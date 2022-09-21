Париж - это родина известных нам достопримечательностей
Париж — это родина известных нам достопримечательностей, город насыщенной истории.
Жителям и гостям здесь предлагается бесчисленное множество музеев, галерей и памятников архитектуры. Вашему вниманию предлагается уникальная обзорная экскурсия в Париже.
Экскурсия предполагает путешествие на автомобиле с остановками в интересных местах для прогулок и осмотра.
Жителям и гостям здесь предлагается бесчисленное множество музеев, галерей и памятников архитектуры. Вашему вниманию предлагается уникальная обзорная экскурсия в Париже.
Экскурсия предполагает путешествие на автомобиле с остановками в интересных местах для прогулок и осмотра.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩
- Опера Гарнье
- Лувр
- Собор Парижской Богоматери
- Площадь Конкорд
- Елисейские поля
- Триумфальная арка
- Площадь Трокадеро
- Эйфелева башня
- Марсово поле
- Дом «инвалидов»
- Мост Александра- 3
- Большой и Малый дворец
- Церковь Мадлен
- Бульвар Капуцинов
- Музей духов и парфюмерии Фрагонар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Город романтики, город невероятной архитектуры, с неповторимой историей. А достопримечательности Парижа заставляют неискушенных туристов ахнуть от красоты. Марсово поле — знаменитый парк Парижа, зеленая трава, сидящая на этой траве молодёжь и пикники в центре столицы. Церковь Мадлен или церковь святой Марии Магдалины — грандиозная архитектура, с которой в Париже вам придется столкнуться ни раз и ни два…
Что вы увидите:
- Опера Гарнье.
- Лувр.
- Собор Парижской Богоматери.
- Площадь Конкорд.
- Елисейские поля.
- Триумфальная арка.
- Площадь Трокадеро.
- Эйфелева башня.
- и многое многое другое.
вторник и четверг начало в 10.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Place le l Opera 75009 ParisЗавершение: Эйфелева Башня
- Когда и сколько длится?
- Когда: вторник и четверг начало в 10.00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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