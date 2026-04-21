Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Всего за три часа мы с вами побываем в разных уголках Парижа! У самых известных достопримечательностей будем делать остановки, а по пути я буду рассказывать вам о том, что вы увидите за окном. Музеи и галереи, площади и монументы — вся столица откроется перед вами! 4.6 12 отзывов

Иванов Ваш гид в Париже Задать вопрос Групповая экскурсия €49 за человека 4.6 12 отзывов 🇷🇺 русский 3 часа 1-15 человек На автомобиле, автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Город романтики, город невероятной архитектуры, с неповторимой историей. А достопримечательности Парижа заставляют неискушенных туристов ахнуть от красоты. Марсово поле — знаменитый парк Парижа, зеленая трава, сидящая на этой траве молодёжь и пикники в центре столицы. Церковь Мадлен или церковь святой Марии Магдалины — грандиозная архитектура, с которой в Париже вам придется столкнуться ни раз и ни два… Что вы увидите: Опера Гарнье Лувр Собор Парижской Богоматери Площадь Конкорд Елисейские поля Триумфальная арка Площадь Трокадеро Эйфелева башня и многое многое другое.

вторник и четверг начало в 10.00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Опера Гарнье

Лувр

Собор Парижской Богоматери

Площадь Конкорд

Елисейские поля

Триумфальная арка

Площадь Трокадеро

Эйфелева башня

Марсово поле

Дом инвалидов

Мост Александра III

Большой и Малый дворец

Церковь Мадлен

Бульвар Капуцинов

Музей духов и парфюмерии Fragonard Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Опера 75009 Париж Завершение: Эйфелева Башня Когда и сколько длится? Когда: вторник и четверг начало в 10.00 Экскурсия длится около 3 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.