и любовные истории города.
Экскурсия начнётся на острове Сите — сердце Парижа. Именно здесь родился город, и здесь на протяжении веков кипела жизнь. Я расскажу, как возник Париж, как он менялся и рос. Вы услышите городские легенды и любовные истории, которые происходили в этих местах. Увидим Нотр-Дам — главный символ Парижа, поговорим о его роли в жизни горожан. Пройдём по двум величайшим мостам Парижа — Новому мосту и Мосту Искусств. Завершим маршрут у Лувра — дворца королей, ставшего величайшим музеем мира.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Сите
- Собор Нотр-Дам
- Консьержери
- Сент-Шапель
- Мост Менял
- Новый мост
- Мост Искусств
- Лувр
Где начинаем и завершаем?
Начало: 9 quai aux Fleurs, 75004 Paris
Завершение: Лувр
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
5
К
Константин
7 ноя 2025
Экскурсия прошла отлично!
Ксения очень эрудированный человек. Было интересно гулять по городу и погрузиться в историю.
Ксения очень эрудированный человек. Было интересно гулять по городу и погрузиться в историю.
