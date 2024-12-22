Париж на ладони - насыщенная обзорная экскурсия

Увлекательная автомобильная прогулка, в которой собраны самые яркие уголки французской столицы
Вы мечтали побывать в этом прекрасном городе — и вот вы в Париже.

Столько всего хочется посмотреть, посетить, узнать… Но с чего начать? Отправляйтесь на обзорную экскурсию, чтобы промчаться с ветерком
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по главным городским бульварам, своими глазами увидеть всё то, о чём вы так много раз слышали, — средневековые островки и легендарные памятники архитектуры. Вы поймёте, как устроен Париж, и почувствуете себя на одной волне с городом.

4.67
12 отзывов
Париж на ладони - насыщенная обзорная экскурсия
Париж на ладони - насыщенная обзорная экскурсия
Париж на ладони - насыщенная обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Всё самое знаковое и впечатляющее

Наша экскурсия начнется от Оперы Гарнье — самого помпезного сооружения Парижа «Прекрасной эпохи», так называемой «Бель эпок». Вы проследуете по правому берегу, где расположилась изысканная Вандомская площадь, самый известный музей мира и самая длинная улица Парижа — Риволи. А затем отправитесь на «умный берег Сены» с Сорбонной, Пантеоном, Люксембургским садом и дворцом. Вы заглянете в Собор Парижской Богоматери, пройдёте во двор Дома Инвалидов и окажетесь на площади Трокадеро, откуда сможете сделать фото на фоне Эйфелевой башни с самого потрясающего ракурса.

Парижские истории

Я постараюсь раскрыть главные парижские секреты и познакомить вас с французской столицей настолько близко, чтобы вы уловили её неповторимую атмосферу. Вы узнаете, почему по отношению к Парижу нельзя применить понятие «центр города» и как он менялся от эпохи к эпохе. В разных его районах обратите внимание на архитектуру и представите, как выглядел Париж в XIX, XVII или XX веках. Я расскажу, что такое легендарные «османовки» барона Хаусмана в 9 округе и почему они продолжили возникать там и тут даже после смерти того, кто их придумал. И после экскурсии у вас сложится полное представление о городе, его пешеходных зонах, средневековых островах, главных бульварах и парках.

Организационные детали

Трансфер входит в стоимость экскурсии, никаких доплат не требуется.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
22 дек 2024
Хотелось бы поблагодарить гида Альвину, за интересную прогулку по Парижу. Экскурсия была увлекательной и познавательной. Не заметили как прошли 3 часа.
П
14 окт 2019
День добрый. Заказывали экскурсию у Алвины, нам был предложен гид Анна-Мари. Остались всем довольны! Гид - профи. Знает город, знает массу деталей о местах, о знаменитых французах, о французской кухне
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и тд. Анна - увлекательнейший рассказчик. Чувствуется, что она очень любит город и делилась своей любовью к нему с нами. Также был прекрасный водитель, который не отвлекал и вез четко по предложенному маршруту. Спасибо.

С
2 окт 2018
Все не было возможности написать, мы остались очень довольны экскурсией, экскурсовод профессионал с хорошо поставленной речью, было интересно её слушать, ничего лишнего. Мы остались довольны на все 100!!!!
М
1 окт 2018
Нам все понравилось!!
М
16 сен 2018
Очень хорошая экскурсия, рекомендуем начинать с неё знакомство с Парижем!
м
10 сен 2018
Дам развёрнутый ответ почему объективно низкая оценка. Зашла на данную экскурсию, читаю комментарии про этого гида. Меня все устраивает, заказываю за пару дней до даты экскурсии. Меньше чем за полдня
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пишет гид, что экскурсии не будет по причине «много людей уже, мест нет». Прикольно. Повезло что я ещё неделю была в Париже и перенесла экскурсию, так как время тратить на поиски новой не хотелось. Общалась с гидом, жду встречи именно с ней. В назначенное время прихожу и ищу ее, а оказывается вести будет не она, а другой гид и никто не удосужился предупредить, что нужно не женщину гида искать вокруг здания а мужчину. Экскурсия прошла нормально, но подытожив не понравилось 1) отзывы написаны про экскурсовода, который не ведёт эту экскурсию 2) за пол дня до начала экскурсии отменили 3) про замену гида не сообщили

О
10 сен 2018
Я в Париже четвёртый раз, обзорную экскурсию взяла только ради подруги, которая приехала сюда впервые. Но Руслан так интересно и очень доступно подает огромное количество разнообразного материала, гармонично переплетая историю и современность, что три часа пролетают незаметно
Анастасия
2 сен 2018
Большое спасибо нашему гиду Руслану! Смог заинтересовать и увлечь не только нас, взрослых, но двух детей. Очень удобно - за три часа увидели основные достопримечательности, более подробно и самостоятельно посмотрим то, что наиболее понравилось!
д
30 июл 2018
Хочу поблагодарить за экскурсию,нашего гида Альвиночку. Эти три часа пролетели незаметно,экскурсия была очень интересная,насыщенная и увлекательная. Получила массу интересной информации о Париже,о его достопримечательностях и о парижанах. Альвина рассказывала не сухо и вкратце, как это иногда бывает, а наоборот очень развёрнуто уделяя время каждому историческому объекту. Обязательно буду советовать своим близким которые хотят посетить Париж именно Альвину.
С
27 июл 2018
Благодарю Руслана за такую насыщенную и понятную экскурсию. Конечно, чтобы комфортно посетить все достопримечательности, нужен автомобиль. Руслан - прекрасный водитель! А гид просто великолепный! Я была с ребёнком 13 лет,
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который с огромным вниманием слушал гида, а на следующий у день мы самостоятельно посетили самые интересные места, о которых узнали от Руслана: были на смотровой площадке на Трокадеро, поехали в Сент- Луи зв мороженым. Гид настолько доступно и логично излагал материал, что все легко запомнилось. Спасибо, обязательно порекомендую экскурсию с Русланом и сама ещё раз с удовольствием воспользуюсь его услугами. Великолепно!

Г
12 июн 2018
Мы заказывали экскурсию в рамках поездки в Париж в качестве подарка на юбилей для своего папы. Так вот папа сказал, что экскурсия-это его самое сильное впечатление от поездки, и все благодаря чудесному гиду! Огромное спасибо!
А
30 мая 2018
Я очень благодарна нашему году!!! Мы прилетели в Париж на 2 дня, но смогли посетить несколько экскурсий!!! Было очень интересно!!! Организационные вопросы решались очень быстро, так как заранее мы экскурсии не заказывали, но это нисколько не отразилось на результате!!!

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