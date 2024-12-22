Вы мечтали побывать в этом прекрасном городе — и вот вы в Париже.Столько всего хочется посмотреть, посетить, узнать… Но с чего начать? Отправляйтесь на обзорную экскурсию, чтобы промчаться с ветерком

по главным городским бульварам, своими глазами увидеть всё то, о чём вы так много раз слышали, — средневековые островки и легендарные памятники архитектуры. Вы поймёте, как устроен Париж, и почувствуете себя на одной волне с городом.

Описание экскурсии

Всё самое знаковое и впечатляющее

Наша экскурсия начнется от Оперы Гарнье — самого помпезного сооружения Парижа «Прекрасной эпохи», так называемой «Бель эпок». Вы проследуете по правому берегу, где расположилась изысканная Вандомская площадь, самый известный музей мира и самая длинная улица Парижа — Риволи. А затем отправитесь на «умный берег Сены» с Сорбонной, Пантеоном, Люксембургским садом и дворцом. Вы заглянете в Собор Парижской Богоматери, пройдёте во двор Дома Инвалидов и окажетесь на площади Трокадеро, откуда сможете сделать фото на фоне Эйфелевой башни с самого потрясающего ракурса.

Парижские истории

Я постараюсь раскрыть главные парижские секреты и познакомить вас с французской столицей настолько близко, чтобы вы уловили её неповторимую атмосферу. Вы узнаете, почему по отношению к Парижу нельзя применить понятие «центр города» и как он менялся от эпохи к эпохе. В разных его районах обратите внимание на архитектуру и представите, как выглядел Париж в XIX, XVII или XX веках. Я расскажу, что такое легендарные «османовки» барона Хаусмана в 9 округе и почему они продолжили возникать там и тут даже после смерти того, кто их придумал. И после экскурсии у вас сложится полное представление о городе, его пешеходных зонах, средневековых островах, главных бульварах и парках.

Организационные детали

Трансфер входит в стоимость экскурсии, никаких доплат не требуется.