Что вы увидите:

Опера Гарнье.

Лувр.

Собор Парижской Богоматери.

Площадь Конкорд.

Елисейские поля.

Триумфальная арка.

Площадь Трокадеро.

Эйфелева башня.

и многое многое другое.

Город романтики, город невероятной архитектуры, с неповторимой историей. А достопримечательности Парижа заставляют неискушенных туристов ахнуть от красоты. Марсово поле — знаменитый парк Парижа, зеленая трава, сидящая на этой траве молодёжь и пикники в центре столицы. Церковь Мадлен или церковь святой Марии Магдалины — грандиозная архитектура, с которой в Париже вам придется столкнуться ни раз и ни два…