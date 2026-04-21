Всего за три часа мы с вами побываем в разных уголках Парижа! У самых известных достопримечательностей будем делать остановки, а по пути я буду рассказывать вам о том, что вы увидите за окном. Музеи и галереи, площади и монументы — вся столица откроется перед вами!
Описание экскурсииГород романтики, город невероятной архитектуры, с неповторимой историей. А достопримечательности Парижа заставляют неискушенных туристов ахнуть от красоты. Марсово поле — знаменитый парк Парижа, зеленая трава, сидящая на этой траве молодёжь и пикники в центре столицы. Церковь Мадлен или церковь святой Марии Магдалины — грандиозная архитектура, с которой в Париже вам придется столкнуться ни раз и ни два… Что вы увидите: Опера Гарнье Лувр Собор Парижской Богоматери Площадь Конкорд Елисейские поля Триумфальная арка Площадь Трокадеро Эйфелева башня и многое многое другое.
вторник и четверг начало в 10.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Опера Гарнье
- Лувр
- Собор Парижской Богоматери
- Площадь Конкорд
- Елисейские поля
- Триумфальная арка
- Площадь Трокадеро
- Эйфелева башня
- Марсово поле
- Дом инвалидов
- Мост Александра III
- Большой и Малый дворец
- Церковь Мадлен
- Бульвар Капуцинов
- Музей духов и парфюмерии Fragonard
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Опера 75009 Париж
Завершение: Эйфелева Башня
Когда и сколько длится?
Когда: вторник и четверг начало в 10.00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Хочу поделиться впечатлениями об индивидуальной экскурсии — всё прошло просто замечательно. Наш гид Александр провёл её на высоком уровне: в спокойном темпе, с вниманием к деталям и большим терпением. Он
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В
Отличная экскурсия, спасибо за информацию о городе. Нам все понравилось
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М
Обзорная экскурсия по Парижу в группе не состоялась, так как не набралось нужного количества людей. Пришлось согласиться на индивидуальную, 3-х часовую на нас двоих, с русскоязычным гидом и на машине.
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A
Спасибо за организацию нашего путешествия.
С детьми в Париже первый раз, сами были много раз.
Водителю Ивану и гиду Анне спасибо, все было на высоте, детям понравилось.
Машина ожидала по необходимости.
Анна открыла нам Париж с другой стороны …. Рекомендуем.
С детьми в Париже первый раз, сами были много раз.
Водителю Ивану и гиду Анне спасибо, все было на высоте, детям понравилось.
Машина ожидала по необходимости.
Анна открыла нам Париж с другой стороны …. Рекомендуем.
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A
Спасибо за организацию нашего путешествия.
С детьми в Париже первый раз, сами были много раз.
Водителю Ивану и гиду Анне спасибо, все было на высоте, детям понравилось.
Машина ожидала по необходимости.
Анна открыла нам Париж с другой стороны …. Рекомендуем.
С детьми в Париже первый раз, сами были много раз.
Водителю Ивану и гиду Анне спасибо, все было на высоте, детям понравилось.
Машина ожидала по необходимости.
Анна открыла нам Париж с другой стороны …. Рекомендуем.
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П
Спасибо за организацию нашего путешествия.
С детьми в Париже первый раз, сами были много раз.
Водителю Ивану и гиду Анне спасибо, все было на высоте, детям понравилось.
Машина ожидала по необходимости.
Анна открыла нам Париж с другой стороны …. Рекомендуем.
С детьми в Париже первый раз, сами были много раз.
Водителю Ивану и гиду Анне спасибо, все было на высоте, детям понравилось.
Машина ожидала по необходимости.
Анна открыла нам Париж с другой стороны …. Рекомендуем.
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